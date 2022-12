Brod prodloužil lhůtu na kolaudaci Rozkoše, pokuty by nikomu nepomohly

Postavit dům co nejrychleji, aby bylo sídliště kompletně dokončené během pár let. To byl jeden z požadavků havlíčkobrodské radnice, když v roce 2013 připravené parcely prodávala. Důvodem byla i potřeba dokončit určité procento domů, aby nemuselo město vracet dotace. Kdo by se opozdil, musel městu zaplatit 150 tisíc korun.

Původní termín kolaudace byl do konce roku 2018. Jenže několik stavebníků ho nestihlo a požádalo o prodloužení. Protože už v tu dobu bylo požadované procento domů postaveno a kolaudováno, zastupitelé neměli důvod nevyjít novým občanům sídliště vstříc.

Nyní se však situace opakuje. Někteří nestihli ani druhý termín do 30. června 2022, zastupitelé ho tudíž o čtyři roky prodloužili i podruhé.

„Přišlo nám pět žádostí, ale nedostavěných domů je o něco víc. Na třech parcelách se dosud ani nezačalo stavět,“ vyčíslila havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová. Sídliště bylo projektováno pro celkem 26 rodinných a 32 řadových domů, 17 atypických terasových domů a sedm bytovek.

„Měli jsme strach z možného vracení státní dotace, pokud bychom porušili dotační podmínky. Splnili jsme je ovšem už před čtyřmi roky. Abychom postihovali stavebníky, kteří se mordují se stavbou domu v době covidu, inflace, zdražování a nedostatku materiálu, a ještě bychom jim 150 tisíc sebrali, by nikomu nepomohlo,“ dodal starosta Zbyněk Stejskal.

Aby se přeci jen ještě trochu snažili a nenechávali parcely či rozestavěné domy roky ladem, chce radnice ošetřit dodatkem ke smlouvě. Majitelé dotčených pozemků by do konce února příštího roku měli sami zajít na městský úřad a tento dodatek ke smlouvě podepsat. Jen tak si zajistí prodloužení termínu kolaudace.