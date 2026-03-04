Bledulová turistika začíná, objevují se první květy tradičních jarních rostlinek

Autor:
  15:38
Rychlé oteplení v závěru února, které na Vysočině pokračuje i v březnových dnech, vyhnalo ze země první jarní květy. Lidé mohou obdivovat žluté talovíny i bělostné sněženky a bledule jak na řadě zahrádek, tak už i na některých slunných místech ve volné přírodě. Začátek „bledulové sezony“ je tu.
Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona teprve startuje, o víkendu už mohou turisté vyrazit na oblíbená bleduloviště. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

„Zatím se objevují hlavně poupata, zdaleka ne všechny květy jsou úplně rozvinuté, ale pokud bude slunečné a teplé počasí ještě pár dní pokračovat, určitě bude mít smysl za bledulemi vyrazit. Což se hodí, když příští týden začínají dětem na Vysočině jarní prázdniny,“ popsala Jitka Hladíková ze Žďáru nad Sázavou.

O uplynulé neděli zamířila do údolí Chlébského potoka na Žďársku. Oblíbená lokalita poblíž Bystřice nad Pernštejnem a Nedvědice se ostatně na příval turistů již chystá. O nadcházejícím víkendu – v sobotu 7. března – zahájí u vstupu na stezku údolím provoz tradiční stánek s občerstvením v režii tamních dobrovolných hasičů.

Bledule, koniklec, vstavač i lýkovec. Vysočinu rozzářili poslové jara

Zájemci ale mohou vyrazit také na další místa napříč celým krajem. V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy se bleduloviště nacházejí například ve Světnovském údolí poblíž Světnova u Žďáru. Turisté by se tam ale měli jarní flórou kochat z rozumné vzdálenosti.

„Zatím bledule v přírodě teprve začínají, ale jak se sezona rozjede, zahájíme samozřejmě intenzivnější kontroly lokalit. Do Světnovského údolí a do národní přírodní rezervace Ransko opět umístíme i pásky, omezující přístup k rostlinám, a informační cedule,“ uvedl za Agenturu ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč, ředitel Regionálního pracoviště Vysočina.

Ochránci uspořádají komentované prohlídky

Právě zmíněné Ransko patří k největším bledulovištím v kraji. Jelikož se ale jedná o místo ukryté v hlubokých lesích, chráněné bílé rostliny tam ve větší míře vykvétají až později. „Stejně jako v předchozích sezonách plánujeme na Ransku i komentované vycházky pro veřejnost. O jejich termínech budeme včas informovat,“ řekl Hlaváč.

Na Vysočině patří mezi oblíbené cíle obdivovatelů bledulí jarních například i oblast Jechovec na Jihlavsku, dále Blatná hráz na Třebíčsku nebo třeba Hroznětínská louka na Havlíčkobrodsku.

Lidé se ale mohou na svých toulkách zaměřit i na jiné, méně známé rostlinné druhy. Velmi výrazný a fotogenický je například jaterník podléška, jedna z prvních jarních květin, jež rozzáří především listnaté lesy svojí jasnou fialovou barvou. Daří se jí například v okolí Štěpánova nad Svratkou a Švařce ve Svratecké hornatině nebo kolem jezírka Vápenice poblíž Žďáru nad Sázavou.

Okraje lesních cest již v tuto chvíli lemují bílé květy devětsilů, na řadě míst jsou k vidění rovněž chráněné sněženky. Za těmi lze na Vysočině vyrazit mimo jiné do údolí Rokytné na Třebíčsku či do údolí řeky Brtnice na Jihlavsku. Daří se jí rovněž v oblasti Velký Špičák u Třešti nebo opět u Štěpánova nad Svratkou na Žďársku.

Bledulová turistika začíná, objevují se první květy tradičních jarních rostlinek

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:50

Stovky nedodělků i neplánovaných vylepšení. Horácká aréna na kolaudaci nespěchá

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Horácká aréna v Jihlavě už sice hostí světový tenis nebo basketbal či kulturní akce a už brzy zde vypuknou boje čtvrtfinále play off hokejové Maxa ligy, do finální podoby má však stále daleko....

2. března 2026  12:02

