„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Bouřka se prohnala Jihlavskem po jedné hodině odpoledne a ve zmiňovaném Rantířově nenechala téměř kámen na kameni.
V obci i v jejím okolí popadaly desítky stromů a dva mohutní velikáni šli k zemi dokonce v zahradě tamní Mateřské školy Kaštánek. Děti byly v tu dobu naštěstí uvnitř budovy.
„Učitelky zachovaly chladnou hlavu, i když všechno bylo velmi rychlé – seběhlo se to snad během dvou minut. Takovou bouřku jsem ještě nikdy nezažil,“ popsal rantířovský místostarosta Vladimír Šašek.
Smršť ale dopadla podle něj v rámci možností ještě dobře, nikomu se nic nestalo. A hmotné škody ve vesnici dnes v podvečer stále teprve sčítali. Popadalo jak velké množství stromů napříč vesnicí, tak elektrické sloupy.
Nejezdí ani vlaky
„V celé obci nejde elektřina a podle informací od energetiků to tak bude ještě nejspíš po většinu zítřka. Fungovat by snad mohla začít ve čtvrtek k večeru. Nejezdí ani vlaky,“ vyjádřil se kolem sedmé hodiny večerní místostarosta. Právě v okolí vlakového nádraží padlo stromů snad nejvíce.
Podle starosty Rantířova Tomáše Novotného zásadní škody na majetku od místních prozatím hlášené nemá. „Kde to jde, spouštíme elektrocentrály,“ dodal k nefunkční elektřině Novotný.
|
S bidlem do vody. Silné deště opakovaně zaplavují křižovatku, vyřeší to až přestavba
S likvidací větrem pokosených dřevin a všudypřítomných větví podle jeho slov pomáhají hasiči. Zapojili se ale rovněž i místní z vesnice, která má zhruba pět set obyvatel. „Zvládají to bravurně,“ chválí starosta.
„Odněkud k nám na zahradu přilétly větve, a to opravdu veliké. Poničily nám skleník u chaty a také poškodily plot,“ vylíčil jeden z chatařů, který má svoji nemovitost kousek od školky.
Větve lítaly vzduchem jako sirky
Také on společně s dalšími lidmi odvážel z místa spoustu větví. Ostatní uklízející zase upozorňovali na řadu olší, jež popadaly v okolí řeky, nebo na několik poničených stromů podél silnice ve směru na Jihlavu.
„Já nebyl doma, když se to stalo, byl jsem v práci. Tahle apokalypsa v ulicích mě čekala, když jsem se před chvílí vrátil. Soused říkal, že to byla průtrž se silným větrem. Krátká, ale ničivá, větve lítaly vzduchem jako sirky. Přitom o pár kilometrů dál následky zdaleka tak hrozné nebyly,“ vylíčil další z obyvatel zasažené obce.
Rantířov ovšem nebyl jediným místem na Jihlavsku, kde bouřka ve středu předvedla svoji sílu. Silný vítr a prudký déšť komplikovaly situaci lidem také v Dušejově či Plandrech.
A jen o dva dny dříve se potýkali s průtrží mračen přímo obyvatelé krajského města Vysočiny. Na několika místech v Jihlavě zaplavila voda silnice a cesty.