Poklička funguje, fólie udrží teplotu vody v údolním bazénu i přes noc

V Lukách nad Jihlavou je termoizolační fólie novinkou letošní sezony. Každý den po ukončení provozu pracovníci celý velký bazén na noc zakrývají. V praxi novinka dokáže udržet i přes noc prakticky stejnou teplotu vody, jaká byla v podvečer předchozího dne.

Například v pondělí ráno měla voda v bazénu teplotu 26 stupňů Celsia - stejnou jako den před tím večer.

„Mělo by to celé fungovat jako poklička na hrnci, mezi večerní a ranní teplotou vody je jenom půl stupně rozdíl. Je to novinka i pro nás, zkoušíme plusy a minusy, nabíráme zkušenosti,“ řekl vedoucí koupaliště Viktor Wölfl.

Sbalení a rozbalení „pokrývky“ bazénu zatím trvá technikům koupaliště půl až tři čtvrtě hodiny. Fólií udržují teplotu vody v bazénu i proto, že ji přihřívají tepelnými čerpadly. Před kompletní rekonstrukcí v letech 2015 a 2016 koupaliště mívalo poměrně studenou vodu.

K ochlazování vody během dne přispívá i vítr, který údolím profukuje silněji než v minulých letech. Jehličnaté lesy v údolí totiž kompletně zničil kůrovec.

Loucké koupaliště zahájilo provoz 7. června, nyní zde mají denně až 600 návštěvníků.