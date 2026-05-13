„Chceme zpropagovat včelařství a poukázat na původ názvu našeho města,“ řekla jedna z iniciátorek konání akce, brtnická místostarostka Vlasta Kolmanová. „Byl to kolektivní nápad skupiny zastupitelek, mezi kterými jsou i včelařky,“ dodala místostarostka.
Akce má zviditelnit i brtnický spolek včelařů. „V neděli 14. června budou mít včelaři v rámci slavností stánek, kde budou předvádět úkony z včelařství, například stáčení medu,“ podotkla Kolmanová.
Úvodní ročník festivalu začne v brtnické Radniční restauraci 12. června od 18 hodin hospodským kvízem na téma včelařství. Přihlásit se lze v městském infocentru.
Přednášky i medová soutěž
V sobotu 13. června se pak v kulturním domě uskuteční včelařský seminář, kde bude přednášet například včelařský mistr Petr Běhunek. Jeho součástí bude ochutnávka a soutěž o nejlepší med. „Bude to ale laická soutěž, protože parametry na odborné měření hodnoty medu jsou docela obsáhlé,“ upozornila Kolmanová.
Představí se též jihlavská škola ekonomiky a cestovního ruchu, kde funguje učební obor včelař. Večer od 18 hodin v klášterní zahradě program zakončí koncert Honzy Nedvěda ml. a skupiny Příbuzní.
V neděli bude následovat medový jarmark v klášterní zahradě. Vystoupí folklorní soubory Bajdyš, Okřešánek a Dřeváček a bude i program pro děti – dětská merenda v kostýmech na přírodní náměty. „V rámci fotokoutku tam bude člověk v historickém kostýmu včelaře, který používáme v rámci brtnického dobového morového průvodu,“ informovala Kolmanová.
Na Vysočině se na včelařské téma konají i další akce: Zlatá včela v Senožatech, Včelařská výstava ve Velkém Meziříčí, regionální soutěž Slza medu v Přibyslavi nebo Včelařská výstava ve Velké Bíteši.