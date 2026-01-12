Azyl s vojenským režimem. V Jihlavě váleční veteráni pomáhají lidem z ulice

Jan Salichov
  15:46
V mrazivých měsících se otázka přežití lidí bez domova stává prioritou pro sociální služby. V Jihlavě, v lokalitě známé jako Havaj, funguje zařízení, které nabízí víc než jen střechu nad hlavou. Provoz noclehárny, na kterém se dohodlo město s Českým červeným křížem a válečnými veterány, představuje spojení disciplíny, humanity a praktické pomoci.

Nadpraporčík Radek Nesvadba se kromě lidí bez domova stará na Vysočině i o válečné veterány. Sám se v minulosti účastnil několika zahraničních misí a nyní působí v Agentuře pro podporu válečných veteránů. | foto: Magistrát města Jihlavy

Jednou z klíčových postav projektu v Žižkově ulici je nadpraporčík Radek Nesvadba, válečný veterán se zkušenostmi z několika zahraničních misí. Jeho současné působení v Agentuře pro podporu válečných veteránů mu dává ideální předpoklady pro vedení zařízení, kde je řád nezbytností.

Právě vojenský přístup k organizaci a jasně nastavená pravidla jsou tím, co noclehárnu odlišuje. Klienti, kteří sem přicházejí, paradoxně pevnou ruku oceňují - dává jim pocit bezpečí a předvídatelnosti v jinak chaotickém životě na ulici.

S troškou nadsázky se dá říct, že ručník klient vyfasuje hned ve dveřích.

Radek NesvadbaAgentura pro podporu válečných veteránů

Noclehárna funguje v režimu od 19 do 7 hodin. Hned po příchodu čeká na každého klienta nekompromisní procedura. „S troškou nadsázky se dá říct, že ručník vyfasuje hned ve dveřích,“ popisuje Nesvadba v rozhovoru pro Ježkovy oči.

Hygiena je zde na prvním místě. Aby se zabránilo šíření parazitů a nemocí, musí každý klient zamířit do sprchy. K dispozici je vnitřní koupelna a také sanitární kontejner na zahradě, který město pořídilo, aby kapacita pro dvanáct lidí byla dostatečná.

Čistě povlečené postele, po desáté je klid

Po sprše nezůstává nikdo ve svém původním oblečení. Klienti dostávají čisté náhradní prádlo z Centra humanitární pomoci Českého červeného kříže, zatímco své vlastní si mohou vyprat a vysušit v místních pračkách a sušičkách. Tento systém zajišťuje, že se lidé ukládají do čistě povlečených postelí v důstojných podmínkách.

Ačkoliv je v zařízení k dispozici kuchyňka a potraviny z potravinové banky, režim je přizpůsoben klidnému spánku. Po 22. hodině začíná noční klid, před nímž je povolena pouze lehká strava jako čaj nebo polévka, aby se předešlo ruchu při vaření.

Největší problém v Jihlavě? Bezdomovci, jsme proti nim bezzubí, říká šéf strážníků

Většina klientů přichází do 21. hodiny, aby vše stihli připravit, ale zařízení zůstává otevřené i pro akutní případy přivezené městskou policií nebo pro lidi v náhlé nouzi.

Spolupráce se strážníky je pro chod noclehárny klíčová. Nejenže asistují při otevírání a řeší případné agresivní chování (včetně dechových zkoušek u problémových jedinců), ale sami se aktivně zapojují. Čtyři dobrovolníci z řad městské policie zde vypomáhají ve svém volném čase, doplňováni brigádníky z řad studentů.

Za odměnu si klienti mohou pustit televizi

Nocleh v zařízení stojí 50 korun. Tato částka byla zvolena citlivě - nemá být pro lidi v tísni likvidační, ale zároveň má motivovat k zodpovědnosti a nesmí tvořit konkurenci druhé noclehárně v centru Jihlavy (ulice Čajkovského).

Obě zařízení spolu úzce spolupracují a v případě naplnění kapacity si klienty přeposílají. Důležitým detailem je, že klienti dostávají doklad o zaplacení, který jim po splnění podmínek může proplatit úřad práce.

Přibyslav žasne nad bezdomovci. Nechtějí pomoc, radikalizují se, říká starosta

Kromě nočního provozu slouží Havaj dvakrát týdně také jako nízkoprahové hygienické centrum. Služba Hygiena pro osoby bez přístřeší je určena i lidem, kteří sice mají kde spát - například v pronajatých garážích - ale chybí jim přístup k tekoucí vodě, kuchyni nebo pračce.

„Pro ně tu jsme také. Dokonce zde máme i televizi. Pokud se klienti chovají slušně, mohou si ji pustit,“ doplnil Nesvadba.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

Originální novoroční přání. Zmrzlé PF na ledě rybníka slepil umělec sněhem a vodou

Dočasnost a pomíjivost je znakem landartu, v jehož duchu tvoří svá díla...

Originální novoroční přání vytvořil umělec Stanislav Koudelka v Žirovnici na Pelhřimovsku. Na zamrzlé hladině Hutního rybníka udělal z tyček ledu nápis PF 26 a roubenou chaloupku na „muřích“ nohách.

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

Azyl s vojenským režimem. V Jihlavě váleční veteráni pomáhají lidem z ulice

Nadpraporčík Radek Nesvadba se kromě lidí bez domova stará na Vysočině i o...

V mrazivých měsících se otázka přežití lidí bez domova stává prioritou pro sociální služby. V Jihlavě, v lokalitě známé jako Havaj, funguje zařízení, které nabízí víc než jen střechu nad hlavou....

12. ledna 2026  15:46

Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl

Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku...

Cenu 3,7 milionu korun si stanovil stát pro aukční prodej neobvyklé nemovitosti. U zámku v Brtnici na Jihlavsku prodával částí historického obranného systému. V elektronické aukci nabízel hradební...

12. ledna 2026  11:58

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

12. ledna 2026  9:16,  aktualizováno  10:40

Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů

Kácení a prořezávání stromů v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

Město Jihlava se v letošním roce během období vegetačního klidu chystá na rozsáhlé kácení stromů a dřevin. Opatření se týká suchých, odumírajících nebo výrazně poškozených jedinců, kteří by mohli...

12. ledna 2026  8:34

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

11. ledna 2026

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů

Ač Jana Blahová vystudovala zemědělský obor, v němž pak i pracovala, nakonec...

Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí Jana Blahová ze Žďáru nad Sázavou. Před časem opustila kancelářskou práci, která ji už...

10. ledna 2026  10:03

Změna klimatu láká v zimě na Vysočinu i špačky. Co ukáže letošní Ptačí hodinka?

U krmítek je možné často zahlédnout i dravce číhající na hodující ptactvo -...

Výskyt běžných druhů opeřenců, ale i skutečné rarity přináší Ptačí hodinka, tradiční lednové sčítání ptactva. Osmý ročník třídenní akce, za níž stojí Česká společnost ornitologická, začíná právě...

9. ledna 2026  15:11

Žďár chce ve volebním roce rekordně investovat, prostaví přes půl miliardy

Takto by měl po rekonstrukci podle vizualizace vypadat bývalý městský úřad v...

Do zimního stadionu, obnovy centra, ale i do parků či rybníka vloží letos nemalé peníze vedení Žďáru nad Sázavou. Město bude hospodařit s rekordním rozpočtem, jehož výdaje přesahují 1,2 miliardy...

9. ledna 2026  11:42

Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Administrativní budova stavební firmy VHST v pelhřimovské Skrýšovské ulici, ve...

Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí...

9. ledna 2026  7:32

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  18:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.