Tragédie na stavbě obchvatu u Jihlavy. Z mostu spadl člověk

„Oznámení o pádu muže z mostu jsme přijali před 10:00. Nejedná se o dělníka. Příčinu a okolnosti úmrtí muže prověřujeme,“ řekla ČTK mluvčí policie Jana Kroutilová.
Záchranáři na místo vyslali sanitku i vrtulník. „Zranění byla neslučitelná se životem, lékař na místě pouze konstatoval smrt,“ uvedl Janáček.
Stavba obchvatu přibližně za 600 milionů korun začala na podzim 2024. Jeho součástí budou dva mosty a podchod pro pěší. Největší most bude dlouhý 311 metrů, klenout se bude téměř 40 metrů nad terénem. Auta by měla po obchvatu, který je přeložkou silnice druhé třídy, jezdit od podzimu 2027.