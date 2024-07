Buky v aleji pamatují císaře, některé teď nevydržely nápor větru při bouřce

Nezkrotitelný přírodní živel v pondělí řádil mimo jiné v okolí Kladerub nad Oslavou.

„Taková bouřka tady už dlouho nebyla. Já osobně si nepamatuju, jestli jsem někdy takovou vůbec zažil,“ svěřil se starosta Kladerub Milan Horký. „Trvala asi hodinu a byla doprovázena silným větrem. Padaly kroupy, a dokonce to v jedné části obce vyhodilo elektřinu,“ doplnil.

Přesto se na první pohled zdálo, že k větší újmě nedošlo. „Sem tam někomu spadla ze střechy taška, ale jinak jsem nic závažného nezaznamenal,“ pokračoval Horký.

Až do chvíle, kdy ráno po bouřce sedl do auta a vyrazil směrem k Haugwitzově aleji. „Viděl jsem všude popadané a polámané stromy. Katastrálně je to naše území, ale jinak se jedná o majetek Lesů České republiky,“ prozradil.

Zpráva o polomu a fotografie zničených stromů, které celá desetiletí lemovaly devět set metrů dlouhou a turisty často navštěvovanou alej, se mezitím dostala i na sociální sítě.

„Kůrovec vzal lesy, nemohlo to skončit jinak“

„Pamatovaly Františka Josefa I., Rakousko-Uhersko, 1. a 2. světovou válku... Bohužel ve víc jak třiceti kusech nyní nepřežily hodinovou bouři, která se prohnala Třebíčskem. Člověku se až derou slzy do očí,“ svěřil se s pocity například přispěvatel jménem Míra Zulu Jirout.

Podle starosty Horkého se však podobná spoušť dala očekávat. „Byla jen otázka času, kdy se něco takového stane. Kvůli kůrovci se tam otevřel prostor, a stromy tak byly vystaveny přímému nárazu. Vítr se do nich pořádně opřel, to nemohlo dopadnout jinak,“ vysvětloval.

Nějakou dobu teď každopádně bude trvat, než se všechny polámané stromy odvezou a místo se zabezpečí. Živo bylo v tomto směru v aleji ostatně už od úterních ranních hodin.

„Odstranit se musí nejen stromy, u nichž se řeší, jestli se prodají lidem, nebo se zpracují jinak, ale hlavně je také potřeba upravit na několika místech vozovku. Mohutné kořeny vyvrácených stromů totiž mnohde nadzvedly i asfalt, čímž cestu v určitých úsecích zúžily sotva na dva metry,“ dodal Horký.