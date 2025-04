Brod vybral vítězný návrh nového bazénu. Veřejnosti ho ukáže, až jej schválí radní

Havlíčkobrodská radnice zveřejnila vizualizace, jak by po přestěhování ke koupališti mohl krytý bazén vypadat. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

„Hodnotící komise vybrala návrh, který se jí zdál nejlepší. Zveřejnit ho chceme v polovině května poté, co vítěze potvrdí rada města. Zároveň návrh představíme veřejnosti. Plánujeme na Staré radnici uspořádat i velkou výstavu všech pětadvaceti návrhů. S autorem vítězného návrhu poté budeme jednat o podpisu smlouvy,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Architektonickou soutěž nechala brodská radnice uspořádat vůbec poprvé ve své historii. Navíc její organizaci nechala na odbornících. Slibovala si od toho, že s menšími starostmi snáze najde nejlepší možnou podobu nového plaveckého bazénu a jeho ideální začlenění do areálu současného letního koupaliště.

Dva dny stačily

Starosta původně předpokládal, že hodnotící komise nejprve vybere tři až čtyři finalisty. K jejich návrhům se experti po několika dnech vrátí a proberou je do hloubky. Nakonec komise vybrala vítěze rovnou po dvoudenním posuzování veškerých návrhů a diskusích s autory.

„Bylo to opravdu velmi důkladné posuzování architekty, projektanty a těmi největšími odborníky na výstavbu plaveckých bazénů v republice. Návrhy podaly renomované kanceláře z Česka i ze zahraničí a odvedly skvělou práci. Mnohé do svých návrhů investovaly i přes půl milionu korun. Osobně jsem ze soutěže nadšený,“ konstatoval Stejskal.

Jako laika ho zaujalo to, jak si účastníci soutěže dokázali poradit s prostorem a novostavbu do něj začlenit. Bazén má vyrůst v jižní části letního koupaliště na místě dnešních hřišť a louky, jež v minulosti sloužila i jako cvičiště pro psy.

„Byl jsem velice překvapen tím, jak obrovská stavba se do těch míst dá umístit. A ani nemusí být vícepatrová,“ svěřil se starosta. „Ale na druhou stranu, objevily se i návrhy, které se nám zdály na Brod až příliš extravagantní a některé i příliš drahé,“ dodal.

Jak odvážní budou zastupitelé?

Radnice si nestanovila přímo finanční limit, nicméně snažila se krotit architektonická studia tak, aby se pokud možno vešla do ceny 425 milionů korun bez DPH. To se podařilo v určitém standardu skoro všem. „Dále bude záležet na zastupitelích, jak odvážní budou a kolik nadstandardních věcí budou chtít přidat,“ podotkl Zbyněk Stejskal.

„V soutěžním zadání byla uvedena jedna hala s bazénem pro závodní a kondiční plavání s šesti až osmi drahami délky 25 metrů a druhá hala s bazénem, který by měl sloužit relaxačním aktivitám a výuce. Dále je zde brouzdaliště pro rodiče s dětmi, několik vířivek a další atrakce, například tobogan, po kterém byla u veřejnosti velká poptávka,“ už dříve popsal stěžejní body zadání místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Tento základní program architekti doplnili o saunový svět, občerstvení, šatny, provozní zázemí a technologie. Úspěšný návrh měl komplexně řešit celý prostor. Tedy nejen samotný bazén, ale také související dopravní stavby, krajinářské úpravy a propojení s dnešním koupalištěm.

Příliš nákladná „padesátka“

V diskusích na facebookovém profilu města i starosty Stejskala už se některé požadavky objevily. Žádosti o padesátimetrový bazén vedení města kvůli extrémním nákladům odmítlo rovnou. Ale o dalších bude s vítězem soutěže jednat. „Jedná se například o počet saun či drobnější věci jako třeba velikost šatních skříněk nebo doplnění o ždímačky na plavky,“ řekl starosta.

Postavit nový plavecký bazén chce Havlíčkův Brod kvůli tomu, že dosluhuje ten stávající postavený v devadesátých letech minulého století v Kotlině v těsném sousedství zimního stadionu. „Dle posudku statika má před sebou už jen čtyři roky života,“ konstatoval na konci loňského roku Stejskal.

Být bez krytého bazénu si město velikosti Havlíčkova Brodu nemůže dovolit. Obyvatelům by možnost plavání chyběla. Do problémů by se dostaly školy, které zajišťují výuku plavání. Všichni zastupitelé považují nabídku plaveckého bazénu za jednu ze základních služeb okresního města.

Našetřeno má, ale málo

Před kompletní rekonstrukcí bazénu v Kotlině po dlouhých diskusích dostala přednost postavit zařízení zcela nové. Ukázalo se, že rekonstrukce by byla podobně nákladná, navíc v parku by nebylo možné bazén rozšířit. Loni proto zastupitelé rozhodli, že se nový krytý bazén bude stavět na jižním okraji areálu letního koupaliště.

Zatím není přesně jasné, z čeho město nejvyšší investici ve své historii zaplatí. Na účtech sice něco našetřeného má, půl miliardy to ale ani zdaleka není. Radnice proto zvažuje, že by si po mnoha letech vzala úvěr. Poohlédnout se chce i po vhodných dotačních titulech.

V první řadě město osloví Kraj Vysočina. „Krytý plavecký bazén je nadregionální stavba. Nebude sloužit jen Havlíčkovu Brodu a jeho občanům. Budou ho pro plaveckou výuku využívat školy minimálně z celého okresu, od Ledče nad Sázavou po Chotěboř,“ zdůraznil Zbyněk Stejskal.