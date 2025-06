„Já jsem v Jihlavě hrál divadlo, byl jsem zde několikrát komentovat nějaký film. Ale nikdy jsem zde nebyl jako Ondra Vetchý, sám za sebe,“ vysvětloval divákům, kteří jeho povídání mnohokrát odměnili bouřlivým potleskem.

Vetchý má ke svému rodišti vzácný vztah. „Jsem velký patriot. Býval jsem tedy ještě větší. Všichni v Praze věděli, kde je Jihlava. A věděli to ode mě. Věděli, jak významné a historicky výjimečné město to je,“ usmál se. „Pro Jihlavu jsem tehdy chtěl udělat strašně moc. Chtěl jsem například zbourat ten odporný bolševický barák,“ zmiňuje obchodní dům Prior na hlavním náměstí.

Ale můžete se vsadit, že také dnes Vetchému na krajském městě Vysočiny hodně záleží. „Vnímal jsem to strašně složitě. Čas, kdy bych já osobně z vlastní potřeby přijel a měl potřebu tady s vámi být, sdílet to, ještě nenazrál. Byl jsem do toho vržen,“ prozradil, jak došlo k tomu, že talk show Setkání s Ondřejem Vetchým do DKO Jihlava zavítala.