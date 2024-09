Bosch v Jihlavě cílí na elektromobilitu, staví největší výrobní halu v kraji

Pro srovnání, stávající haly firmy Bosch na Karlově zámečku u Jihlavy jsou o sto metrů kratší. Ještě částečně srovnatelné zahradnické skleníky Farmy Kožichovice u Třebíče jsou kratší o třetinu.

Hala u Průmyslové ulice v Jihlavě má oficiální název Budova JhP Werk 5 Bosch. Jejím pronájemcem bude jihlavská firma Bosch Powertrain. Firma na zaslané dotazy neodpověděla.

Pro upřesnění: Bosch Powertrain je od ledna loňského roku novým názvem firmy Bosch Diesel, která je se svými 4 500 zaměstnanci největším zaměstnavatelem Kraje Vysočina.

Halu pro Bosch Powertrain staví firma LCJ Development. „Stavíme tuto budovu pro logistiku a výrobu. A to pro firmu Bosch na dlouhodobý pronájem čili na více než deset let. Na Vysočině jde o největší halu en bloc (v jednom celku - pozn. aut.),“ řekl člen představenstva investorské společnosti LCJ Invest Jiří Vybíhal. Zkratka LCJ znamená Logistické centrum Jihlava.

V příštím týdnu by se mělo uskutečnit na rozlehlém staveništi slavnostní poklepání základního kamene stavby. Zúčastní se jej kromě generality skupiny Bosch a firmy Bosch Powertrain i zástupci vedení města Jihlavy. Akce bude bez účasti médií. „Klient si nepřeje žádnou medializaci, musím jeho přání respektovat,“ upozornil Vybíhal.

Je to velká příležitost, říkají odbory

Zástupci odborů z firmy Bosch Powetrain vnímají investici do nové haly jako výrazný signál, že společnost s Jihlavou počítá i do dalších let. „To, že se v Jihlavě investuje, je důkaz, že závod v Jihlavě má budoucnost a centrála firmy si Jihlavy váží a že s ní počítá. Takže to vnímáme jako velkou příležitost,“ řekl Roman Bence, předseda II. základní organizace odborového svazu Kovo Bosch Jihlava.

Hala pravděpodobně bude sloužit v rámci firmy Bosch jako jedno z center výroby pro elektromobilitu. Současně jde o citlivou investici v rámci sociálního smíru mezi odbory a celým koncernem Bosch.

„Elektromobilita není pro nás něco nového, elektromotory už vyrábíme. Může to být cokoliv z našeho i jiného (v rámci skupiny Bosch – pozn. aut.) portfolia. Kdyby to bylo něco odjinud, tak zase někde v jiné lokalitě může být úbytek těch kusů. V Německu vnímají citlivě jakýkoli přesun výroby do Jihlavy, ale to je přirozený proces. Pokud něco vyrábíme my i Němci a o konci spalovacích motorů bylo rozhodnuto, tak ty vyráběné kusy ve spalovacích motorech půjdou dolů a bude se to normálně konsolidovat. To bude ve všech dodavatelských firmách. Pokud bude ta konsolidace v Jihlavě, tak za mě jedině dobře,“ dodal Bence.

Hala pro elektromobilitu, je si jist primátor

Podobný náhled má i jihlavský primátor Petr Ryška. „Bude to výrobní hala pro elektromobilitu, jedna ze špičkových technologií světa. Že to dali sem, je pro Jihlavu prospěšné. Vzniknou tam pracovní místa. Ona asi některá současně zmizí v rámci Bosch z výroby klasických motorů, ale určitý nárůst tam bude, a to hodnotím pozitivně,“ vyjádřil se Ryška.

Stavba haly nebyla velkým problémem pro životním prostředí, protože zabírá pouze louky a zemědělskou půdu. „Proto se tam nemuselo nic kácet, ale byl tam problém s odvodem vody. Domluvili jsme se, že vodu budou co nejvíce zadržovat na svém pozemku například prostřednictvím rozsáhlých sadových úprav,“ řekla Katarína Ruschková z jihlavského odboru životního prostředí.

„Nejjednodušší by bylo využít kaskádu rybníčků pod fabrikou, kam by bylo ideální vodu svést, ale mezi tím jsou soukromé pozemky a vlastník s tímto řešením nesouhlasil,“ dodala Ruschková.

Potenciálním problémem do budoucna může být v lokalitě podle Ruschkové významný nárůst dopravy. K jeho zmírnění už má vést počáteční investice i do cyklodopravy. „Až k továrně povede cyklostezka, která bude pokračovat do Heroltic,“ podotkla Ruschková.

Zmíněné sadové úpravy by měly zlepšit dojem ze zdejšího prostředí okraje průmyslové zóny. Jeho neutěšený charakter nyní přes ulici naproti vznikající nové hale Bosch tvoří zadní areál firmy Kronospan s haldami odpadního dřeva a areál odpadové firmy Setra.

Parkovací dům pro 303 aut

Podle stavebního povolení má být součástí areálu především dominantní objekt haly. Dalšími stavbami bude parkovací dům, vrátnice, objekt zázemí pro řidiče, pak parkovací plochy, vnitřní silnice a chodníky.

„Areál bude připojen novými sjezdy na komunikaci v ulici Průmyslová. Návrh řeší také úpravy Průmyslové ulice doplněním odbočovacího pruhu, dvou autobusových zastávek, chodníku, přechodu pro chodce, dělicího ostrůvku a veřejného osvětlení,“ vypočetl vedoucí jihlavského stavebního úřadu Michal Jarco. Zásobování areálu vodou bude investor řešit z vlastních vrtaných studní.

Stavba sestává z více bloků na sebe přímo navazujících. Hlavní dvoupodlažní stavba bude mít půdorys 97 krát 409 metrů a výšku 13 metrů. Parkovací dům bude mít čtyři patra a rozměry 68 krát 33 metrů a výšku 13 metrů. „Bude pro 303 aut a 308 kol. Dokončení stavby je plánováno na květen roku 2026,“ informoval Jarco.

Na místě stavby, zahájené už loni na podzim, byl stržen nedostavěný a neobývaný rodinný domek.

Zajímavostí je, že při okraji stavby u výpadové silnice na Heroltice na severním okraji areálu je památkově chráněný jehlanovitý kámen z roku 1750. Je jedním ze čtyř totožných kamenných tereziánských hraničníků na dobové hranici Čech a Moravy, které patří k typickým barokním památkám Jihlavy.