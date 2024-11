Jihlava má problém s vodou a u areny se spletly odhady, líčil lidem radní

„Dělá se to, na co přijdou dotace. Je to zvrácené“ Je to hnusné! A je tragédie, že se k tomu vedení města neumí postavit. Já bych je normálně vyházel z okna, aby se probrali. Protože takhle přeci město nemůže vypadat! S hodně velkou nadsázkou reagoval David Beke, radní za ODS, při středeční debatě s občany na téma veřejného prostoru v Jihlavě. „Je to samozřejmě blbé, já s tím souhlasím,“ pokračoval Beke. „Budete se divit, chodím kolem košů, volám na životní prostředí, proč nejsou vysypané. Proč není uklizeno, že je to tady vše počmárané. Ale je to o penězích a o kapacitě lidí, kteří na úřadech pracují.“ Právě finance jsou podle Bekeho alfou a omegou problému, proč na řadě míst jsou například silnice a chodníky ve špatném stavu. „Když máte jednu pokladnu, ta je prázdná, není tam ani na kelímek barvy, tak mi řekněte, jak byste to udělali,“ přemítá Beke. „Dostanete se s rozpočtem do situace, kdy na konci nemáte kapacitu ani peníze, abyste zametla listí. Řeknete, že někde přestanete svítit?“ Bekeho podle jeho vlastních slov štvou městské bytové domy, které mají omlácenou omítku nebo jsou počmárané od sprejerů. „Když přijdu na majetkový odbor, tak mi řeknou: Nemáme na to peníze, museli jsme investovat do něčeho jiného.“ Město tak řeší situace podle priorit. „Školy, školky, infrastruktura, voda. To vše má prioritu, to se musí zaplatit,“ je přesvědčen radní. „Oprava chodníku je sice také důležitá, ale méně než voda ze Želivky nebo bezpečnost dítěte, které půjde kolem přivaděče do Kosova,“ má jasno. Navíc výběr investic hodně ovlivňují také případné dotační programy. „Město dělá věci, které jsou s dotací. A nemůže dělat věci, které potřebuje. Osobně bych si odpustil cyklostezku do Stříteže a raději opravil váš park nebo jakýkoliv jiný veřejný prostor. Ale protože na park nedostanu nic a na cyklostezku devadesát procent částky, priorita je na té cyklostezce. Je to úplně zvrácené, nelíbí se mi to, ale tak je systém nastavený,“ připouští Beke. Veřejný prostor proto často zachraňují peníze z jiných zdrojů. „Na hřiště v Českém mlýně jsme ve finále sehnali peníze od soukromé firmy,“ krčí radní rameny.