Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium

Fotogalerie 6

Jiří Běhounek, SOCDEM. | foto: Anna Kristová, MAFRA

,
  17:00
Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru ostře kritizuje své oponenty, vysvětluje pozadí personální krize na chirurgii a odmítá obvinění ze střetu zájmů. „Prát špinavé prádlo na veřejnosti nemocnici jen poškodí,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pane Běhounku, končíte jako náměstek v pelhřimovské nemocnici. Bylo to vaše rozhodnutí, nebo výsledek nějakého tlaku?
Rozhodl jsem se naprosto samostatně a dobrovolně. Nikdo mě k tomu nevyzýval, nikdo se mnou ani nejednal. Postavili mě zcela mimo, protože mám jiný názor na jejich přístupy a na to, jak prezentují své přetížení. V té nemocnici jsem padesát let, znám tam každého. Odcházím proto, aby nikdo nemohl nemocnici osočovat, že jí svou přítomností škodím. Ti, co mě kritizují, mi to nejsou schopni říct do očí.

Pan Vlček pro pelhřimovskou nemocnici v životě nehnul prstem, ale teď je nejchytřejší ze všech. Až přinese pro nemocnici pět korun, tak se mi může podívat do očí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Premium
Jiří Běhounek, SOCDEM.

Situace v pelhřimovské nemocnici vře. Poté, co ohlásil rezignaci ředitel Radim Hošek, končí ve funkci náměstka i krajský radní, bývalý hejtman a poslanec Jiří Běhounek. V rozhovoru ostře kritizuje...

11. února 2026

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...

Napětí v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholilo. Ve středu rezignoval její ředitel Radim Hošek a odchod z funkce oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (nez. za SOCDEM). Ten zároveň...

11. února 2026  12:15,  aktualizováno  13:32

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Náměstí v Přibyslavi čeká nákladná oprava, budují kvůli ní nové parkoviště

Vítězný návrh na proměnu přibyslavského Bechyňova náměstí od ateliéru Gogolák +...

Přibyslav zahájila přípravy na kompletní rekonstrukci Bechyňova náměstí. S vítězem architektonické soutěže, ateliérem Gogolák + Grasse, podepsala radnice smlouvu. Přípravné práce mají trvat dva roky...

11. února 2026  8:22

Sníh v zoo si některé druhy užívají, pro exotické žirafy je nebezpečný led

Králové hor ve svém živlu. Irbisové (levharti sněžní) mají díky husté srsti a...

Pro návštěvníky zoologických zahrad se může jevit zima jako relativně „mrtvé období“. Jenže pořád je dost druhů, které chlad doslova milují. A takové má pochopitelně ve svém repertoáru také jihlavská...

10. února 2026  15:26

Firmy se spojily a opět pořádají Charitativní ples. Letos ve valentýnském duchu

Každý ročník plesu má jiné téma. Loni byl v rytmu rock’n’rollu, letos jej...

Již poosmé se v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou uskuteční Charitativní ples. Oblíbená akce letos připadá na svátek svatého Valentýna, tedy na sobotu 14. února. A coby pořadatelé jsou pod ním...

10. února 2026  11:53

Architektonický manuál Jihlavy už je v tisku, práce na něm trvala pět let

Tým spoluautorů knižní verze Jihlavského architektonického manuálu (zleva Jiří...

Příběh jihlavské architektury v souvislostech nabídne nová objemná kniha, která se pod názvem Jihlavský architektonický manuál začátkem března objeví na pultech. Tým dvou desítek autorů na knize...

10. února 2026  8:38

Přísný, ale lidský. Povolání do Dukly Jihlava se Pitner snažil zvrátit na ministerstvu

Trenéři národního týmu Československa Jaroslav Pitner (vlevo) a Vladimír Kostka...

O uplynulém víkendu, přesně v sobotu 7. února, by se býval dožil 100. narozenin jeden z nejlepších trenérů československé hokejové historie - Jaroslav Pitner. Rodák z Chorušic u Mělníka sám hokej...

9. února 2026  15:34

Triumf Maděrové se slavil i na Davis Cupu. Vyhrála Ester? ptal se Berdych

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Pět a půl tisíce fanoušků v ochozech jihlavské Horácké arény v neděli nejásalo jen díky vítězství českých tenistů v Davis Cupu nad Švédském, ale prožívalo také olympijskou pohádku Zuzany Maděrové....

9. února 2026  14:30

V červnu začne stavba obchvatu Pelhřimova, ministerstvo dopravy s akcí počítá

Nalevo od tohoto mostu v pelhřimovské Pražské ulici bude na silnici navazovat...

Budování západní části obchvatu Pelhřimova by mělo začít v červnu. Potvrdil to šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Aleš Kratina. Stavba za jeden a čtvrt miliardy korun odvede z města...

9. února 2026  11:57

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

9. února 2026  8:40

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.