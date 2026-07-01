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„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

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  20:17
Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

KRIMI

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Bouřka se prohnala Jihlavskem po jedné hodině odpoledne a ve zmiňovaném Rantířově nenechala téměř kámen na kameni.

V obci i v jejím okolí popadaly desítky stromů a dva mohutní velikáni šli k zemi dokonce v zahradě tamní Mateřské školy Kaštánek. Děti byly v tu dobu naštěstí uvnitř budovy.

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který vyvrátil hned několik stromů. Jeden spadl přímo v areálu místní školky. (1. července 2026)
Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který vyvrátil hned několik stromů. Jeden spadl přímo v areálu místní školky. (1. července 2026)
Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který vyvrátil hned několik stromů a poškodil elektrické vedení. (1. července 2026)
Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který vyvrátil hned několik stromů. Jeden spadl přímo v areálu místní školky. (1. července 2026)
9 fotografií

„Učitelky zachovaly chladnou hlavu, i když všechno bylo velmi rychlé – seběhlo se to snad během dvou minut. Takovou bouřku jsem ještě nikdy nezažil,“ popsal rantířovský místostarosta Vladimír Šašek.

Smršť ale dopadla podle něj v rámci možností ještě dobře, nikomu se nic nestalo. A hmotné škody ve vesnici dnes v podvečer stále teprve sčítali. Popadalo jak velké množství stromů napříč vesnicí, tak elektrické sloupy.

Nejezdí ani vlaky

„V celé obci nejde elektřina a podle informací od energetiků to tak bude ještě nejspíš po většinu zítřka. Fungovat by snad mohla začít ve čtvrtek k večeru. Nejezdí ani vlaky,“ vyjádřil se kolem sedmé hodiny večerní místostarosta. Právě v okolí vlakového nádraží padlo stromů snad nejvíce.

Podle starosty Rantířova Tomáše Novotného zásadní škody na majetku od místních prozatím hlášené nemá. „Kde to jde, spouštíme elektrocentrály,“ dodal k nefunkční elektřině Novotný.

S bidlem do vody. Silné deště opakovaně zaplavují křižovatku, vyřeší to až přestavba

S likvidací větrem pokosených dřevin a všudypřítomných větví podle jeho slov pomáhají hasiči. Zapojili se ale rovněž i místní z vesnice, která má zhruba pět set obyvatel. „Zvládají to bravurně,“ chválí starosta.

„Odněkud k nám na zahradu přilétly větve, a to opravdu veliké. Poničily nám skleník u chaty a také poškodily plot,“ vylíčil jeden z chatařů, který má svoji nemovitost kousek od školky.

Větve lítaly vzduchem jako sirky

Také on společně s dalšími lidmi odvážel z místa spoustu větví. Ostatní uklízející zase upozorňovali na řadu olší, jež popadaly v okolí řeky, nebo na několik poničených stromů podél silnice ve směru na Jihlavu.

„Já nebyl doma, když se to stalo, byl jsem v práci. Tahle apokalypsa v ulicích mě čekala, když jsem se před chvílí vrátil. Soused říkal, že to byla průtrž se silným větrem. Krátká, ale ničivá, větve lítaly vzduchem jako sirky. Přitom o pár kilometrů dál následky zdaleka tak hrozné nebyly,“ vylíčil další z obyvatel zasažené obce.

Rantířov ovšem nebyl jediným místem na Jihlavsku, kde bouřka ve středu předvedla svoji sílu. Silný vítr a prudký déšť komplikovaly situaci lidem také v Dušejově či Plandrech.

A jen o dva dny dříve se potýkali s průtrží mračen přímo obyvatelé krajského města Vysočiny. Na několika místech v Jihlavě zaplavila voda silnice a cesty.

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