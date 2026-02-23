Budoucí šéfka Brány Jihlavy při konkurzu překvapila, město si proklepla jako turistka

Organizace Brána Jihlavy, která se stará o kulturu a cestovní ruch v krajském městě Vysočiny, zná jméno své nové ředitelky. Stane se jí Patricia Glinská, jež působí jako poradkyně pro kulturu na pražském magistrátu. Jihlavští radní ji do funkce potvrdili na základě doporučení výběrové komise. Glinská na jaře vystřídá dosavadní ředitelku Soňu Krátkou.

Patricia Glinská se v kultuře cítí jako doma, nyní své zkušenosti plánuje zúročit v Jihlavě. Sází na energii a jasnou vizi, kterou chce Bráně vtisknout. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Do výběrového řízení na post, který se uvolnil po prosincové rezignaci Soni Krátké, se přihlásili čtyři uchazeči. Komisi i radní nakonec nejvíce oslovila žena mířící do Jihlavy z hlavního města.

„Patricia Glinská se v oblasti kultury pohybuje celý svůj profesní život. Působila v Ostravě, Plzni i Praze. Má za sebou přípravu mnoha kulturních akcí,“ představil novou posilu jihlavský primátor Petr Ryška (ODS).

Velmi mě překvapila. Jako neznámá osoba, normální turistka, si prošla naše podzemí, dům Gustava Mahlera i Stříbrný dům. Absolvovala prohlídky a mluvila s lidmi, kteří v Bráně Jihlavy pracují, aniž by věděli, o koho jde.

Petr Ryškaprimátor Jihlavy

Nová ředitelka neponechala nic náhodě. Ještě před samotným pohovorem se rozhodla Jihlavu prozkoumat „na vlastní kůži“. Aby zjistila, jak městské turistické cíle skutečně fungují, strávila v krajském městě víkend jako běžná návštěvnice.

„Tím mě velmi překvapila. Jako neznámá osoba, normální turistka, si prošla naše podzemí, dům Gustava Mahlera i Stříbrný dům. Absolvovala prohlídky a mluvila s lidmi, kteří v Bráně Jihlavy pracují, aniž by věděli, o koho jde. Chtěla navnímat, co funguje a co je potřeba zlepšit,“ ocenil primátor s tím, že taková míra proaktivního zájmu není u kandidátů běžná.

Cílem je vize a směr

Glinská do funkce oficiálně nastoupí 1. května, poté co si vypořádá závazky ve stávajícím zaměstnání. Radnice od ní očekává především stabilizaci organizace a vnesení jasného dlouhodobého směru.

„Nechce nic bořit. Vnímá, že většina akcí a eventů v Jihlavě je úspěšná a lidé jsou s nimi spokojení. Chce je ale dál rozvíjet. Naším požadavkem je, aby Brána měla jasnou vizi, kde bude za tři nebo pět let,“ doplnil Ryška.

Kvůli opravě Brány Matky Boží v Jihlavě musejí přesunout i turistické centrum

Brána Jihlavy je příspěvková organizace se širokým záběrem. Kromě správy turistických lákadel, jako je známé jihlavské podzemí, opevnění nebo brána, má na starosti pořádání velkých městských akcí včetně Jihlavského havíření či vánočních trhů. Provozuje také turistické informační centrum.

Právě tato „rozkročenost“ mezi cestovní ruch a kulturu byla v minulosti výzvou pro předchozí vedení. Dosavadní ředitelka Soňa Krátká, která organizaci vedla přes dva roky, rezignovala z osobních důvodů k 31. lednu 2026. V organizaci však zůstává na jiné pozici.

Nová ředitelka by se měla veřejnosti podrobněji představit krátce po svém nástupu v květnu.

