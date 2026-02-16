Policisté hledají v jihlavské škole bombu, výhrůžka přišla e-mailem

  15:08
Policie zasahuje v prostorách Základní školy Křížová v Jihlavě. Reaguje tím na oznámení o uložení nástražného zařízení. Výhrůžka o umístění bomby přišla do školy v pondělí odpoledne e-mailem. Policie z budovy evakuovala 64 lidí. Uzavřen je i chodník u školy.
foto: Jiří MeixnerMAFRA

„Oznámení na linku 158 učinila ve 14:15 hodin pracovnice vedení školy, která si přečetla e-mail doručený do školy a obsahující výhrůžku umístění nástražného výbušného zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Od té doby ve škole zasahuje vyšší počet policistů a hlídek strážníků městské policie. „Z budovy jsme evakuovali 64 osob,“ doplnila Čírtková. Žádné nástražné výbušné zařízení zatím policisté neobjevili.

Zásah trval zhruba hodinu. Podle reportérky iDNES.cz o půl čtvrté už policejní hlídky od školy odjížděly. „Ani děti tu žádné nejsou, nejspíš už všechny odešly domů,“ přiblížila.

V případě Základní školy Křížová to není poprvé, co anonym údajné umístění výbušného zařízení nahlásil. Naposledy se tak stalo na podzim, v pátek 3. října. Bylo to zrovna v den, kdy se ve škole měla odpoledne otevřít volební místnost. Tehdy se jednalo o druhou výhrůžku během jediného týdne. Ředitelka školy nechala budovu evakuovat, policisté ale žádné nástražné zařízení nenašli.

Základní škola Křížová je umístěna v samém centru Jihlavy. Navštěvuje ji přibližně 390 dětí. Škola zajišťuje i chod družiny a školní jídelny.

Policisté hledají v jihlavské škole bombu, výhrůžka přišla e-mailem

