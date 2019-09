Chcete parcelu? Ale jen za trvalé bydliště ve městě, klade podmínku Žďár

Chcete ve Žďáře rodinný dům? Možností, kde stavět, aktuálně mnoho není. Město se to ale snaží postupně měnit a nabízí zájemcům další parcely v lokalitě Klafar, konkrétně v ulici Barvířská.



Ten, kdo se pro koupi rozhodne, však musí splnit zásadní podmínku. „Rád bych zdůraznil důležitou klauzuli kupní smlouvy, a to fakt, že vlastník nemovitosti musí mít po dobu alespoň deseti let trvalé bydliště ve Žďáře. Dojde-li k porušení této podmínky, může mu být udělena pokuta,“ upozornil žďárský starosta Martin Mrkos.

Vedení města si od opatření slibuje nejen zamezení spekulativním investicím, ale bere jej i jako další krok ke stabilizaci počtu obyvatel. Ten totiž ve městě klesá - k 1. lednu 2013 tam mělo trvalý pobyt téměř 22 tisíc lidí, k témuž datu roku 2019 jich bylo zhruba o tisíc méně.

Lidé totiž mnohdy míří za levnějším bydlením do okolních vsí. Ceny pozemků jsou v menších obcích nižší a dojíždění už dnes lidé berou jako běžnou součást života.

Stavbu nového domu prodražuje pozemek i časová náročnost

To je případ i Pavla Dvořáka, který, ač pochází ze Žďáru, zakotvil nakonec v Polničce - obci se zhruba osmi sty obyvateli jen pár kilometrů od okresního města.

„Při porovnání ceny metru pozemku ve Žďáře za více než dva tisíce korun je člověk na vstupní investici přibližně dva miliony, aniž by se koplo do země,“ tvrdí Dvořák.

„Při možnosti koupi hotového domu za čtyři až pět milionů kousek od města, se vzrostlou zahradou a možností okamžitého nastěhování, je pak pořízení rodinného domu ve Žďáře nejen finančně nevýhodné, ale i zbytečně časově náročné. Nehledě na dnešní situaci stavebního trhu, kdy je problém sehnat kvalitního zhotovitele v požadovaném termínu,“ vysvětlil svůj postoj.

Dojíždění za prací do Žďáru mu nevadí. „Autem je to deset minut, po cyklostezce na kole či kolečkových bruslích dvacet. V Polničce je navíc pro rodinu vše, co potřebujeme - veškerá občanská vybavenost, dostatek vyžití, krásná okolní příroda,“ pochvaluje si mladý muž.



O parcely je zájem i za cenu dvou tisíc korun za metr čtvereční

Zájemci o některou z pěti nových parcel na Klafaru si musejí připravit nemalou vstupní investici - cena za metr čtvereční činí dva tisíce korun s DPH. Ale hlad po pozemcích pro bydlení je ve Žďáře takový, že i v minulosti bylo navzdory vyšším cenám kupujících vždy dost.

„Bude-li více zájemců o jeden pozemek, přistoupí se k elektronické aukci a bude záležet, kdo nabídne vyšší cenu. Zkolaudováno pak musí být do konce roku 2023,“ nastínil Mrkos.

Klafar je, co se týče bydlení, hlavní rozvojovou čtvrtí. Nyní tam stavebníci budují více než sto bytů a 26 rodinných domů.

„Myslím si, že současná nabídka je uspokojivá, co se týče bytů. U parcel na výstavbu rodinných domů je už méně příznivá. Situaci však komplikuje fakt, že dnes se z bytů stává investiční komodita a bonitnější občané je kupují jako investici. Je otázka, zda se u nás do budoucna prosadí trend nájemního bydlení jako v západních zemích - česká zvyklost je stále bydlet ve vlastním,“ řekl žďárský starosta.

Ani nájemní bydlení už nemusí být kvůli nákladům pro každého

Ovšem ani výše nájmů ve městě není pro každého. „Sháněli jsme bydlení pro dceru, která se osamostatňuje, ale pronájem garsonky vyjde klidně i na osm devět tisíc měsíčně, o větších bytech ani nemluvě. Navíc je těžké vůbec něco solidního najít. Jak se někde na internetu objeví inzerát, hned se strhne mela,“ míní Helena ze Žďáru.

O koupi bytu ani neuvažuje. „To je nad naše finanční možnosti. Podívejte se na inzeráty - byt 2+1 na sídlišti Stalingrad stojí od 1,5 milionu výš, u těch hezkých po renovaci se cena klidně blíží dvěma milionům,“ popsala Helena.

Lokalita Klafar bude možnosti bydlení rozšiřovat i do budoucna. Hlavně na mladé lidi „na startu“ cílí bydlení v takzvaných bytech se závazky. Jde o formu družstevního vlastnictví bytů, jež pak přejdou do majetku soukromého. Opět ale s podmínkou trvalého pobytu ve Žďáře. „U nich byl teď v srpnu vybrán projektant, který začíná stavbu projektovat. Předpokládaný rok výstavby je 2021,“ dodal žďárský starosta.

Město aktuálně vlastní 495 bytů, z toho 213 bytů v domech s pečovatelskou službou, 243 bytů 1+1 - takzvaných svobodáren - v sídlišti Stalingrad a pět holobytů.