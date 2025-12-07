„Stejně jako v řadě dalších měst jsme se rozhodli zavést transparentní a férový systém pro firmy nebo osoby, které chtějí ve Žďáře stavět komerční nemovitosti,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.
„Dáváme jim ucelená pravidla, aby se krom stavby samotné podíleli i na zvelebení veřejného prostoru v jejím okolí. Je to systém výhodný pro všechny zúčastněné. Jasná pravidla ve výsledku ušetří čas, a tím i náklady,“ dodal Mrkos s tím, že záměr už prošel radou i zastupitelstvem.
Podmínky, jež investoři mají, se totiž dnes dost liší. Roli hraje hlavně místo, kde nemovitost vzniká.
V materiálu je komplexní tabulka, z níž lze jasně vypočíst výši příspěvku. Zohledněna je tam řada faktorů - od hospodaření s vodou až po řešení cyklostání.