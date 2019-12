Josefem bude zedník Antonín naposledy, měřínský betlém po letech končí

„Už to bude podesáté a pořád mě to baví,“ ujišťuje pětačtyřicetiletý zedník, že by v roli svatého Josefa klidně pokračoval. Když v pátek odpovídal na otázky MF DNES, zrovna připravoval kulisy a scénu na dvě štědrodenní představení. Jedno dobrovolníci odehrají dopoledne, druhé večer. Tak jako každý rok přiložil ruku ke společnému dílu.

Dýchla na něj nostalgie. Tvůrci výpravné akce, která se během dosavadních patnácti ročníků stala fenoménem, v předstihu ohlásili, že letošní ročník bude poslední.



Hlavní tahouni se vyčerpali a chybí jim nová generace, která by se výrazněji zapojila.

„Je to smutné. Kdyby bylo dost mladých, tak bychom nekončili. Já bych klidně pokračoval dál, i pár dalších,“ prozradil. „Zatím si nedokážu představit, že příští Vánoce nebudu hrát,“ přiznává.

Co jedna z hlavních rolí v betlémském příběhu obnáší? Rozhodně to není tak, že by se po letech párkrát podíval na text a šel na plac.

„Vyžaduje velké nasazení, a to od všech. Od října každou neděli zkoušíme, poslední týden se k tomu přidávají přípravy. Tereza (Motyčková, hlavní organizátorka - pozn. red.) je studnice nápadů, každý rok mění scénář, a to je na tom to krásné, protože je představení vždy jiné,“ vyzdvihuje Antonín Zeman. Jako muzikant se hravě vypořádal i s muzikálovou verzí.

Za zrodem tradice byl spontánní nápad kamarádů v hospodě

Zatím to nevypadá, že by došlo s avizovaným koncem ke zvratu, i když to tvůrci v září úplně nevyloučili. „Naše parta už dále živý betlém dělat nebude. O tom, jestli se do toho v budoucnu vloží někdo další, nejsem přesvědčená,“ říká za tvůrce Tereza Motyčková ze spolku Rybníkáři a přátelé.

„Budeme ochotní s tím zájemcům pomoci, ale ne tuto akci dál vést. Ale nikdo další zatím zájem nejeví,“ dodala.

Hlavní porce starostí leží už roky jen na několika málo lidech a ti se rozhodli i přes velký zájem diváků v nejlepším přestat.

U zrodu živého betléma byl spontánní nápad několika kamarádů, kteří se scházeli v tamní hospodě a přemýšleli, jak prožijí Štědrý den.

Od roku 2003, s pauzou v následujícím roce, se akce postupně rozrostla do obřích rozměrů s rozpočtem zhruba 250 tisíc korun. Tvůrci za svoji činnost získali i několik cen.

Aby tisíce lidí viděly, pronajímají si organizátoři stupňovité montované tribuny. „I když kolují různé fámy, hrát se bude na stejném místě na prostranství za kostelem, diváky o nic neošidíme,“ zdůrazňuje Motyčková. Tematicky se vrátí k prvnímu ročníku, tedy ke koledám a dřevěným stavbám.

Malého Ježíška měli letos tvůrci zajištěného dlouho dopředu. „Jedna maminka původem z Měřína nám nabídla miminko ještě před porodem,“ prozradila se smíchem Motyčková. „Takže jsme letos vůbec nemuseli hledat. Malá Evička nemá ještě ani dva měsíce.“

Měřínští zahrají živý betlém na Štědrý den v deset dopoledne a ve 20:30. Naposledy.

Měřínský betlém z roku 2016: