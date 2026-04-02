Několik obřích kamenů z nedaleké lomu je položeno v předem navržené linii přes protékající říčku, což z celého projektu dělá pohodlnou pěší zkratku pro místní i návštěvníky Pelhřimova.
„Inspirovali jsme se v Příbrami a díval jsem se, že podobný způsob cesty přes řeku volili i v několika dalších obcích. Díky těmto nášlapným kamenům se lidé dostanou z jednoho břehu na druhý suchou nohou téměř po celý rok,“ vysvětloval místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš (TOP09).
Právě on má vznik netradičního brodu na svědomí. „Když jsem to v té Příbrami viděl, řekl jsem si, že je to dobrý nápad, tak proč ho nezkusit i u nás. Pak jsem přesvědčil projektanty a samozřejmě jsme celou věc museli projednat také s Povodím Vltavy, které nám dalo svolení. Nemělo s tím žádný problém,“ prozradil.
Reakce jsou pozitivní i ironické
Aktuálně se sice přes říčku Bělou ještě chodit nedá, na jedné straně je cesta kvůli stavbě parkoviště zavřená, ovšem místní obyvatelé už o brodu živě diskutují na sociálních sítích.
„Vesměs se ale jedná o pozitivní reakce,“ pochvaloval si pelhřimovský místostarosta. „I když několik negativních názorů se tam objevilo taky. Když jsem se ale podíval na historii těch příspěvků, bylo zřejmé, že se v některých případech zřejmě jednalo o falešný účet,“ dodal.
Na břehu řeky Bělé vybuduje Pelhřimov nové parkoviště. Lokalitu má vylepšit
Jedno je každopádně jisté, cesta po kamenech rozhodně není určená pro všechny. Například maminky s kočárky či starší občané a lidé s handicapem si tuhle možnost rozhodně nezvolí. „Už vidím, jak s plnými taškami přeskakuju po kamenech,“ zaznělo mimo jiné v jedné diskusi.
Na druhou stranu se dostane každý
Na podobné poznámky je ovšem Jaroš připravený. „Vím, že kameny vzbudily různé emoce, a podle mě je to dobře. Jsem přesvědčený, že brod bude fungovat. Jasně, není to cesta pro každého, ale nějakých 170 metrů doprava i doleva jsou mosty, takže z jedné strany na druhou se dostane úplně každý,“ argumentoval.
Ani takový návrh se však v diskusích neobešel bez ironických poznámek typu: „Jasně, ať se důchodce projde, času má dost, ne?“
Nemocnice v Pelhřimově nabízí nové parkoviště, přibylo 33 odstavných míst
Tak či onak je přechod přes nášlapné kameny pro město rozhodně levnější varianta, než stavba lávky.
„Lávka by vyšla určitě přes milion, nebo možná i přes dva. Jednu takovou jsme dělali pro pěší a cyklisty na stezce na Skrýšov, ta stála dokonce pět milionů,“ připomněl Jaroš s tím, že do budoucna není vyloučeno, že nějaká podobná nakonec přece jen svoje místo najde i na cestě mezi parkovištěm a centrem Pelhřimova.
Kamenný pelhřimovský brod začne fungovat letos v červnu a vstup na něj bude pouze na vlastní nebezpečí. Na to má podle radnice upozorňovat i připravená cedule.