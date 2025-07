Potupné převlékání na chodbě skončí. Jihlava zvětší šatny v bazénu na Demlově

„Od nejvyšších špiček politiky, včetně pana prezidenta nebo pana premiéra, slycháváme, že sportování dětí je priorita. Ale já zároveň slyším od rodičů, že když nemají děti zázemí, kde čekat, kde se převléct či osprchovat, že mají menší motivaci je na kroužky posílat nebo vozit,“ říká Kuchyňa, který na ZŠ Demlova vodí svěřence ze své sportovní akademie Elitavers. „Děti to odrazuje od sportování.“

Pravdou je, že zázemí bazénu ZŠ Demlova bylo zkrátka nevhodné. „Vím, že to tam není komfortní. Aspoň nějaké trochu přijatelné vylepšení bychom udělat měli,“ připustil primátor Petr Ryška loni v prosinci, kdy na problém MF DNES upozornila.

„Šatny, které byly vyprojektovány pro školu a školní plavání, jsou relativně malé. Když se otevřou dveře, jsou tam pouze závěsy, jinak vidíte do celého prostoru,“ popsal Ryška potíže. „Ve chvíli, kdy je bazén využíván širokou veřejností daleko více, tak začínají problémy.“

Nyní se město rozhodlo celou záležitost vyřešit. „Přišli jsme na variantu, kdy se šatny dají o padesát procent rozšířit. A mělo by to tak být trochu lepší,“ věří primátor.

Vše se musí stihnout do půlky srpna

Zakázku na úpravu zmiňovaného prostoru za jeden a půl milionu korun zadalo město firmě Pozemní stavby. „Je to dost narychlo, musí se to zvládnout do 11. srpna. Od půlky srpna tam totiž máme nasmlouvané nějaké kurzy a tábory. A od září opět jede výuka,“ vysvětluje Ryška. „Mělo by se to stihnout.“

Kromě rozšíření zázemí do prostoru se musí předělat také umístění topení a vzduchotechniky. „Věříme, že přes léto vše stihnou. Protože v září by byl další problém,“ zmiňuje mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek, že od podzimní plavecké sezony se právě do ZŠ Demlova a Vodního ráje přesune výuka z aktuálně rekonstruovaného bazénu Evžena Rošického.

„Jsem rád, že se aspoň něco podařilo udělat,“ oddechl si Kuchyňa. „Bude to určitě lepší. Ale myslím si, že na to, jak je to sportoviště využívané, kolik dětí tam chodí, místní zázemí neodpovídá,“ doplňuje svůj odhad využití až tisícovkou mladých plavců týdně.

„Kdyby byl v Jihlavě jeden klub, plavalo sto dětí, tak řeknu super, aspoň něco mají. Bude to nové, hezké, je to fajn,“ pokračuje Kuchyňa, který viděl nástřel chystaných úprav. „Ale jsme krajské město, plavání je tady fakt veliký sport. Dělá ho pět subjektů, ročně se v nich pohybuje kolem tisícovky členů. Je to asi největší sport v Jihlavě, co se týče toho, kolik dětí sportuje.“

Na velké sporty peníze jsou, na menší už ne

Podobně jako při zmiňované rekonstrukci bazénu Evžena Rošického podle Kuchyni město opravami pouze hasí největší požár. „Přitom bojujeme o každého sportovce navíc. Investice do sportovišť jsou adekvátně vynaložené peníze,“ míní.

„Chápu, že rozpočet města je omezený. Na druhou stranu na větších sportech vidíme, že velké prostředky nejsou problém,“ zmiňuje stavbu Horácké multifunkční areny nebo tribuny fotbalového stadionu v Jiráskově ulici (v roce 2006).

„Fotbalový stadion stál město vyšší stovky milionů a je to v uvozovkách jen tribuna. Relativně pro diváky, kteří nyní stejně nechodí, a zázemí. Přidaná hodnota této investice je za ty roky žádná,“ kritizuje.

„Umím si představit, kdyby šlo 250 až 300 milionů do plavání, atletiky nebo dalších sportů, co by to udělalo za parádu. A bylo by to přímo pro sportoviště, pro sportovce,“ zasní se Kuchyňa.