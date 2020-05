Velké Meziříčí roky připravovalo stavbu bazénu. Když zjistilo cenu, couvlo

Krytý bazén doplněný o nejrůznější atrakce a relaxační zónu, o jehož vybudování se ve městě hovoří již řadu let, uvázl ve fázi architektonické studie.



Právě tato studie některé členy vedení města odradila od dotažení projektu do konce. Odhadovaná cena celého plánovaného akvacentra se totiž většině zastupitelů zdála neúměrně vysoká.

„Při přípravě zakázky na projektovou dokumentaci relaxačního centra byl stanoven limit pro realizaci vlastní stavby ve výši 150 milionů korun včetně DPH. Jako součást architektonické studie byl zhotoven také hrubý odhad investičních nákladů, z něhož vyplývá překročení této částky,“ nastínil situaci Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje velkomeziříčské radnice.

Předběžná kalkulace finální ceny krytého bazénu se nakonec blíží částce 250 milionů korun.

Ekonomický nesmysl a megalomanský projekt

„Já sám za sebe říkám, že v podobě, v jaké je to navrhováno, se jedná o ekonomický nesmysl a megalomanský projekt, který nereaguje na skutečné potřeby našeho města,“ konstatoval meziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM).

I kdyby ke krizi kolem koronaviru nedošlo, jsou podle něho náklady ekonomicky neadekvátní vzhledem k jeho velikosti i pozici. „Krytých bazénů a akvacenter je v dojezdu zhruba dvaceti minut od Velkého Meziříčí hned několik,“ řekl starosta.

Zároveň zmínil i citelné výpadky daňových příjmů, které městskou kasu čekají po koronavirové krizi. „A to ani nemluvím o nákladech na provoz. Dotace měst do podobných zařízení se pohybují kolem pěti milionů korun ročně,“ dodal Kaminaras.

Opozice chtěla stavět ve třech navazujících etapách

S variantou přerušení projekčních prací se jen velmi těžko smiřovali opoziční zastupitelé, kteří ještě letos v únoru, před „převratem“ na radnici, patřili k vládnoucí koalici. A například iniciativa Meziříčské fórum (MF) měla vybudování krytého bazénu i jako hlavní bod svého volebního programu. Podle tohoto uskupení by bylo možné stavět budoucí relaxační areál postupně podle finančních možností města.

„Je jasné, že za současné finanční situace a se všemi našimi požadavky se firma samozřejmě do stanoveného limitu vejít nemůže. Proto také projektant přistoupil na vyprojektování stavby ve třech fázích, které na sobě budou zcela nezávislé a lze na ně postupně navazovat,“ uvedl zastupitel Jiří Kaše (MF).

Pro zvažovaný bazén je podle studie vhodná lokalita za atletickým stadionem s velkou koncentrací škol i dobrou dopravní infrastrukturou.

„Pro první etapu, která vyjde na přibližně 153 milionů, by byl finanční limit téměř dodržen. A i jen v této počáteční fázi může vzniknout naprosto funkční krytý plavecký bazén o délce pětadvacet metrů. Splňoval by podmínky pro výcvik dětí i klasickou sportovní relaxaci,“ zdůraznil Kaše s tím, že následující etapy, při nichž by bylo zařízení doplňováno o další zábavní a wellness prvky, mohou následovat až s ohledem na finanční možnosti města.

Dalších deset milionů by padlo na infrastrukturu

Avšak na to, že by i první fáze limit překročila, a ne málo, upozornil na jednání zastupitelstva Petr Velička (To pravé Meziříčí). Více než 153 milionů korun podle jeho slov není finální částka, již by muselo město na stavbu vynaložit.

„Bylo by nutné si připravit ještě přes devět milionů korun na infrastrukturu, která musí být v rámci první etapy naprojektována a zrealizována. Takže se pohybujeme kolem částky 162 milionů, což deklarovaný limit výrazně přesahuje,“ přiblížil Petr Velička.

Nutná by byla například přeložka dálkového vodovodu.

Opozice nakonec neuspěla u zastupitelů ani s apelem na to, aby se přistoupilo alespoň k vypracování projektové dokumentace, jež by tak byla připravena pro případnou žádost o dotaci.

„Když se projekt neudělá nyní, podle mého názoru už se neudělá nikdy. Zahodí se tak dlouholetá práce mnoha lidí, a to nejen zastupitelů,“ konstatoval opoziční zastupitel Pavel Blažek (ČSSD), který nakonec proti zastavení projekčních prací podal na zasedání zastupitelstva protinávrh. Pro ten však hlasovalo pouze devět z dvaadvaceti přítomných členů vedení města. Naproti tomu pro původní návrh, tedy „stopku“ v pokračování projektování, zvedlo ruku potřebných dvanáct koaličních zastupitelů.

Architektonická studie, jež byla za účelem vybudování bazénu vytvořena, vyšla městskou kasu na zhruba 400 tisíc korun. Dotažení projektu do konce by vyšlo na další více než tři miliony korun.