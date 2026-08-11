„S paní se potýkáme od jara a prakticky denně. Přijde do nemocnice, používá naše toalety k osobní hygieně a ničí je, už je i vytopila. Vulgárně nadává personálu i pacientům, roznáší tu své exkrementy,“ popisuje řádění mladé ženy mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
Podle policistů, kteří její jednání řešili už mnohokrát, se jedná o devětadvacetiletou ženu původem z Plzeňska. Před časem se dostala do Jihlavy, kde se její pověst rychle rozšířila. Chodí výrazně nalíčená, místní ji říkají Gábinka.
Máme tu jednu ochrannou službu, speciálně kvůli této ženě jsme najali druhou, ale už tři její pracovníci po jediném dni a zkušenosti s bezdomovkyní skončili. Že to nemají zapotřebí.