Čepice podle Fourcada i pivní svařák, podnikatelé se na biatlon připravili

Na nápor fanoušků jsou vždy připraveni v papírnictví pod nemocnicí. To se při každé světové akci biatlonistů nebo bikerů mění na všemi barvami hrající fanshop.

„Máme nejen papír a hračky, fanshop už je součástí našeho obchodu. A teď už můžeme celoročně prodávat i oficiální předměty, které se daly dřív koupit jen přes e-shop. Jsme jediným oficiálním kamenným fanshopem,“ líčí Iva a Petr Dostálovi v rodinném obchodě ve Žďárské ulici.

I nadále si však nechávají vyrábět fanouškovské věci také podle vlastních návrhů. „Naše logo za ty roky už taky zapůsobilo. Teď jsme spočítali, že máme na prodejně pět set biatlonových položek,“ překvapují Dostálovi.

Kdyby je měli všechny vyjmenovat, šampionát mezitím skončí. Prodávají vše od propisek až po zimní čepice. „Ta se hned chytila. Šikovný grafik Filip Hladík nám udělal design, na čepici je komiksově ztvárněný biatlonista. Na moje přání jej vytvořil podle pohybu Martina Fourcada,“ připomíná Dostál fenomenálního Francouze, který už ukončil kariéru.

Podle majitelů je v obchodě spolehlivě poznat, kdy je zrovna soutěžní den. „Při závodech bývá frmol. Ale na to, co přijde, jsme byli připraveni dva měsíce předem, nestresujeme se,“ ujišťuje.

Otevřeno mají od půl osmé ráno, večer podle zájmu, o víkendech třeba do deseti. „Každý závodní den se projevuje. A nejlepší jsou večery, kdy se fanoušci v náladě vrací domů,“ zmiňuje podnikatel.

„Ačkoliv ve středu při prvním závodě pršelo, Krčmář střílel, jak střílel, všichni, s nimiž jsme se bavili, byli spokojení s atmosférou,“ popisuje.

Lavička s figurínou před obchodem funguje jako fotokoutek. Tentokrát Fanouše vylepšili a udělali z něj exotického biatlonistu Carlose Santose z Kolumbie.

Místní jedenáctka na čepu

Biatlonového šílenství částečně využívá také Pivovar Hejkal, který před šesti roky založilo sedmnáct místních kamarádů. „Organizátoři od nás vzali pivo, uvařili jsme biatlonovou jedenáctku. Normálně ji děláme jantarovou, ale tohle je klasické světlé pivo. Prodávají ho ve stanu, nikde jinde se čepovat nebude,“ říká jednatel minipivovaru Tomáš Petr.

Naopak ve své režii mají pivovarníci stánek na Vratislavově náměstí, který staví při doprovodném programu. Byl otevřený při slavnostním zahájení, ve čtvrtek při koncertech kapel Mayday a Buty i při sobotním vystoupení Anny K.

Počasí sice úplně neláká k pití piva, na to ale mysleli také. „Zkusili jsme udělat na stánku svařené pivo, což není nic nového, třeba v Polsku se běžně pije místo svařeného vína,“ vysvětluje Tomáš Petr. „Je v tom hřebíček, skořice, zázvor a med a svařená APA (svrchně kvašené pivo - pozn. red.), která je chuťově bohatší než klasické ležáky. Někteří lidi nám to pochválili, někteří nám nadávali, co to je,“ zmiňuje, že ne všem novinka sedla.

Otvíračka podle hostů

Zvláštností desetitisícového města je, že v jeho centru byste marně hledali klasickou restauraci. Dříve oblíbený Pasáček je zavřený, na náměstí převládají pekařství a cukrárny, gastro scénu však loni v květnu oživil Libor Buřval, který otevřel moderní bistro s názvem Čtyřka.

„Jsme tady my a Kozlovna (v Masarykově ulici - pozn. red.). Pak se tady najdou ještě nějaké klasické hospůdky. Ale i kavárny se snaží, také tam vaří. Obslužnost je na tak malé město dostatečná,“ míní Buřval.

Projevil se nějak v bistru šampionát? „Moc ne,“ zamýšlel se krátce před prvním závodem Buřval. „Každý se chce dostat do arény,“ míní, že město je přece jen stranou.

Alespoň část doprovodného programu se však koná na náměstí. „Ale počasí nám nepřeje. Při zahájení jsme sice měli plno i u stolů venku, ale v takovém větru ani ohřevné lampy nepomáhají,“ lituje Libor Buřval.

Otevírací dobu kvůli šampionátu v bistru neměnili. Běžně mají otevřeno do 22 hodin, v pátek a sobotu o hodinu déle. „Ale když máme hosty, tak je nevyhazujeme. Po zahájení tady byl personál až do půl jedné do rána, to k tomu patří,“ má jasno restauratér, který provozuje i hotel Horní Dvůr. „Tam máme plno,“ ujišťuje.