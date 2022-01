V Brodě sílí kritika vzhledu kina a divadla, chystá se velká rekonstrukce

„Kritiky jsme si vědomi, je oprávněná. Budova zvnějšku skutečně nevypadá dobře,“ reaguje ředitel divadla a kina Tomáš Hermann.

Budova nepůsobí esteticky od samého počátku. Jedná se o typickou socialistickou stavbu z betonu, vybudována byla v 80. letech minulého století. Její podobu ale v poslední době umocnila opadávající a flekatá fasáda i otlučené kabřincové obložení ze strany od řeky.

Že je vizuální stav budovy tristní, se řešilo i na výboru pro cestovní ruch, média a kulturu. Podle zápisu na to poukázali například Jan Schwarz nebo Jaroslav Pejchal.

Touto dobou už mělo být minimálně průčelí budovy opraveno. „Měli jsme dojednanou základní opravu fasády a její nátěr už na podzim. Jenže se ochladilo a firma v takovém počasí nenastoupila. Jsme domluveni, že fasádu opraví, jakmile to počasí dovolí,“ řekl Hermann.

Fasádu nad řekou opraví studenti stavebky

Nejspíš až v brzkých jarních měsících by tedy mohlo průčelí divadla trochu prokouknout. Nutné bude postavit lešení, otlouct současnou a nanést novou fasádu. A nakonec ji natřít. Vše by se mělo vejít do dvou set tisíc korun.

„Peníze na to divadlo už má,“ poznamenal brodský místostarosta zodpovědný za majetek města Zbyněk Stejskal.

Zatím ale průčelí zůstane bez výrazného označení. Tvořit velký nápis na stěnu na dočasnou dobu divadlo nechce, zvažované LED obrazovky se zas nezamlouvají vedení radnice.

Ještě do léta by se částečné obnovy měla dočkat i strana od řeky. Ta je více než rok bez kabřincových obkladů. „Od řeky se do budovy dostává vlhkost. Neprodyšný kabřinec jsme museli nechat sundat a nechat zdi vyschnout,“ řekl ředitel divadla.

Omítku na této straně by měli na jaře obnovit studenti brodské střední průmyslové školy stavební v rámci praxe. Je to výhodné pro všechny. Žáci si procvičí své znalosti na skutečné stavbě, škola jim zajistí praktickou část výuky a divadlo ušetří.

I tak by se ale nových obkladů měla budova dočkat až později, ty už nebudou součástí spolupráce se stavební školou. Podle Hermanna by se mělo jednat o speciální odvětrávací obklady.

Průčelí promění kompletní rekonstrukce

Divadlo zároveň připravuje kompletní rekonstrukci. Ta letos začne proměnou toalet za tři miliony korun a měla by být v budoucnu završena zcela novým průčelím budovy.

„Počítáme s podstatnou změnou vzhledu. Upravit chceme hlavní vstup i prosklenou stěnu nad ním, projekt by měl řešit bezbariérovost i zateplení pláště,“ přiblížil Tomáš Hermann.

Kdy k tomu dojde, ovšem zatím není zcela jasné. Bude záležet na penězích i ochotě města investovat. A pravděpodobně i na dotacích. „Hodně předběžně odhadujeme náklady na 40 milionů korun,“ konstatoval ředitel Hermann.

„Považujeme za více než žádoucí, aby se do budovy divadla a kina investovalo, aby se dařilo majetek obnovovat. Vůbec bych se nebránil ani nějaké větší investici. Tu ale musí naplánovat divadlo a za zřizovatelem s ní přijít,“ uvedl Stejskal.

Osobně se domnívá, že Brod by si radikální vylepšení kulturního stánku zasloužil. „Velice se mi líbí, jak se podařilo zrekonstruovat divadlo Mikádo v Humpolci, to nám může být příkladem,“ zmínil místostarosta zařízení, jež se po rekonstrukci za 39 milionů otevíralo loni v červnu.

Městské divadlo a kino má Havlíčkův Brod teprve krátce. Kulturní dům Ostrov, jak zněl původní název zařízení, do roku 2016 vlastnily a provozovaly textilní odborové organizace. Město od nich majetek i obchodní podíly vykoupilo za 12 milionů korun.