S úpravou běžkařských tratí na Vysočině má pomoci i veřejná sbírka

Kromě sněhových podmínek bude v době krize alfou a omegou financování. Podle webu Lyžařské Novoměstsko, který informuje o běžkování v mikroregionu, stojí úprava jednoho kilometru stop rolbou 240 korun. Proto je dobré každý výjezd plánovat s ohledem na výhled počasí.

V minulých letech se od drobných dárců vybralo na Novoměstsku kolem 30 tisíc korun, letos by mikroregion chtěl od lyžařů získat více.

„Nově bude jednodušší přispět, na některých rozcestnících budou QR kódy, jejichž pomocí bude možné poslat peníze na úpravu a údržbu. Každá koruna bude dobrá,“ vyjádřil se předseda mikroregionu a starosta Tří Studní Miloš Brabec. Mikroregion si najímá techniku Sportovního klubu Nové Město na Moravě, univerzální čtyřkolku technických služeb a další stroje několika soukromníků.

Žďár chystá sbírku

Možnost přispět na úpravu tratí už prezentovala i žďárská radnice. V okolí dvacetitisícového města se o úpravu stop stará Josef Holemář z příspěvkové organizace Sportis, jež spravuje městská sportoviště.

Na rozdíl od vlekařů, které potrápí hlavně vysoké ceny elektřiny, si běžkařské skiregiony musejí hlídat jiné položky. „U nás je to hlavně o ceně nafty či benzinu,“ hlásil před sezonou Josef Holemář.

Město Žďár, které veřejnou sbírku na údržbu tratí připravuje, před Vánocemi požádalo kraj o schválení.

„Účelem bude shromažďování dobrovolných finančních prostředků na údržbu lyžařských tratí, případně na údržbu a pořízení techniky. QR kódy umožní přispět 100 korun nebo libovolnou částku,“ informoval starosta Martin Mrkos. „Úprava něco stojí. Budeme si vážit každého, kdo ocení příspěvkem, že ty trasy jsou připravené,“ dodal.

QR kódy, jejichž pomocí v chytrém telefonu půjde jednoduše zaplatit, se v lednu objeví na informačních tabulích, případně u provozovatelů občerstvení poblíž tratí. Minulou zimu se dalo lyžovat zhruba čtyři týdny, údržba žďárských tratí stála kolem 200 tisíc korun.

Kolem moře Vysočiny

S úpravou tratí počítá i nadále Subregion Velké Dářko, který sdružuje sedm obcí kolem moře Vysočiny. I tady budou rádi za příspěvek běžkařů, pomocí QR kódu lze přispět již několik let. Roman Wagner z Radostína upravuje pomocí čtyřkolky se stopovačem Radostínský, Račínský, Městecký, Světnovský a Škrdlovický okruh.

Bílá magistrála Aktuální informace o stavu lyžařských tratí na Žďársku najdou běžkaři poprvé souhrnně na jednom webu. Informace z mikroregionů začala zveřejňovat destinační společnost Koruna Vysočiny. Bílá magistrála protíná Žďárské vrchy, nástupními místy jsou areál u Pilské nádrže ve Žďáře, Vysočina Arena v Novém Městě, Centrum Eden v Bystřici a areál Rataje v Hlinsku. Na webu korunavysociny.cz lze rozkliknout interaktivní a přehledová mapa a také popis jednotlivých okruhů. To, že budou mít lyžaři lepší přehled, by podle žďárského starosty Martina Mrkose mělo pomoci také předcházet přeplnění nejznámějších běžkařských lokalit.

Na popularitě v posledních letech získává lyžování v okolí Svratky, kde se o úpravu stará tamní sportovní klub a dobrovolníci. Techniku pořídili s přispěním města a také řady sponzorů. I Svratečtí však jsou rádi za každý příspěvek lyžařů.

„Je to dobrovolný příspěvek, poprvé jsme jej vyhlásili v minulé sezoně, kdy jsme vybrali kolem dvou tisíc korun,“ prozradil Vít Ehrenberger ze Sportovního klubu Svratka, který stopy upravuje s kolegou Tomášem Zrníkem. Jedna úprava základního okruhu podle něj stojí kolem 1 500 korun.

„A to jsou náklady čistě na pohonné hmoty, nepočítám amortizaci nebo servis, děláme to jako dobrovolníci, je to v režii sportovního klubu,“ dodává.

Nákup kapotované čtyřkolky za půl milionu korun loni zaplatilo město, k dispozici mají Svratečtí také přídavné hydraulické zařízení, které zvládne upravit stopu na klasiku i pás na bruslení, využívají také dva skútry.

„Stopy ve větším objemu jsme začali najíždět právě od minulé sezony po pořízení čtyřkolky, do té doby se najížděly stopy čistě pro sportovní klub,“ vysvětluje Ehrenberger. „Teď je to víc pro veřejnost, spojili jsme to s Křižánkami, v plánu je propojení s Herálcem,“ prozradil.