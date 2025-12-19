Kvůli opravě Brány Matky Boží v Jihlavě musejí přesunout i turistické centrum

  8:44
Na počátku roku v Jihlavě začne plánovaná rekonstrukce Brány Matky Boží. Ta s sebou přinese i několik změn a omezení. Jedním z těch nejpodstatnějších je kompletní uzavření oblíbené památky. A spolu s ní se zavře i vedlejší turistické informační centrum. Vedení města se rozhodlo ho na nutnou dobu přestěhovat.
Kvůli rekonstrukci Brány Matky Boží bude na čas uzavřeno i turistické informační centrum. To má sídlo hned v sousedním domě. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Plánovaná rekonstrukce historické Brány Matky Boží v Jihlavě by podle odhadů radnice měla začít na startu nového kalendářního roku 2026. „Ale v interiérech, na fasádu se půjde až od jara,“ upřesnil primátor Jihlavy Petr Ryška s tím, že všechny úpravy památkově chráněné stavby by podle smlouvy měly trvat maximálně 300 dní.

Během rekonstrukce bude historický objekt uzavřen. „Informační centrum, které tam je, se z objektu brány přesune do spodní části Masarykova náměstí,“ vysvětlil Ryška.

„Přijde nám, že krajské město by mělo mít dvě turistická centra. Proto se budeme přesouvat do bývalé provozovny Čedoku,“ vysvětlila Soňa Krátká, ředitelka organizace Brána Jihlavy, která spravuje turistické zajímavosti a propaguje město, včetně Brány Matky Boží.

Do nových prostor se Turistické informační centrum začne stěhovat na začátku ledna. „Na hlavní turistickou sezonu, která startuje v dubnu, chceme mít centrum připravené a zprovozněné,“ prozradila Krátká.

23. května 2025

Nebude to jediné stěhování, které zaměstnance Brány Jihlavy čeká. „Kolegové z oddělení produkce a marketingu se z kanceláří v ulici Věžní, kde je průchod do Brány Matky Boží, na dočasnou dobu přesunou do ulice Divadelní,“ pokračuje Smutná.

„Dokud se nezrekonstruují kanceláře a nevybuduje celé nové zázemí ve Věžní,“ naznačila, že v budově bývalého hračkářství vzniknou nové prostory pro Bránu Jihlavy, veřejné toalety a úschovna zavazadel.

„Kdy se tyto úpravy zahájí a jak se při nich bude postupovat, to je na odboru města, které tento projekt pro budoucí využití Brány Jihlavy realizuje,“ doplnila Krátká.

19. prosince 2025  8:44

16. prosince 2025  15:25

