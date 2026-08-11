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Nadává, je neodbytná, roznáší exkrementy. Vulgární bezdomovkyně terorizuje Jihlavu

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  10:58

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Nemocnice v Jihlavě. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Chovej se slušně, ty k*ndo, vole! Nehrabej na mě nebo dostaneš jak pes!“ To jsou ta nejmírnější slova, kterými častovala mladá žena personál a pacienty nemocnice v Jihlavě. Video z května se nyní objevilo na Facebooku. Bezdomovkyně obyvatele města terorizuje už delší dobu. Zákony na ni byly až dosud krátké.

„S paní se potýkáme od jara a prakticky denně. Přijde do nemocnice, používá naše toalety k osobní hygieně a ničí je, už je i vytopila. Vulgárně nadává personálu i pacientům, roznáší tu své exkrementy,“ popisuje řádění mladé ženy mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Podle policistů, kteří její jednání řešili už mnohokrát, se jedná o devětadvacetiletou ženu původem z Plzeňska. Před časem se dostala do Jihlavy, kde se její pověst rychle rozšířila. Chodí výrazně nalíčená, místní ji říkají Gábinka.

Máme tu jednu ochrannou službu, speciálně kvůli této ženě jsme najali druhou, ale už tři její pracovníci po jediném dni a zkušenosti s bezdomovkyní skončili. Že to nemají zapotřebí.

Monika Zachrlovámluvčí jihlavské nemocnice

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