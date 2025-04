Metal mezi paneláky. Jihlavské sídliště čeká festival tvrdé hudby, povolení má

Pořadatelem akce je dlouholetý zkušený organizátor undergroundových akcí z oblastí extrémních odnoží metalové hudby Michal Zeman a jeho firma Sanity Productions. Sám Zeman na největším jihlavském sídlišti Březinky bydlí.

„Předpokládaný počet návštěvníků je pět stovek, což slibuje nejen skvělou atmosféru, ale i finanční úspěch celé akce,“ uvedl pořadatel. Bude-li akce úspěšná, předpokládá, že se festival bude každoročně opakovat.

„Naším cílem je vybudovat v tomto historickém městě akci, která by čerpala inspiraci z jeho tajemné atmosféry a bohaté historie. Hudba, kde se kombinuje tvrdost s křehkostí a melodie s nesmlouvavostí, je odrazem ducha Jihlavy,“ napsal Zeman v promomateriálu k festivalu.

Program by měla o půl čtvrté zahájit jihlavsko-havlíčkobrodská numetalová skupina Absolutezero. Po ní vystoupí rocková legenda Miloš Dodo Doležal. Dalšími vystupujícími jsou Spheres, pak Halford (Judas Priest) revival, norsko-česká doom metalová formace Colosalist a na závěr žánrově šířeji rozkročení progresivní Slováci Catastrofy.

Město hlukovou výjimku udělilo

Konání festivalu tvrdé muziky už projednali městští zastupitelé, kteří rozhodli o udělení výjimky z povolené hlukové hladiny. „Půjde bezpochyby o hlučnou akci, která se nemusí – nejenom hodnotou decibelů, ale ani hudebním žánrem – líbit všem obyvatelům sídliště. Jde však o soukromou akci v soukromém nákupním centru, kterou město neorganizuje, ale pouze rozhoduje o případné hlukové výjimce,“ sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Město podle něj při povolování výjimek z nočního klidu nerozlišuje hudební žánr ani složení publika. „Hledáme vždy rozumnou rovnováhu mezi konzumenty kultury, kteří volají po větším množství žánrově pestrých akcí, a mezi lidmi, kteří chtějí nerušeně spát. Víme, že je složité, když někoho v létě ruší hlasitá hudba ze spánku, zároveň ale chceme vyjít vstříc lidem, kteří volají po ještě větším množství kulturních akcí,“ podotkl mluvčí radnice.

Město podle Daňka každopádně výrazně redukuje počty akcí s rušením nočního klidu. „Vždy o tom jednáme s pořadateli a oni naše námitky většinou vyslyší. Společnými silami a doporučeními dojdeme ke kompromisním závěrům,“ vyjádřil se mluvčí.

Na letošek na magistrát přišlo 86 žádostí a výjimku dostalo 56 akcí. Po dohodě s žadateli byla u jedenácti žádostí zkrácena doba rušení nočního klidu. „Mezi takové žadatele patřil i Michal Zeman, který původně žádal na akci 7. června o výjimku do tří hodin ráno, ale dohodli jsme se s ním, že i s úklidem bude na Březinkách ticho do jedné hodiny. Počítá se zde s konáním hudební produkce do půlnoci a další hodinu má pořadatel na rozchod lidí a hlučnější úklidové práce,“ sdělil Daněk.

Součástí bude i trh hudebních vydavatelství

Na festivalu Březfest by vedle koncertů měl fungovat i trh hudebních vydavatelství s hudebními nosiči, tričky a podobným sortimentem. V areálu bude fungovat i běžné občerstvení.

Jihlavané často obchodnímu centru Březinky říkají Vysočina, jak zněl jeho původní název po jeho vybudování za socialismu (otevřeno bylo v roce 1979) nebo „Mana“ podle malého supermarketu stejného názvu z řetězce Ahold, který zde byl slavnostně otevřen coby vůbec první supermarket v Česku 6. června 1991. Supermarkety Mana v Česku zanikly do roku 1999, pak je nahradily prodejny Albert.