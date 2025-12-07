Přidejte i parkoviště a hřiště, či zaplaťte, zavelel Žďár stavebním investorům

Nová pravidla mají dle vedení žďárské radnice srovnat podmínky mezi investory, kteří stavějí nové projekty včetně infrastruktury, s těmi, co budují v nitru města, kde již je vše plně k dispozici. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Autor:
  13:00
Vedení Žďáru nad Sázavou schválilo sérii pravidel pro investory, kteří chtějí na pozemcích města vybudovat obchodní dům, bytovku či sídlo firmy. Zásady mají dle radnice pomoci k rozvoji města a zároveň narovnat mezi investory dnes rozdílné podmínky. Ne všem se ale zamlouvají. Novinka začne platit od ledna.

„Stejně jako v řadě dalších měst jsme se rozhodli zavést transparentní a férový systém pro firmy nebo osoby, které chtějí ve Žďáře stavět komerční nemovitosti,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.

„Dáváme jim ucelená pravidla, aby se krom stavby samotné podíleli i na zvelebení veřejného prostoru v jejím okolí. Je to systém výhodný pro všechny zúčastněné. Jasná pravidla ve výsledku ušetří čas, a tím i náklady,“ dodal Mrkos s tím, že záměr už prošel radou i zastupitelstvem.

Podmínky, jež investoři mají, se totiž dnes dost liší. Roli hraje hlavně místo, kde nemovitost vzniká.

V materiálu je komplexní tabulka, z níž lze jasně vypočíst výši příspěvku. Zohledněna je tam řada faktorů - od hospodaření s vodou až po řešení cyklostání.

Martin Mrkosstarosta Žďáru nad Sázavou

