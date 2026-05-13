Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Autor:
  11:32
První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují odborníci od starodávného řemesla brtnictví – včelařství.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Eliška OšťádalováMAFRA

„Chceme zpropagovat včelařství a poukázat na původ názvu našeho města,“ řekla jedna z iniciátorek konání akce, brtnická místostarostka Vlasta Kolmanová. „Byl to kolektivní nápad skupiny zastupitelek, mezi kterými jsou i včelařky,“ dodala místostarostka.

Akce má zviditelnit i brtnický spolek včelařů. „V neděli 14. června budou mít včelaři v rámci slavností stánek, kde budou předvádět úkony z včelařství, například stáčení medu,“ podotkla Kolmanová.

Chov včel i pěstování se kvůli klimatu posunou do vyšších poloh, očekává včelař

Úvodní ročník festivalu začne v brtnické Radniční restauraci 12. června od 18 hodin hospodským kvízem na téma včelařství. Přihlásit se lze v městském infocentru.

Přednášky i medová soutěž

V sobotu 13. června se pak v kulturním domě uskuteční včelařský seminář, kde bude přednášet například včelařský mistr Petr Běhunek. Jeho součástí bude ochutnávka a soutěž o nejlepší med. „Bude to ale laická soutěž, protože parametry na odborné měření hodnoty medu jsou docela obsáhlé,“ upozornila Kolmanová.

Představí se též jihlavská škola ekonomiky a cestovního ruchu, kde funguje učební obor včelař. Večer od 18 hodin v klášterní zahradě program zakončí koncert Honzy Nedvěda ml. a skupiny Příbuzní.

Za razantním úbytkem českého medu stojí i novodobí „bio-chovatelé“, říká včelař

V neděli bude následovat medový jarmark v klášterní zahradě. Vystoupí folklorní soubory Bajdyš, Okřešánek a Dřeváček a bude i program pro děti – dětská merenda v kostýmech na přírodní náměty. „V rámci fotokoutku tam bude člověk v historickém kostýmu včelaře, který používáme v rámci brtnického dobového morového průvodu,“ informovala Kolmanová.

Na Vysočině se na včelařské téma konají i další akce: Zlatá včela v Senožatech, Včelařská výstava ve Velkém Meziříčí, regionální soutěž Slza medu v Přibyslavi nebo Včelařská výstava ve Velké Bíteši.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy

Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se...

13. května 2026  6:57

Tři patra a vyhřívaná rampa. Policie v Jihlavě má nový dům pro služební vozy

V Jihlavě u policie stojí nový parkovací dům, stál 110 milionů korun. (12....

Hned vedle Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v Jihlavě v ulici Dr. Jiřího Procházky vyrostl nový parkovací dům. Ve zmiňované lokalitě má zmírnit dlouhodobě složitou situaci s parkováním....

12. května 2026  16:48

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

12. května 2026  12:45,  aktualizováno  14:56

Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Kraj Vysočina našel autobusového dopravce, který by zajistil obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka v měsíci červenci. Došlo ke kompromisu, oblast si rovným dílem rozdělí společnosti BUSEM a ICOM. Ke...

12. května 2026

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní...

Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít...

12. května 2026  8:46

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:06

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:12

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  8:57

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

10. května 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.