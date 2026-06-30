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S bidlem do vody. Silné deště opakovaně zaplavují křižovatku, vyřeší to až přestavba

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  15:55
Místní obyvatelé vzali bidla do ruky a snažili se sami při bouřce uvolňovat...

Místní obyvatelé vzali bidla do ruky a snažili se sami při bouřce uvolňovat kanalizační vpustě. (29. června 2026) | foto: Petr Lemberk

Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny....
Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny....
Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny....
Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny....
5 fotografií
Pondělní silný a dlouhý déšť v Jihlavě znovu uzavřel část rušné křižovatky mezi ulicemi Okružní a Úvoz vedle sídla Služeb města Jihlavy. Vytvořila se tam rozsáhlá hladina, protože během průtrže mračen nezvládla příval vody pobrat kanalizace. Z Okružní ulice nemohla auta odbočovat do Úvozu.

Situaci se snažili řešit místní obyvatelé. Ti se po kolena ve vodě pomocí bidel snažili uvolňovat kanalizační vpustě.

„Na odtok při takto silných deštích má přímý vliv nejen kapacita potrubí, které zmíněnou vodu odvádí, ale i aktuální průtočnost prvků odvodnění, jako jsou uliční vpusti, žlaby a zvolený způsob odvodnění. V těchto situacích také voda transportuje velké množství nerozpuštěných látek, které mohou ucpávat prvky odvodnění,“ popsal Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

Zástupci jihlavské radnice plánují rekonstrukci ulice Úvoz, která by měla tento problém vyřešit. Jen termín prací ještě není známý. „Kapacita kanalizace tam pak bude vyšší,“ popsala mluvčí magistrátu Lucie Maxová.

Místní obyvatelé vzali bidla do ruky a snažili se sami při bouřce uvolňovat kanalizační vpustě. (29. června 2026)
Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny. Hasiči v té souvislosti napočítali více než 180 výjezdů. (29. června 2026)
Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny. Hasiči v té souvislosti napočítali více než 180 výjezdů. (29. června 2026)
Následky bouřek, které se v pondělí odpoledne prohnaly západní částí Vysočiny. Hasiči v té souvislosti napočítali více než 180 výjezdů. (29. června 2026)
5 fotografií

Po stavebních úpravách bude v Úvozu oddělená zvlášť splašková a zvlášť dešťová kanalizace. Dnes je tam jednotná.

Pondělní bouřky hodně zaměstnaly i hasiče. Nejvíc práce měli právě na Jihlavsku a ještě na Pelhřimovsku. Největší srážkový úhrn zaznamenala stanice ve Štokách. Napršelo tam téměř 85 litrů na metr čtvereční. Přes šedesát litrů spadlo i v Jihlavě a Černovicích na Pelhřimovsku.

Kvůli odstraňování následků bouřek, které někde doprovázelo i krupobití, měli hasiči na Vysočině od pondělního odpoledne do úterního rána 182 zásahů. „Šlo hlavně o odklízení popadaných stromů, čerpání vody ze zatopených objektů a pročišťování kanalizací,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

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