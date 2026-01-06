Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

  12:35
Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. Rovných 333 metrů dlouhou trať u zimního stadionu si nyní může vyzkoušet veřejnost. Vstup je zdarma.

„Náklady na přípravu dráhy a následné úpravy ledu jsou minimální, tak samozřejmě nebudeme chtít vstupné ani po veřejnosti. Celý projekt stojí především na nadšení a ochotě lidí, kteří jsou do něj zapojení,“ uvedl Radim Technik, ředitel žďárské příspěvkové organizace Sportis.

Právě ta ovál u zimního stadionu provozuje a je také jedním z iniciátorům jeho aktuálního „zmrtvýchvstání“. Od doby, kdy se na něm naposledy bruslilo, už totiž uplynulo poměrně dost času. „Naposledy hasiči s jeho přípravou pomáhali před osmi lety,“ zmínil David Partl, velitel Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek.

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho využijí stovky bruslařů, prohání se po něm i kluci s hokejkami. Každou noc ledovou plochu, na níž v minulosti trénovala například i Martina Sáblíková, upraví rolba.
Na dobu, kdy se po okruhu proháněly davy bruslařů, vzpomínali s nadšením rovněž účastníci nedělního pilotního provozu. „Jezdili jsme tady kdysi den co den, bylo to skvělé. Bruslení na rybníce je sice také fajn, ale večer je tam už tma, zatímco tady je dráha nasvícená. Jsem moc ráda, že se do toho Žďár zase pustil, je to skvělá tradice,“ říká třeba Jitka Studená, která pochválila i možnost zapůjčení hrazdiček pro malé děti.

Příznivci hokeje zase kvitují, že lze okruh křižovat i s hokejkami a puky, na rozdíl třeba od veřejného bruslení na zimním stadionu.

Do díla se dali hned po novoročním ohňostroji

Příprava ledové dráhy zabrala necelé tři dny a zahrnovala hned několik fází. „S myšlenkou jsme si pohrávali už přes vánoční svátky, když jsme viděli, jak vypadá předpověď počasí. Do díla jsme se pak pustili hned po novoročním ohňostroji, který se na oválu večer konal,“ popsal Technik.

Ihned po této velké akci následoval úklid. Potom na oválu upravil a srovnal podkladový sníh Josef Holemář z organizace Sportis. Ten na plochu u „zimáku“ vyjel se čtyřkolkou s válcem, který se používá i pro přípravu lyžařských tras. Po něm, ještě na Nový rok, nastoupili právě zámečtí hasiči.

V Třebíči ledují čtyřsetmetrový ovál, vymysleli k tomu i vlastní rolbu

„Na uválcovaný sníh jsme nastříkali vodu, čímž vznikla první, základová vrstva. Poté, co zmrzla, jsme další den přidali ještě druhou vrstvu,“ přiblížil Partl s tím, že vodu brala jednotka z blízké řeky Sázavy. Do cíle ji dopravila pomocí čerpadel.

„Pro hasiče je to i dobré cvičení. Naši strojníci si tak mohli vyzkoušet dálkovou dopravu vody, prověřit si své schopnosti, nabrat zkušenosti,“ shrnul velitel s tím, že zapojeno bylo zhruba dvanáct hasičů, kteří v součtu strávili touto činností kolem desítky hodin.

Každý večer po oválu krouží rolba ze stadionu

Třetí lednový den, poté, co čtyřkolka shrnula čerstvě napadaný poprašek sněhu, vyjela k finální úpravě rolba ze zimního stadionu. „Veřejnosti byl tak ovál k dispozici již v neděli odpoledne a musím říct, že účast nás velmi příjemně překvapila. Někteří nedočkaví bruslaři tam čekali už před otevřením. Odhadujeme, že v jednu chvíli tam jezdilo i několik stovek lidí,“ podotkl Technik.

Led měl dle jeho slov samozřejmě i nějaké vady, na světlo „vykouklo“ několik dutin a prasklin, ty ale budou provozovatelé postupně mapovat a „látat“ pomocí sněhu a vody. O zacelení plochy se pak stará rolba, jež pravidelně každý večer vyjíždí na okruh. „Pokud by napadal čerstvý sníh, odklidíme ho opět pomocí čtyřkolky,“ nastínil postup Technik.

Ve Žďáře opět mají rychlobruslařský ovál, už se na něm jely závody

Návštěvníci oválu mají k dispozici také toalety, a to z boční strany zimního stadionu. V tomto týdnu má přibýt rovněž stánek s občerstvením. „Stále ale platí, že s jídlem ani pitím se nesmí přímo na ledovou plochu,“ upozornil Technik a dodal, že kompletní provozní řád lze najít na webu organizace. Je také vyvěšený na několika místech přímo v areálu.

Zájemci si mohou bruslení užívat každý den, a to již od deváté hodiny ranní až do půl desáté do večera. Na své si tak přijdou jak rodiny s dětmi, tak i sportovní bruslaři. „Ovál bude během otevíracích hodin pro veřejnost uzavřen pouze v případě tréninků nebo akcí místního bruslařského oddílu. O tom ale budeme vždy předem informovat,“ uvedl ředitel Sportisu.

Bruslí se i na umělém kluzišti a na rybnících

333 metrů dlouhý okruh ale není jedinou možností, kde ve Žďáře nad Sázavou prohnat brusle. Lidé mají i nadále bezplatně k dispozici menší umělé kluziště v parku na Farských humnech, nebo mohou zamířit na zpoplatněné hodiny pro veřejnost přímo na zimním stadionu.

Ve stávajícím mrazivém počasí ale bruslaři hojně využívají rovněž řadu rybníků a dalších vodních ploch ve městě a jeho okolí. Bruslí se například na Pilské nádrži, na přehradě Staviště, na Konventském rybníce, Strži nebo na Velkém Dářku.

Upravená kluziště, ovšem s menšími rozměry než ve Žďáře, pak mají v regionu k dispozici ještě třeba obyvatelé Hamrů nad Sázavou nebo Borů; na přípravě ledové plochy nyní pracují například i hasiči ve Sněžném.

