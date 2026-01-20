Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Jan Salichov
  12:29
Vysočina Arena se chystá na největší sportovní událost roku. Světový pohár v biatlonu, který v Novém Městě na Moravě vypukne ve čtvrtek 22. ledna, přiláká do Žďárských vrchů desetitisíce lidí. Zatímco organizátoři ladí prostředí stadionu a vítězí nad oblevou, policie připravuje uzavírky, které ovlivní dopravu v celém okrese.
Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě (nejen) při biatlonových závodech pravidelně nabízí parádní atmosféru. Skvělá kulisa se proto dá očekávat také letos.

14 fotografií

Přípravy ve Vysočina Areně vycházejí z bohatých zkušeností z minulých let, přesto letos pořadatele i město zaměstnával jeden nevyzpytatelný faktor: počasí. Obleva z minulého týdne totiž dělala vrásky nejen fanouškům, ale také radnici.

14 fotografií

Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (Lepší Nové Město) proto sledoval předpověď. „Přál bych si, aby skončila obleva a aby zase mrzlo. Pokud nám bude přát počasí, tak jsem přesvědčen, že v Novém Městě na Moravě jsou organizátoři na všechno připraveni dobře,“ uvedl před pár dny.

O uplynulém víkendu se však počasí umoudřilo a navíc pořadatelé potvrzují, že díky obřímu zásobníku sněhu jsou tratě a jejich okolí v perfektním stavu.

Ubytování se bookuje i rok dopředu

Kapacity hotelů a penzionů v širším okolí Žďárska jsou v termínu od 22. do 25. ledna prakticky vyprodané. Podle Davida Štěpánka z destinační společnosti Koruna Vysočiny je to běžný jev. „Ti největší fanoušci to dělají tak, že odjíždějí z biatlonu a hned si domlouvají ubytování na příští rok,“ vysvětluje.

I když jsou hlavní kapacity obsazené, šance uspět na poslední chvíli stále existuje. Erik Havlík z novoměstského infocentra upozorňuje, že díky rozmachu soukromých apartmánů a chalup se možnosti v regionu v posledních letech zvýšily. Volná lůžka lze stále dohledat na webu biathlonnmnm.cz.

Specifickou skupinou jsou „karavanisté“. U Maršovic je pro ně připravena plocha pro 60 vozů, která je však již nyní téměř obsazená.

Uzavírky a kyvadlové autobusy

Pro řidiče bude biatlonový týden zkouškou trpělivosti. Policie ČR již oznámila zásadní omezení.

Program závodů

čtvrtek 22 ledna

  • zkrácený vytrvalostní závod mužů (15 km) – 18:15

pátek 23. ledna

  • zkrácený vytrvalostní závod žen (12,5 km) – 18:15

sobota 24. ledna

  • smíšená štafeta dvojic – 13:15
  • smíšená štafeta (mixy) – 15:10

neděle 25. ledna

  • hromadný závod mužů – 15:15
  • hromadný závod žen – 18:15

Zcela neprůjezdná bude silnice I/19 od kruhového objezdu v Novém Městě směrem na Slavkovice. Osobní auta do 3,5 tuny budou muset využít objížďky přes Petrovice a Hlinné, těžká doprava bude odkloněna přes Radešínskou Svratku a Bobrovou směrem na Žďár nad Sázavou.

Omezení se dotkne i místních. „Občané a rezidenti obcí Vlachovice, Tři Studně a Fryšava obdrží průjezdové karty, které je budou opravňovat k průjezdu silnicí po celou dobu konání světového poháru,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Toto opatření se týká zejména úseku u novoměstské nemocnice, který bude v sobotu 24. ledna uzavřen od rána až do večera. Jednosměrný provoz bude zaveden na silnici od Jiříkovic směrem do města a omezení čeká i Lesní ulici u Zahradníkova koutu.

Z parkovišť pojede kyvadlová doprava

Organizátoři apelují na diváky, aby se nesnažili dojet autem až k areálu. „V okolí Nového Města na Moravě jsou zajištěné plochy u Jiříkovic, Nové Vsi a na silnici číslo 19 od kruhového objezdu,“ informovali pořadatelé.

Velkokapacitní záchytná parkoviště vzniknou také ve Žďáru nad Sázavou u sportovišť. Právě odtud bude fungovat bezplatná kyvadlová doprava.

Biatlon přinesl na Vysočinu miliardu. Aréna zvládne i tři světové akce ročně

„Každý den budeme zveřejňovat aktuální zprávy, které se budou týkat nejen průběhu bezpečnostního opatření, ale především aktuální dopravní informace ohledně příjezdových tras a parkování, a to ve spolupráci s pořadateli a s využitím aplikace,“ dodala Čírtková.

Pro diváky bude areál otevřen vždy dvě až tři hodiny před startem prvního závodu, aby se předešlo frontám u turniketů.

Očekávaná návštěvnost je obrovská. Vedoucí tiskového střediska Tomáš Hermann odhaduje, že během čtyř dnů dorazí kolem 80 tisíc fanoušků, což odpovídá číslům z let 2023 a 2025. „Sobota je vyprodaná, plno bude i v ostatní dny, ale pár lístků ještě zbývá,“ uvedli pořadatelé.

Bezpečnost v rukou stovek policistů

Na start posledního Světového poháru před olympijskými hrami v Itálii se postaví bezmála 300 sportovců ze 30 národních federací. „K tomu je třeba připočítat 327 členů doprovodu,“ zmiňují pořadatelé vedoucí výprav, trenéry, servismany, lékařské zabezpečení či mediální pracovníky.

Bezpečnost v aréně i v ulicích zajistí 200 policistů. „V hlídkách budeme mít nasazeny policistky a policisty s jazykovým vybavením, abychom zvládli komunikaci se zahraničními návštěvníky,“ upřesnila mluvčí Čírtková s tím, že v pohotovosti bude i letecká a pyrotechnická služba.

Návštěvníci by měli počítat se zdržením nejen na silnicích, ale i u vstupů do Vysočina Areny. Špička návštěvnosti se očekává během víkendových závodů.

Vstoupit do diskuse

