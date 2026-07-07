„Bateriové úložiště ve Velké Bíteši je navržené pro přesné řízení výkonu, vysokou dynamiku odezvy a poskytování výkonové flexibility,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Lenka Zemanová. Zařízení dokáže díky svým parametrům okamžitě reagovat na výkyvy v síti a pomáhat stabilizovat energetickou soustavu.
„Celý projekt ukazuje, že bateriová úložiště už nejsou v české energetice okrajovou technologií, ale stávají se plnohodnotnou součástí infrastruktury,“ zdůraznil Peter Stančík, ředitel obchodu pro Evropu ve společnosti Tesla Energy Group s tím, že velkokapacitní akumulace se stává běžnou součástí moderní energetické infrastruktury.
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Komplex tvoří šest bateriových kontejnerů s technologií LiFePO4. Rozdělené jsou do tří výkonových bloků, vždy po dvou bateriových kontejnerech a jednom měniči. Systém využívá kapalinové chlazení, které pomáhá udržovat stabilní teplotní režim a přispívá k delší životnosti baterií. Kontejnery jsou zároveň zateplené.
Napojení na dispečink
Důraz autoři projektu kladli na kyberbezpečnost. Opírají se o lokální řídící jednotku, která eliminuje riziko nežádoucího přístupu zvenčí a umožňuje bezpečnou komunikaci s nadřazeným systémem řízení. Úložiště je navíc napojené na dispečink společnosti TEG. Ten nepřetržitě monitoruje například teplotu, tlak nebo výkon celého systému.
„Pokud by došlo k jakékoliv závadě, jsme schopni reagovat okamžitě. Díky servisnímu středisku v Česku hned vysíláme technika a začínáme problém řešit,“ zmínil hlavní výhodu takového řešení Pavel Filla, člen představenstva TEG.
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„U systému této velikosti není zásadní pouze samotná kapacita baterie, ale také přesnost řízení výkonu, rychlost odezvy, bezpečnost a schopnost spolehlivě komunikovat s distribuční soustavou,“ doplnil Stančík. Na tom všem jeho společnost spolupracuje s další firmou MG Power.
Podle jejího ředitele Gustava Urbánka zařízení ve Velké Bíteši navazuje na provoz podobného, ale mnohem menšího úložiště v Kuřimi. To má kapacitu 6,7 MWh. MG Power připravuje i další obdobné projekty, například v Bystřici nad Pernštejnem, v Čebíně u Tišnova nebo v Příboře. Po dokončení by všechny v součtu měly přesahovat 120 MWh bateriové kapacity.