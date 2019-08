Humpolec zasáhl prudký déšť, hasiči se na sídlišti brodili po pás ve vodě

„Tak obrovský přívalový déšť tu nepamatujeme. Podle meteorologů spadlo během dvaceti minut 35 milimetrů srážek. Celé město bylo pod vodou,“ konstatoval starosta Humpolce Karel Kratochvíl.



Nejvíce utrpělo sídliště s příznačným názvem Na Rybníčku, které je nejníže položené ve městě. Hasiči, kteří se snažili pročistit ucpané kanály, tam chodili po pás ve vodě. Téměř půl metru vody bylo i na mnoha ulicích včetně hlavní Okružní třídy.

„Hasiči odčerpávali vodu ze zatopených sklepů domů například v ulici Na Závodí, Žižkova, Smetanova, Lužická, Nerudova, Masarykova a Husova,“ popsala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

„Máme tu dva vytopené byty. Lidem se snažíme co nejrychleji pomoci. Vše, co má ruce, je v terénu a odklízí škody,“ konstatoval dnes ráno starosta Kratochvíl.

Škody zřejmě půjdou do milionů. Poničený je nejen soukromý majetek, ale rovněž nově upravený park nebo řada komunikací. „Proud vody vyházel dlažební kostky,“ podotkl starosta.

Plachta na opravované střeše školy povolila, třídy jsou zničené

Přívalový déšť také zkomplikoval přípravu na zahájení nového školního roku v základní škole v Hálkově ulici, kde zrovna opravují střechu.

„Plachta, kterou stavební firma provizorně zakryla střechu, nevydržela nápor vody. Přívalový déšť vyplavil dvě patra budovy,“ informovala Petra Musilová.

„Máme vytopené dvě třídy. Promáčené jsou stropy, zničená výmalba, znovu předělat se musí sokly. Ještě čekáme, co řeknou stavebníci po kontrole podlahy, nevíme, jak to vypadá pod linem,“ popsal ředitel školy Tomáš Jůzl.

Učitelé se spolu s hasiči, kteří ve škole zasahovali hned se třemi jednotkami, snažili první škody uklidit už ve čtvrtek večer. „Byli jsme tu všichni až do jedenácti hodin,“ poznamenal Jůzl.

Pondělní zahájení školního roku však podle něho v ohrožení není. Ve vyplavených třídách se do dokončení rekonstrukce střechy stejně nemělo vyučovat. Vedení školy už delší dobu počítá s tím, že žáky z těchto tříd rozmístí do odborných učeben.

Humpolec nemá žádný přirozený odtok vody, kanály nestíhaly

Obyvatelé města přidávali na sociální sítě už během bouřky fotografie a videa, jak to v Humpolci vypadalo. Na několika záběrech jsou patrná zatopená auta, ze sídliště je jedno velké jezero, z kanálů tryská voda. Na jiných je vidět, jak přetéká suchý poldr.

„Myslím, že chyba se stala v době, kdy přirozený odvod vody Pstružný potok ustoupil výstavbě sídliště a byl šoupnut do trubek. V kombinaci s velkým počtem metrů čtverečních nevsakujících ploch jako parkoviště nebo výrobní haly, je potom výsledek takový, jaký je,“ domnívá se v diskusích Pavel Polívka.

Podle starosty Karla Kratochvíla se nedalo situaci v Humpolci nikterak předejít. „Snažíme se neustále posilovat kanalizaci. Ale ani kdyby měla trojnásobnou kapacitu, tolik vody najednou by nepojmula,“ tvrdí.

„Humpolec má tu nevýhodu, že je obklopen velkými lány polí,“ komentoval na Facebooku David Hromádko. „Jasně jsem viděl obrovské proudy vody, co se hnaly přes pole, vytékaly vjezdy a hrnuly se na silnici a nesly s sebou všechno, co nedrželo. Na silnicích se to pak kumulovalo a při množství bahna a kamení by kanalizace neměla šanci to účinně pobrat, ani kdyby bylo čtyřikrát tolik vpustí,“ popisoval.



Humpolci při čtvrtečním přívalovém dešti nepomohl ani fakt, že je to jedno z mála českých měst, které neleží na žádném větším říčním toku nebo alespoň potoce, který by část vody přirozeně odvedl.