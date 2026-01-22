V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí

  11:02
Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem světového biatlonu. Pojedenácté v historii se v místní Vysočina Areně konají závody Světového poháru.
Jonáš Mareček bude letos v Novém Městě na Moravě chybět.

Od chvíle, kdy hostila novoměstská Vysočina Arena biatlonový Světový pohár úplně poprvé, uběhlo už téměř čtrnáct let. Za tu dobu se Nové Město na Moravě stalo destinací, kam se seriál Světového poháru vrací pravidelně.

„Pokaždé chceme připravit hezké závody, na které se všichni těší,“ hlásí šéf českého biatlonu a zároveň předseda organizačního výboru Jiří Hamza.

A závodníci vysočinskou destinaci také pokaždé hodnotí, když ne jako úplně nejlepší, tak rozhodně jako jednu z top v rámci celého seriálu. Především kvůli atmosféře, kterou pravidelně celému startovnímu poli diváci vytvářejí.

SP v biatlonu
ve Vysočina Areně

čtvrtek 22. ledna:
zkrácený vytrvalostní závod mužů (15 km) 18.15
pátek 23. ledna:
zkrácený vytrvalostní závod žen (12,5 km) 18.15
sobota 24. ledna:
smíšená štafeta dvojic 13.15 smíšená štafeta (mixy) 15.10
neděle 25. ledna:
hromadný závod mužů 15.15 hromadný závod žen 18.15

Loni se sjeli nejlepší biatlonisté do Nového Města na Moravě až v březnu, což byl termín, který typicky zimnímu sportu příliš nesvědčil. Předpovědi tehdy dokonce „strašily“ s teplotami pohybujícími se okolo 15 stupňů nad nulou.

„Bohužel nejsme v pozici, kdy bychom si mohli vybírat. My jsme šťastní, že se tady Světový pohár vůbec jede, že je Vysočina Arena využívaná. Však taky proto se stavěla,“ reagoval Hamza.

Každopádně lednový termín sluší Vysočině mnohem víc. Už kvůli aktuálnímu mrazivému počasí.

Jonáš Mareček bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.
Tribuny se každý den zaplní na maximum.
Fanoušci v Novém Městě na Moravě před začátkem sprintu žen.
Michal Krčmář ve vytrvalostním závodě na MS v Novém Městě na Moravě.
Diváci, kteří by měli s největší pravděpodobností znovu zaplnit všechna místa na tribunách i kolem tratí, se mohou těšit na to nejlepší, co dnes světový biatlon nabízí, včetně českých reprezentantů.

Mareček bude chybět

Těsně před závody v Novém Městě na Moravě byla oznámena také nominace českého týmu na zimní olympijské hry, které začnou už za pár dnů v Itálii. A k lítosti domácích fanoušků v ní chybí vysočinský rodák Jonáš Mareček.

Juniorský mistr světa ve vytrvalostním závodě z roku 2022 sice byl v této sezoně stabilním členem mužské štafety, jenže v posledních týdnech měla jeho forma sestupnou tendenci. „Dostal šanci a ve štafetě nezklamal, ale v Ruhpoldingu se protrápil střelbou,“ připomněl sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář Marečkovo až 75. konečné místo.

V nadcházejícím šestém díle seriálu SP se tak z českých závodníků představí mezi muži Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Petr Hák a mezi ženami Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Ilona Plecháčová.

Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Biatlonový Světový pohár je pro sportovní fanoušky pokaždé velkým svátkem, na který se mnozí chystají dlouho dopředu. A podle pořadatelů by se měli znovu nachystat i na celou řadu výzev a pokynů. Tou hlavní bude zcela jistě i návod, jak se k areálu vlastně dostat.

„Parkování přímo u Vysočina Areny během závodů není možné. Pro osobní automobily jsou proto vyhrazena záchytná parkoviště ve Žďáru nad Sázavou, v okolních obcích Nová Ves a Jiříkovice a také u silnice I/19. Z těchto parkovišť se fanoušci pohodlně dostanou přímo k areálu díky bezplatné kyvadlové autobusové dopravě,“ vzkázali návštěvníkům pořadatelé. Ti zároveň všechny vyzývají k ohleduplnosti a trpělivosti.

Závodní program startuje už dnes v podvečer, kdy je v 18. 15 na programu závod mužů na 15 km. V pátek ve stejnou dobu vyrazí na trať 12,5 km ženy. Areál v obou případech otevírá brány ve 14.15.

