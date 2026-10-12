„Projekt řeší plochu po původním zemědělském statku. Areál byl ve velmi špatném stavu, v podstatě bronwfield. Dnes jsou staré budovy již zbourány, o což se postaral investor, nahradí ho čtvrť pro bydlení. Jeho záměr je rozumný, má hlavu a patu,“ popsal místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
„I mně se studie líbí. Měla by vzniknout velmi pěkná lokalita k bydlení a navázat na území, které je z tohoto pohledu již hotové,“ pochvaloval si i opoziční zastupitel Tomáš Hermann (Společně pro Brod) s odkazem na sousední lokalitu Rozkoš připravenou městem a dokončenou již před pár lety.
Základem koncepce je rozmanitá obytná čtvrť s členitým veřejným prostorem, jež se vine kolem centrální parkové plochy se staletými lípami.
územní studie
Za projektem stojí havlíčkobrodský developer Adam Hlaváč. „Pozemky by měly plynule navazovat na novější zástavbu podél Havlíčkovy a Bechyňovy ulice. Počítáme s řadovými a rodinnými domy, v horní části podél Rozkošské ulice i s nižšími bytovkami. Celkem by tu mělo vzniknout kolem 250 bytů,“ popsal, když svůj projekt na jaře představoval poprvé.
Rozmanitost bydlení
Zpracovaná územní studie, kterou zastupitelé dostali, řeší spoustu detailů. V areálu o rozloze přibližně tří tisíc metrů čtverečních by mělo vyrůst sedm nejvýše třípatrových bytových domů se střešními apartmány. Čtyři by měly stát podél Rozkošské ulice, další tři uprostřed pozemku.
Ve spodní části směrem k Ledečské ulici vzniknou parcely pro celkem devatenáct rodinných domů. Většinu plochy pak zaberou dvou- až třípodlažní řadové domy několika typů. Těch by mělo být v areálu bývalého statku dohromady 77. Místo zbude na komerční parter v podobě obchodů, bageterie, drobnějších služeb či třeba lékařské ordinace, ale například i hřiště.
„Základem koncepce je rozmanitá obytná čtvrť s členitým veřejným prostorem, jež se vine kolem centrální parkové plochy se staletými lípami. K parku je přisazeno drobné náměstíčko ohraničené dvěma bytovými domy s obchodním parterem jako malé srdce lokality,“ píše se v územní studii.
V režimu „Zóna 30“
Územím bude v severojižním směru procházet páteřní komunikace, která propojí Rozkošskou a Ledečskou ulici. „Aby se nestala průtahem, je na ni navržen provoz v režimu ‚Zóna 30‘ a některé křižovatky zvýšené do úrovně chodníku kladoucí důraz na pohyb pěších,“ stojí dále v dokumentu. Podél ulic se tu počítá s více než 250 parkovacími místy.
Samotná zástavba se podle autorů studie dá charakterizovat jako „low rise, high density“, tedy nízkopodlažní s vysokou hustotou. Návrh se snaží pokrýt široké spektrum dispoziční skladby domů a bytů. V bytovkách by měly být jednotky o velikosti 1+kk až 4+kk. V řadových domech pak 4+kk až 6+kk.
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Stovky bytů i domů. Havlíčkův Brod otevírá cestu investorům a nové výstavbě
Celou oblast by měla prostoupit zeleň. „Vzrostlé stromy jsou jediným cenným dědictvím místa. Bohužel, už několik desetiletí na ně nikdo nesáhl a jejich stav místy není vyhovující, ojediněle představují i nebezpečí,“ popisují autoři studie. Návrh nicméně s majestátními lípami počítá, měly by tvořit základ nově vymezeného parku uprostřed areálu. Stromořadí jsou navržena i podél ulic.
Zastupitelé chtějí zastávku MHD
Co by ještě mělo být podle vedení města trošku dopracováno, je návaznost lokality na městskou hromadnou dopravu. „Protože v lokalitě bude dvě stě až tři sta bytů, zcela jistě přijde žádost o zřízení autobusové zastávky. Bude pro ni třeba vybudovat záliv v Rozkošské ulici. Studie toto neřeší,“ upozornila místostarostka Marie Rothbauerová (zvolena za ODS, nyní Naše Česko).
Podle úředníků, kteří mají jednání s investorem na starosti, to po dohodě s ním lze doplnit. „Pokud požadavek na doplnění studie vznikne, lze to řešit. Není nemožné v rámci studie cokoliv doplnit,“ vzkázala vedoucí úseku územního plánování Alena Aubusová.
A co bude dál s vlaštovkami?
Zatím nezodpovězená otázka je, co bude dál s plochou, na níž od jara stojí takzvaný vlaštovčí dům. Ten na jihozápadním okraji areálu na městském pozemku postavil developer po dohodě s ochránci přírody a zástupci města. Jednoduchá dřevostavba slouží vlaštovkám, které v něm našly úkryt a hnízdiště poté, co byly zbourány původní zemědělské budovy.
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22. dubna 2026
„Bude na nové radě města, jak se s investorem v tomto ohledu dohodne. Velice bych usiloval o to, aby stavba byla převedena do majetku města a zůstala tu, protože se jednoznačně osvědčila,“ prohlásil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). Ve stavení v létě vlaštovky skutečně zahnízdily.
Vypracování územní studie je jedním z podkladů pro další administrativní řízení ohledně budoucí výstavby. Aby byla vůbec v takovém rozsahu možná, je třeba změnit územní plán. Žádost si už investor podal, zastupitelé celý proces v dubnu odstartovali. Během roku by měl být dokončen. Navazovat bude stavební řízení s cílem získat stavební povolení. Bližší časový harmonogram výstavby ale dosud znám není.