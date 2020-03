Klid, ticho, a dlouhý plot. V Novém Městě jako by Světový pohár nebyl

„Biathlon is not dead, Babiši!“ je napsáno na tabuli u papírnictví pod nemocnicí v Novém Městě na Moravě, které se při velkých sportovních akcích mění na fanshop.



Desetitisícové město, zvyklé na nájezd tisíců fanoušků, prožívá hodně nezvyklý Světový pohár. Klid v ulicích i na silnicích, sledovat závody přímo v aréně mohou jen akreditovaní novináři nebo členové realizačních týmů.

Zhruba sto tisícům fanoušků vystavilo stopku pondělní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Z obav před dalším šířením koronaviru zůstane Vysočina Arena (ale i tratě) po všechny čtyři dny nepřístupná.

„Pro nás je to děs a hrůza. Jak po finanční stránce, tak po té fanouškovské. Jezdí sem lidé z celého světa. Připravili jsme pro ně zase novinky na letošní ročník - propisky, hrnečky, terčíky, dohromady jsme nakoupili věci asi za 150 tisíc,“ vypočítává spolumajitel papírnictví Petr Dostál. „Jsme zklamaní a mrzí nás to. I lidí v okolí.“

Takřka bez práce byli i policisté, jen radili několika řidičům

Dokonce se pokoušel přemluvit město, aby na náměstí instalovalo velkou obrazovku, aby lidé mohli fandit společně. Když to nevyšlo, přemluvil alespoň některé hospodské, aby se přizpůsobili poptávce.

V obchodu se Petr Dostál potkává s fanoušky, kteří i přes zákaz vstupu pobyt nezrušili a přicestovali. „Stavili se u nás například srdcaři z Jeseníka, ale i cizinci, mnohé za ty roky už známe osobně. Tak jsem jim alespoň radil, kde by mohli dohlédnout na trať,“ líčí Dostál. O den dříve se byl u tratí podívat alespoň na tréninky.

Pusto bylo i na silnicích. „Zatím je naprostý klid, ale ještě jsou tři hodiny do startu,“ hlásili dopravní policisté na křižovatce pod Harusovým kopcem.

Plot, který nechali organizátoři z obav před protestním nájezdem fanoušků nainstalovat kolem areálu, hlídají kromě bezpečnostní agentury také dobrovolníci. Ti na místě byli už dvě hodiny po poledni.

„Zatím chodí jen akreditování, nikdo se na nás nedobýval,“ hlásil odpoledne dobrovolník u vchodu za parkovištěm.

Dvacet metrů od trati, po které ale ženy sprint nejedou

V areálu panuje nezvyklé ticho. Na dvou tribunách jsou rozvěšené vlajky zúčastněných států. K vidění tak jsou aspoň nějaké barvy na jinak šedivých a tichých ochozech.

Se začátkem ženského sprintu se kolem plotu objevovaly hloučky fanoušků. Byla tu rodina z Ukrajiny i skupinka ve francouzských barvách nebo manželský pár z Ostravy. Chtěli alespoň zdálky spatřit své oblíbence. Vesměs měli dovolenou Vysočině a už ji nechtěli rušit.

Místo, kde se plot nachází nejblíž trati, je nedaleko sjezdovky. Upravená trať je od plotu zhruba dvacet metrů daleko. Ve čtvrtek mají ale diváci, kteří přišli právě sem, smůlu. Ženy tímto úsekem trati neprojíždí. Zklamaní pak lidé odcházeli, nejčastěji do restaurací, hospod a barů.

Přímo ve městě některé z nich nabídly lidem možnost sledovat biatlon společně. Promítací plátno bylo už po poledni připravené v K Clubu v městském kulturním domě. „Pokud bude víc lidí, tak to rozšíříme třeba i na další prostory kulturního domu,“ řekla Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních zařízení.

Co dělat místo fandění? Koukat na televizi a popíjet

Potkat v Novém Městě biatlonového fanouška je skoro zázrak. Někteří tu ale přeci jen jsou. Na Vratislavově náměstí zpravodajka potkala německy mluvící turisty i dva muže, kteří řekli, že kvůli biatlonu přijeli z Francie. Místo fandění na stadionu prý budou večer pít a dívat se na televizi.

Lístky na biatlon měly koupené také dvě mladé ženy, Martina z Prahy a Václava z Českých Budějovic. „Biatlon nevyšel, což nás mrzí, ale nic s tím neuděláme, tak máme aspoň dovolenou,“ řekly.

V Novém Městě už na biatlonu jednou byly a atmosféra je nadchla. Stejně jako další oslovení fanoušci biatlonu mluvily o tom, že je mrzí, že bez diváků budu jen závody v Novém Městě, zatímco na nedělním derby Slavia - Sparta být mohou.

Do Hotelu Medlov část hostů ohlášených na víkend přijela, jiní si vybrali náhradní termín pobytu, třeba v létě, uvedla Aneta Krejčí z hotelu.

Městské informační centrum vyřizuje od pondělí kvůli biatlonu zvýšený počet dotazů, nejvíc v češtině. Návštěvníci se zajímají i o to, co se dá ve městě dělat. Jít mohou do galerie, muzea, do městských lázní nebo na sjezdovku. „Vzhledem k tomu, že počasí už je jarní, posíláme je třeba i na výlety do přírody,“ dodal Matěj Petr z infocentra.

Naopak novinářů je ve Vysočina Areně letos zřejmě nejvíc v historii. O účast na Světovém poháru měli větší zájem než v předchozích letech. I po uzávěrce termínů se ozvali zástupci médií, kteří se v jiných letech na biatlon neakreditovali a spoléhali na agenturní servis.