Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Autor: , ,
  10:29aktualizováno  10:47
Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený propadem studeného vzduchu. Tornádo to ovšem nebylo, sdělili ve čtvrtek meteorologové.

Podle starosty Tomáše Novotného je v obci kromě elektrického vedení poškozeno několik střech nebo plot mateřské školy, zraněný nikdo nebyl.

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)
V okolí Rantířova evidovali pracovníci EG.D řadu poruch. (1. července 2026)
Poškození linky vedení vysokého napětí v Rantířově. (1. července 2026)
Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který vyvrátil hned několik stromů. Jeden spadl přímo v areálu místní školky. (1. července 2026)
12 fotografií

„Bezprostředně po přechodu bouřky jsme přímo v Rantířově a přilehlých obcích Vyskytná, Jiřín, Ježená, Hlávkov, Šipnov, Plandry a Bílý Kámen celkem evidovali rozsáhlé poškození na vedení vysokého i nízkého napětí a přibližně 1 250 odběratelů bez dodávek elektrické energie,“ uvedl mluvčí skupiny E.ON Roman Šperňák.

Díky úsilí energetiků se už během středečního večera podařilo obnovit dodávky do většiny domácností. „Ke čtvrtečnímu ránu zbývalo zhruba 150 odběratelů bez dodávek elektrické energie,“ dodal Šperňák.

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Přes Rantířov a okolí přešly silné bouřky od jihozápadu k severovýchodu. Vyskytl se v nich pravděpodobně jev zvaný downburst, tedy propad studeného vzduchu, který znamená velmi silné nárazy větru.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„V oblasti bylo velké množství škod, nejednalo se však o tornádo, ale o downburst - intenzivní propad studeného vzduchu v bouřce, která tam procházela. Rychlost větru v downburstu může být srovnatelná s rychlostí v silnějším tornádu, ale rozdíl je v tom, že vítr v tomto případě fouká jedním směrem, zatímco u tornáda dochází k charakteristickým škodám daným rotací,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Martin Adamovský, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu, který se na bouřky a tornáda specializuje.

„Odněkud nám na zahradu přilétly větve“

„Já nebyl doma, když se to stalo, byl jsem v práci. Tahle apokalypsa v ulicích mě čekala, když jsem se před chvílí vrátil. Soused říkal, že to byla průtrž se silným větrem. Krátká, ale ničivá, větve lítaly vzduchem jako sirky. Přitom o pár kilometrů dál následky zdaleka tak hrozné nebyly,“ vylíčil jeden z obyvatel zasažené obce.

„Odněkud k nám na zahradu přilétly větve, a to opravdu veliké. Poničily nám skleník u chaty a také poškodily plot,“ dodal chatař, který má svoji nemovitost kousek od školky.

Ve čtvrtek okolo půl deváté ráno byla podle starosty bez elektřiny spodní část obce. Ocenil práci energetiků, kteří pracují na obnově vedení, i přístup hasičů. Střechy, které poškodil silný vítr, se podle něj podařilo zajistit tak, aby do domů neteklo. Náhradní ubytování v obci nikdo nepotřebuje.

Pracuje se i na střeše kulturního domu, která je poničená asi ze čtvrtiny. Na plot školky spadly dvě vzrostlé lípy. Odhad škod zatím v obci nemají. Úklid stromů několik dní potrvá, dodal starosta Novotný.

Vlaky nejezdí mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy. České dráhy je nahradily autobusy. Očekávají, že se provoz obnoví dnes ve 14 hodin, řekla za České dráhy Vanda Rajnochová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který...

Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný...

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu...

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

Chlapeček zemřel, maminka byla troska. Odsuny byly etnické čistky, líčí badatel

Premium
Vilém Wodák říká, že raději než pojem jihlavští Němci používá výraz německy...

Poválečné odsuny Němců vnímá jihlavský badatel Vilém Wodák jednoznačně: jako surové etnické čistky. „Bojuju takový svůj donkichotský boj proti odsunu. Proti tomu pojmu a proti odsunu jako takovému,“...

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

2. července 2026  10:29,  aktualizováno  10:47

Kašnu u chrámu střeží socha světce, potok připomíná Čertovu brázdu

Svatého Prokopa ztvárnil Jiří Plieštik poněkud netradičně - jako mladého muže....

Zatímco legenda vyobrazuje svatého Prokopa jako člověka, který zapřáhl do pluhu čerta, socha tohoto světce u prokopského kostela ve Žďáře nad Sázavou nabízí zpodobnění poněkud jiné. Jeho autorem je...

2. července 2026  8:47

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který...

Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

1. července 2026  20:17

Ještě nedávno se středověká šachta propadala. Brzy do ní nahlédnou turisté

V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty...

Unikátní památku na středověké dolování stříbra - šachtu sv. Jiří poblíž městské části Lesnov, otevře návštěvníkům město Jihlava. Zpřístupněné ústí šachty se stane součástí zdejší hornické naučné...

1. července 2026  16:50

Nahlédli jsme do zámku v Lukách. Noví majitelé tu chystají originální ubytování

Premium
Barokní zámek pochází ze 16. století, svou dnešní podobu ale získal roku 1747....

Na skoky mezi obory jsou manželé Silvie a Michal Obadalovi zvyklí. Ač oba vystudovali humanitně zaměřené obory, po narození dětí se vrhli do světa gastronomie. V Brně založili firmu zabývající se...

1. července 2026

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

1. července 2026  13:07

Na poutích vykořisťovali dělníky, viní otce a jeho dva syny. Jsou ve vazbě

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Policie stíhá tři rodinné příslušníky z prostředí pouťové zábavy za pracovní vykořisťování. Podle vyšetřovatelů zneužívali jako organizovaná skupina tíživé životní situace poškozených, kteří...

1. července 2026  10:35

Historický poklad z půdy po patnácti letech zrestaurovali. Město lunety vystaví

V prostorách havlíčkobrodské Staré radnice počátkem týdne vrcholily přípravy na...

Desítky let historický a umělecký poklad chátral bez povšimnutí na půdě kláštera. Objevit se ho podařilo víceméně náhodou, restaurovat skoro až zázrakem. Jeho většinu nyní mohou zájemci vidět po...

1. července 2026  8:24

S bidlem do vody. Silné deště opakovaně zaplavují křižovatku, vyřeší to až přestavba

Místní obyvatelé vzali bidla do ruky a snažili se sami při bouřce uvolňovat...

Pondělní silný a dlouhý déšť v Jihlavě znovu uzavřel část rušné křižovatky mezi ulicemi Okružní a Úvoz vedle sídla Služeb města Jihlavy. Vytvořila se tam rozsáhlá hladina, protože během průtrže...

30. června 2026  15:55

Místo tří dva. Mosty na okraji Jihlavy čeká výměna, která odřízne místní část

Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí...

Silničáře a řidiče na Vysočině čeká v letech 2028 a 2029 u Jihlavy další hra nervů. V těchto dvou stavebních sezonách by se totiž měla uskutečnit kompletní demolice tří mostů a následná novostavba...

30. června 2026  11:43

Tlak a informační přetížení. Jihlavský raper v singlu ventiluje pocity své generace

Jihlavský raper Pett Berris představil nový singl Playlist i s videoklipem,...

Jihlavský textař a hudebník Pett Berris představil nový singl Playlist. Ventiluje v něm pocity generace žijící v neustálém pohybu, tlaku a informačním přetížení.

30. června 2026  7:15

Festival dokumentů v Jihlavě. Inspirační fórum se zaměří na mapy, humor i korupci

Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.

Inspirační fórum, které je pevnou součástí Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu MFDF Ji. hlava, se letos vrací s ambiciózním programem. Jeho vedoucí Tereza Swadoschová láká návštěvníky hned...

29. června 2026  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.