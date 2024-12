Havlíčkův Brod hledá podobu nového bazénu, bude dosud největší investicí

Dnešní podoba areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě. Nový krytý bazén s patřičným zázemím by měl vyrůst na místě sportovních hřišť a nevyužívané louky. Na snímku z dronu je to oblast vpravo dole. | foto: Archiv Městského úřadu Havlíčkův Brod

Nový vítězný návrh by vedení města chtělo mít už na jaře. Dle zadání soutěže počítá s krytým plaveckým bazénem, relaxačně-zábavní halou i se saunovým světem. Samozřejmostí má být patřičné zázemí. Bazén by měl být umístěn v jižní části areálu koupaliště.

Co si s bazénem počít, řeší vedení města už několik let. Ten současný v Kotlině dosluhuje. Byť byl budován v devadesátých letech minulého století, dnes je v havarijním stavu. Jeho přestavba by se nevyplatila, rozšíření pak kvůli umístění v parku není možné vůbec.

„Stav krytého plaveckého bazénu je žalostný. Nevíme, jakou měrou k tomu přispěly nedostatky při jeho stavbě v devadesátých letech a jakou používání slané vody, na což nebyl projektován. Faktem ale je, že podle statika by měl být do pěti let uzavřen,“ prohlásil loni v prosinci místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Být bez krytého bazénu si město velikosti Havlíčkova Brodu nemůže dovolit. Obyvatelům by možnost plavání chyběla. Do problémů by se dostaly školy, které zajišťují výuku plavání. Všichni zastupitelé považují nabídku plaveckého bazénu za jednu ze základních služeb okresního města.

Návrh pomůže vybrat odborná firma

Už loni v prosinci proto schválili plán na výstavbu nového bazénu v areálu letního koupaliště. „Nakonec jsme společně s kolegy ze zastupitelstva usoudili, že půjdeme cestou zcela nové stavby, a tak se budou moct Broďáci těšit na moderní volnočasovou arénu se spoustou vodních prvků a saun,“ říká Zbyněk Stejskal (ODS), starosta města.

Oficiálně byla architektonická soutěž vypsána minulý týden v pátek. Zájemci své návrhy mohou zasílat do 14. března 2025. „Termín se může posunout s ohledem na dodatečné dotazy uchazečů dle zákona o veřejných zakázkách,“ podotkla mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Podané návrhy bude hodnotit porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou kromě několika radních například architekti Aleš Burian, Adam Halíř, Pavel Kvintus, Jan Kalivoda či architektky Jitka Ressová a Petra Coufal Skalická. Všichni za sebou mají řadu profesních ocenění.

Město na přípravě soutěže spolupracovalo s Českou komorou architektů a platformou CBArchitektura. Ta loni obdržela ocenění za výjimečný počin v oblasti české architektury. „Jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností CBArchitektura nám umožní vybrat nejlepší návrh pro nový bazén, který bude sloužit dalším generacím,“ konstatoval Honzárek.

Plavecké dráhy, atrakce, tobogán i sauny

Úspěšný návrh by měl komplexně řešit celý prostor. Tedy nejen samotný bazén, ale také související dopravní stavby a krajinářské úpravy. Radnice počítá s tím, že vybraný tým generálního projektanta následně rovněž zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

V zadávací dokumentaci dává město soutěžícím finanční limit, do něhož by se rádo vešlo. Stanoven byl na 425 milionů korun bez DPH. I s daní tedy mohou náklady převýšit půl miliardy. Bazén by se tak jednoznačně stal největší jednorázovou investicí v historii Havlíčkova Brodu. Tomu odpovídají i výdaje na architektonickou soutěž.

Havlíčkobrodská radnice zveřejnila vizualizace, jak by po přestěhování ke koupališti mohl krytý bazén vypadat.

„V soutěžním zadání je uvedena jedna hala s bazénem pro závodní a kondiční plavání s šesti až osmi drahami délky 25 metrů a druhá hala s bazénem, který by měl sloužit relaxačním aktivitám a výuce. Dále je zde brouzdaliště pro rodiče s dětmi, několik vířivek a další atrakce, například tobogán, po kterém byla u veřejnosti velká poptávka,“ popsal stěžejní body zadání Libor Honzárek.

Tento základní program budou muset architekti doplnit o saunový svět, občerstvení, šatny, provozní zázemí a technologie. „Předpokládáme, že jednotlivé části budou přístupné na čip, který umožní regulovat výši vstupného i počet návštěvníků tak, aby byl provoz efektivní,“ dodala Melounová.

Po letech si Brod nejspíš vezme úvěr

Dle požadavků architektonické studie by se měl nový plavecký areál propojit se stávajícím letním koupalištěm. Novostavba by měla být umístěna v jižní části areálu mezi Chotěbořskou ulicí a Cihlářským potokem, kde jsou dnes hřiště a louka. Navazovat tak má na park Budoucnost.

„Otevřenou architektonickou soutěž jsme zvolili z důvodu možnosti porovnat varianty řešení rozsáhlého stavebního programu v poměrně složité situaci. Od architektů očekáváme návrhy, které budou zajímavé nejenom architektonicky, ale také splní základní funkční a technické požadavky,“ doplnil starosta Stejskal.

Vedení radnice má nyní zhruba tři roky na to se na obří investici připravit. Hledat tak bude vhodné formy dotační podpory, pravděpodobně bude v příštích letech i více spořit. Starosta už dříve připustil, že by si město po mnoha letech mohlo na stavbu bazénu vzít i úvěr.