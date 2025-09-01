Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Autor:
  10:25
Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát nemusejí – setkání s tímto tvorem není nijak nebezpečné. Jeho přítomnost navíc potvrzuje kvalitu vody.

Rosolovité útvary „zpestřují“ plavcům vodní radovánky v tomto rybníce u obcí Polnička a Škrdlovice již několik posledních let, přesto mnohé návštěvníky oblíbené rekreační oblasti stále překvapují, a mnohdy i děsí.

„Fuj, co to je za sliz? Nějaké medúzy? Nesahejte na to! “ usměrňuje své potomky žena, která o víkendu s dětmi přišla na malou písečnou pláž poblíž loděnice u hráze Velkého Dářka.

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku.
Kulovité objekty bývají často vyplaveny na mělčině, přichytávají se například i na různé větve, mola či kořeny ve vodě.
Břeh je tam pokryt stovkami vyplavených rosolovitých exemplářů různých velikostí.
Břeh je tam pokryt stovkami vyplavených rosolovitých exemplářů různých velikostí.
8 fotografií

Břeh je tam pokryt stovkami vyplavených rosolovitých exemplářů různých velikostí, což je pro děti velkým lákadlem. Průhledné útvary se nacházejí v písku, mezi kameny i kořeny stromů.

Právě k medúzám řada lidí nejčastěji bochnatky přiřazuje, ostatně ladilo by to i k přízvisku Moře Vysočiny, jímž se Velké Dářko, největší rybník na Českomoravské vrchovině, honosí. Ve skutečnosti však nemají tito invazní „přistěhovalci“ s medúzami nic společného, jde o rod mechovek.

„Je to mikroskopický živočich, malé zvířátko. Když se na něj lidé podívají pod mikroskopem, často řeknou, že vidí malý ‚korál‘. Tito živočichové žijí v obrovských koloniích a vytvářejí si právě tu gelovitou kouli, přičemž žijí jen na jejím povrchu. Čím větší je koule, tím početnější je i kolonie,“ objasnila Vendula Moravcová, doktorka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mimo jiné i odbornice na bochnatku.

Miliony organismů

Jednotlivý útvar tak není, jak se lidé obvykle mylně domnívají, tvorem samotným. V jedné rosolovité kolonii jich může žít klidně několik milionů. A sliz, který kouli tvoří, je jenom vedlejší produkt těchto živočichů.

„Zvětšují si tak prostředí, aby mohli žít s dalšími kamarády,“ vysvětlila Moravcová s tím, že největší zaznamenaný útvar, který se jí povedlo s kolegy objevit, měl kolem sedmdesáti kilogramů. „Z 99 procent je to ale vlastně voda,“ upřesnila vědkyně.

Zdůraznila také, že i když mohou být bochnatky pro řadu lidí na dotek poněkud nepříjemné, je to zcela neškodný živočich. Osahávání jeho gelovitého povrchu nejenže není pro lidi nebezpečné, ale nemělo by zároveň nijak ubližovat ani samotným bochnatkám.

Začala záchrana unikátních rašelinišť u Dářka. Ochránci jim chtějí vrátit vodu

Kulovité objekty bývají často vyplaveny na mělčině, přichytávají se například i na různé větve, mola či kořeny ve vodě, mohou ale rovněž volně plout nebo na ně lze třeba také šlápnout na dně rybníka.

„Já už jsem si na jejich přítomnost zvykl, i když ze začátku jsme byli se ženou samozřejmě vyplašení, co je to za potvory. Objevují se tady podle mě poslední zhruba tři čtyři roky, vždy během léta, potom v září začnou postupně ubývat. Hlavně se dají najít přímo ve Velkém Dářku, ale občas i na Novém rybníce, kde máme chatu – ten je v soustavě hned pod Dářkem,“ popsal jeden z chatařů.

Na návštěvě v Pilské nádrži

O výskytu vědí také ochranáři – rybník se totiž nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Byť se jedná o nepůvodní druh, lidem ani přírodě nijak neškodí. Navíc zbavit se ho by nebylo rozhodně snadné. Nijak podrobněji se jím tedy zatím nezabýváme,“ vyjádřila se za Agenturu ochrany přírody a krajiny Petra Doležalová z Regionálního pracoviště Vysočina.

Zmíněných organismů ani v „Moři Vysočiny“ výrazně nepřibývá. „Pro veřejnost naopak může být uklidněním, že místa výskytu bochnatek se vyznačují čistou vodou,“ doplnila Doležalová.

I když žádná rozsáhlá invaze těchto nezvyklých tvorů, kteří se živí hlavně detritem – tedy organickými zbytky z odumřelých rostlin a živočichů, a vodním mikroskopickým planktonem, prozatím neprobíhá, zaznamenáni už byli také na dalších místech v regionu.

Rašeliniště u Velkého Dářka volá o pomoc, vysychá a mizí odtud vzácné druhy

„Jejich fotografie máme například i ze žďárské Pilské nádrže,“ dodala Doležalová.

Bochnatky americké, jejichž domovinou je, jak ostatně sám název napovídá, Severní Amerika, se v České republice začaly hojněji šířit kolem roku 2003. Objevují se například na jihu Čech, kde se s nimi lidé mohou potkat třeba na pískárnách, v lipenské přehradě nebo v některých rybnících na Třeboňsku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

Dramatický průběh měl úterní podvečerní návrat policistů z Moravskoslezského kraje ze služební cesty v Praze. Na 80 kilometru dálnice D1 u Koberovic zasahovali u požáru kamionu, který se rozšířil i...

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest...

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát...

1. září 2025  10:25

Pelhřimovská nemocnice uspěla v testu stravování, chválou nešetří ani pacienti

Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila výsledkem testování Krajské hygienické stanice (KHS), které bylo zaměřeno na stravování. Hygienici kontrolovali, nakolik kvalitní jídla pacienti s dietou...

1. září 2025  6:08

Žďár není jen Santini. Láká i na muzea, zámek či naučnou stezku kolem rybníka

Žďár nad Sázavou má většina lidí spojený s památkou UNESCO – kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, za jehož podobou stojí architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Dvacetitisícové město v...

31. srpna 2025  10:11

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

30. srpna 2025  14:23

Do Pelhřimova za zábavou i rekordy. Kdo hledá krematorium, odjíždí zklamán

Možná to není úplně nejnavštěvovanější město v republice, přesto o jeho existenci obyvatelé Česka dobře vědí. Pelhřimov je znám především jako město rekordů a kuriozit. Párkrát jeho název zazněl i v...

30. srpna 2025  8:53

Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a...

29. srpna 2025  16:53

Vysocká ulice ve Žďáře dostává podobu. Na jaře se však zavře její další část

V sérii dopravních omezení, jimiž je letos sužován Žďár nad Sázavou, vyhlížejí řidiči nedočkavě i dokončení rozsáhlé rekonstrukce Vysocké ulice. Od jara uzavřený hlavní tah na obec Vysoké, Tři...

29. srpna 2025  13:51

Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest...

29. srpna 2025  10:43

Lidé v Jihlavě protestují proti modrému Slunci. Nechtějí placené parkování

„Nechceme modré Slunce!“ To je název petice, pod kterou získali během prázdnin 450 podpisů lidé z jihlavské čtvrti, lidově nazývané Slunce. Ta je na jižním výběžku města přibližně mezi výpadovkami...

29. srpna 2025  5:32

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro...

28. srpna 2025  16:28

V replice středověké pece zkusí historici tavit železo, zájemci pomohou dmýchat

Do Havlíčkova Brodu se o víkendu vrátí středověk. Od pátku do neděle se v přírodním parku Vlkovsko na severovýchodním okraji města uskuteční 10. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece....

28. srpna 2025  13:29

Za modrou čárou. Placené parkoviště v Jihlavě se starými střepy zarůstá

Neudržovaná zeleň postupně zabírající parkovací místa. Dlouhé měsíce neuklizené velké množství střepů pod pneumatikami aut, občas i výkaly. Tak vypadá modře orámované parkoviště blízko centra...

28. srpna 2025  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.