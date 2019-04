Lidé nechtějí studenou vodu, městys proto koupil fólii na velký bazén

Do nového zakrytí hlavního bazénu, od něhož si městys slibuje úsporu energií, dřívější zahájení sezony a tím i vyšší návštěvnost, městys investoval milion korun.



„Na hladině vody bude umístěna speciální, asi jeden centimetr silná fólie se vzduchovými kapsami, která bude na vodě plavat. Díky svým vlastnostem bude izolovat teplo a my budeme mít možnost lépe ovládat teplotu vody, kterou ohříváme čerpadly,“ vysvětluje starosta.

Kromě finančních úspor by měli větší komfort pocítit i návštěvníci koupaliště. „Kvůli proměnlivému počasí voda v bazénu vychládala a chvíli trvalo, než se znovu ohřála. A lidé se nechtějí koupat ve studené vodě. Pod fólií by si voda měla držet teplotu déle,“ dodává Wölfl.

O pořízení speciálního krytí hlavního bazénu uvažovalo vedení Luk nad Jihlavou už při přípravách na rekonstrukci koupaliště.



Zakrytí vodní plochy zvládne jeden člověk za půl hodiny

„Pídili jsme se po této možnosti a věděli jsme o firmách, které to umí. Ale už samotná rekonstrukce koupaliště byla pro nás velká finanční zátěž, takže jsme záležitost s krytím odložili. Když jsme po otevření viděli, že je o naše koupaliště zájem, že k nám chodí víc lidí i ze širokého okolí, tak jsme se rozhodli, že kvality služeb posuneme zase o kousek dál,“ přibližuje starosta s tím, že návratnost investice by měla být do pěti až sedmi let.

Do konce dubna by v Lukách nad Jihlavou chtěli udělat potřebnou údržbu koupaliště, začátkem května plánují napustit bazén a připravit ho na spuštění provozu.

Krytí bazénu speciální fólií je už částečně nainstalované. Podle Wölfla bude fólie namotaná na speciálním válci, z nějž se rozvine na celou vodní plochu. „Požadavek byl, aby to zvládl jeden člověk. Celý proces by neměl trvat déle než 30 minut,“ říká Wölfl.

V novém se loucké koupaliště poprvé představilo v roce 2016. Zatímco před celkovou revitalizací tam zavítalo v sezoně maximálně 25 tisíc plavců, v loňském roce už to bylo 40 tisíc lidí.