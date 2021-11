Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

„Tento záměr bych si dovolil označit jako náš technologický projekt roku,“ vyjádřil se k plánům žďárský starosta Martin Mrkos.



Například za rok 2019, který byl z hlediska provozu Relaxačního centra standardním, protože jej ještě neovlivnila pandemie koronaviru, město jenom za energie tohoto zařízení zaplatilo zhruba 7,5 milionu korun. Z toho půldruhého milionu stála elektřina, kolem 2,5 milionu korun vydali Žďárští za vodu a 3,5 milionu za teplo. A vzhledem k raketově se zvyšujícím cenám se neočekává, že by tyto náklady mohly klesnout.

„Dlouho jsme proto hledali nějaké řešení, které by tuto ekonomickou a zároveň také ekologickou zátěž snížilo. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme odpadní bazénové vody, které nyní odcházejí přes prací filtry do kanalizace, ještě dále recyklovat a opětovně využívat,“ shrnul starosta.

Tento proces se podle něj bude týkat asi sedmdesáti procent z celkem padesáti kubíků, které se za den provozu vypouštějí. Do bazénů se tak znovu vrátí 35 metrů krychlových vody, které by jinak odtekly bezúčelně do kanálu.



Voda projde membránovými i pískovými filtry

Voda musí být samozřejmě před svým návratem do oběhu vyčištěna pomocí speciální technologie a bude tak opět splňovat veškeré vyhláškou stanovené parametry pro použití ve veřejných bazénech. O její čištění se postará systém několikastupňových membránových a pískových filtrací.

Výběrové řízení na dodavatele technologie vyhrála brněnská firma Asio tech, která zakázku zrealizuje za přibližně 2,8 milionu korun. Tyto výdaje se ale žďárské radnici podle starosty vyplatí. „Předpokládáme, že i kvůli rostoucím cenám za energie bude návratnost kolem dvou let. Ve smlouvě také máme, že chceme, aby technologie byla nainstalována do tří měsíců od podpisu smlouvy,“ podotkl Mrkos.

Podle jeho slov by nemělo jít o nic extrémně náročného, práce budou probíhat za běžného provozu bazénu a zabrat by měly řádově jen dny.

Město však touto změnou neušetří pouze za vodu, ale rovněž za teplo. V současné době totiž putují do kanalizace odpadní bazénové vody „koupací“ teploty, tedy kolem 28 stupňů Celsia. Nová, čistá voda se následně napouští z běžného vodovodního řadu a má zhruba čtrnáct stupňů.

„Musí se tím pádem ohřát na dvojnásobek, aby dosáhla cílových 28 stupňů Celsia, takže tam dochází i k velké spotřebě tepla,“ dodal žďárský starosta. Filtrací a recyklací v plánovaném zařízení však voda ztratí pouze desetiny stupně; před návratem do bazénů se tak bude muset ohřívat jen minimálně.

Během covidu přišlo o sto tisíc lidí méně

Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou provozuje městská příspěvková organizace Sportis. „Náklady na provoz činily v roce 2019 celkem šestnáct milionů a 332 tisíc korun, bez nájmu zřizovateli. Roční příjmy v témže roce byly jedenáct milionů a 114 tisíc korun,“ vyčíslil mluvčí radnice Matěj Papáček.

Stejně jako u řady dalších volnočasových a sportovních zařízení se i na návštěvnosti žďárského areálu podepsala pandemie a s ní spojená opatření. Za prvních devět měsíců letošního roku zavítalo do centra s plaveckým, cvičným a relaxačním bazénem, brouzdalištěm, toboganem a dalším vodním i wellness vyžitím přes 35 tisíc návštěvníků. Za stejné období roku 2019 jich přitom přišlo více než 138 tisíc. Bazén se ostatně letos otevíral až v červnu, po covidové pauze.

Většina návštěvníků Relaxačního centra míří do jeho bazénové části, do konce letošního září to bylo téměř 31 tisíc lidí z celkových 35 tisíc. Zhruba čtyři tisíce příchozích mělo za cíl wellness zónu se saunami a masážemi a 121 lidí navštívilo solnou jeskyni.