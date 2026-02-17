Pelhřimov projedná přínosy i rizika větrných elektráren. Už o nich přitom rozhodl

Možnosti využití větrného potenciálu města a jeho okolí prodiskutují ve středu v Pelhřimově. Na besedu radnice zve odborníky, zástupce okolních obcí i veřejnost. Paradoxně dvouhodinovou debatu město pořádá až poté, co jeho zastupitelé už o větrnících na území Pelhřimova rozhodli. Jejich stavbu odmítli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: WEB Windenergie AG

„Smyslem setkání je poskytnout občanům úplné, vyvážené a srozumitelné informace, které jim umožní odpovědně zvážit jak přínosy, tak i možná rizika zapojení Pelhřimova do využívání větrné energie,“ nastínila Andrea Unterfrancová, mluvčí pelhřimovské radnice.

Veřejného projednání, jež se uskuteční zítra v 16 hodin v zasedacím sále městského úřadu, se podle ní zúčastní jak zástupci odborných firem působících v oblasti větrné energetiky, tak i odpůrců tohoto záměru. Diskuse by tak měla být vyvážená.

Pelhřimovští zastupitelé stopli větrné elektrárny i bez hlasu lidu

Promluví na ní například Roman Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA, který je také právníkem Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dalším přednášejícím bude Roman Bukáček, jenž se zabývá projektováním a poradenstvím v oblasti ochrany přírody a krajiny a územním plánováním.

Vystoupit má rovněž Josef Kaplan, zastupující rozvoj podnikání v oblasti energetických projektů, včetně větrné energie. Názor budou moci vyjádřit i účastníci besedy z řad veřejnosti, přítomní odborníci jim také zodpoví případné dotazy.

Dozvědět se více o problematice mohou Pelhřimovští i přesto, že tam zastupitelé v lednu dosavadní plány na vrtule na území města zamítli. Nakonec se na základě jejich rozhodnutí neuskuteční ani původně plánované referendum.

