Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště, reaguje na výkyvy v síti

Autor:
  8:47
Úložiště tvoří šest bateriových kontejnerů.

Úložiště tvoří šest bateriových kontejnerů. | foto: Archiv Tesla Energy Group

Systém využívá kapalinové chlazení, jež pomáhá udržovat stabilní teplotní režim...
Důraz autoři projektu kladli na kyberbezpečnost.
Systém využívá kapalinové chlazení, jež pomáhá udržovat stabilní teplotní režim...
Důraz autoři projektu kladli na kyberbezpečnost.
7 fotografií
Ve Velké Bíteši vyrostlo druhé největší bateriové úložiště v Česku. Vybudovala ho společnost Tesla Energy Group. Disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 27 MWh. Úložiště není vázáno na konkrétní zdroj elektrické energie, ale pomůže stabilizovat energetickou síť a českou přenosovou soustavu.

„Bateriové úložiště ve Velké Bíteši je navržené pro přesné řízení výkonu, vysokou dynamiku odezvy a poskytování výkonové flexibility,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Lenka Zemanová. Zařízení dokáže díky svým parametrům okamžitě reagovat na výkyvy v síti a pomáhat stabilizovat energetickou soustavu.

Úložiště tvoří šest bateriových kontejnerů.
Systém využívá kapalinové chlazení, jež pomáhá udržovat stabilní teplotní režim a přispívá k delší životnosti baterií.
Důraz autoři projektu kladli na kyberbezpečnost.
Systém využívá kapalinové chlazení, jež pomáhá udržovat stabilní teplotní režim a přispívá k delší životnosti baterií.
7 fotografií

„Celý projekt ukazuje, že bateriová úložiště už nejsou v české energetice okrajovou technologií, ale stávají se plnohodnotnou součástí infrastruktury,“ zdůraznil Peter Stančík, ředitel obchodu pro Evropu ve společnosti Tesla Energy Group s tím, že velkokapacitní akumulace se stává běžnou součástí moderní energetické infrastruktury.

Odpad by Brod mohl vozit do nové spalovny v Plané, řeší i bateriové úložiště

Komplex tvoří šest bateriových kontejnerů s technologií LiFePO4. Rozdělené jsou do tří výkonových bloků, vždy po dvou bateriových kontejnerech a jednom měniči. Systém využívá kapalinové chlazení, které pomáhá udržovat stabilní teplotní režim a přispívá k delší životnosti baterií. Kontejnery jsou zároveň zateplené.

Napojení na dispečink

Důraz autoři projektu kladli na kyberbezpečnost. Opírají se o lokální řídící jednotku, která eliminuje riziko nežádoucího přístupu zvenčí a umožňuje bezpečnou komunikaci s nadřazeným systémem řízení. Úložiště je navíc napojené na dispečink společnosti TEG. Ten nepřetržitě monitoruje například teplotu, tlak nebo výkon celého systému.

„Pokud by došlo k jakékoliv závadě, jsme schopni reagovat okamžitě. Díky servisnímu středisku v Česku hned vysíláme technika a začínáme problém řešit,“ zmínil hlavní výhodu takového řešení Pavel Filla, člen představenstva TEG.

Na Vysočině plánují největší bateriové úložiště v Česku. Stát může za dva roky

„U systému této velikosti není zásadní pouze samotná kapacita baterie, ale také přesnost řízení výkonu, rychlost odezvy, bezpečnost a schopnost spolehlivě komunikovat s distribuční soustavou,“ doplnil Stančík. Na tom všem jeho společnost spolupracuje s další firmou MG Power.

Podle jejího ředitele Gustava Urbánka zařízení ve Velké Bíteši navazuje na provoz podobného, ale mnohem menšího úložiště v Kuřimi. To má kapacitu 6,7 MWh. MG Power připravuje i další obdobné projekty, například v Bystřici nad Pernštejnem, v Čebíně u Tišnova nebo v Příboře. Po dokončení by všechny v součtu měly přesahovat 120 MWh bateriové kapacity.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Apokalypsa“, kterou Rantířovští ještě nezažili. Bouře zporážela stromy jako sirky

Odpolední bouřku v Rantířově u Jihlavy doprovázel i velmi silný vítr, který...

Neobvykle silná bouřka udeřila ve středu odpoledne na některých místech na Jihlavsku. Blesky, hromy, prudký déšť a vichr, který lámal a vyvracel i mohutné stromy.

Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Dva životy si vyžádal páteční čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v...

Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v...

„Jen na ně koukáme, víc není třeba.“ Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní

„Jsou vzácní asi jako pandy velké,“ říká o divokých koních Dalibor Dostál,...

Na Vysočině vznikla první rezervace divokých koní. Obecně prospěšná společnost Česká krajina ji vytvořila ve spolupráci s vlastníkem pozemků. Nachází se na více než dvaceti hektarech u Loukova na...

6. července 2026  11:06

Vracíme se zase mezi lidi, hlásí frontman kapely Chinaski Michal Malátný

V sobotu se členové skupiny sešli ve festivalové Bonds zóně s fanoušky....

Po výročních koncertech míří Michal Malátný s kapelou Chinaski na festivaly a open air akce. V uplynulých dnech byl už poněkolikáté hostem také jihlavského Vysočina festu.

5. července 2026  17:05

Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila

V tomto azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Cizí zavinění policie...

K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.

5. července 2026  13:23

Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...

5. července 2026  13:04

Jsem univerzální voják jeviště, říká herečka Lenka Schreiberová

Herečka Lenka Schreiberová letos oslavila 50. narozeniny.

Rozhovor s herečkou Horáckého divadla v Jihlavě Lenkou Schreiberovou o rolích, improvizaci i publiku. A také o tom, jaký dárek k narozeninám si hodlá pořádně užít.

4. července 2026  10:14

Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Dva životy si vyžádal páteční čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

3. července 2026  11:19,  aktualizováno  20:29

Vír na Žďársku láká výletníky na nové okruhy, jeden má i ferraty

Jeden z nových vírských okruhů cílí na milovníky lezení po skalách.

Okolí obce Vír u Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku je pro výletníky doslova rájem. Najdou tam celou řadu různorodých cílů – od tajemných ruin hradů přes malebné vyhlídky do kraje, až po divoká...

3. července 2026  14:48

Zakládal požáry, pak pomáhal hasit. Pyromanovi hrozí osm let za mřížemi

V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října...

Policie objasnila sérii úmyslně založených požárů, ke kterým docházelo od minulého roku na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Ve dvou případech se škody vyšplhaly do milionů korun. Pachatelem je podle...

3. července 2026  11:06

Jihlava otevřela park u Horácké arény. Na trávu se ale zatím vstupovat nesmí

Obnovené Smetanovy sady vedle Horácké arény v Jihlavě mají nabídnout lidem...

Jihlavské Smetanovy sady se po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupnily veřejnosti. Stalo se tak osm měsíců po otevření sousední Horácké arény. Sady ale stále nejsou přístupné zcela volně. Zatím je...

3. července 2026  8:42

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

2. července 2026  10:29,  aktualizováno  17:09

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Aniž by to tušili, chodili lidé po zasypané kašně. Magistrát ji nechal vykopat

Po velmi dlouhé době se podařilo nalézt a odkrýt v lesoparku Heulos tuto kašnu....

Předcházely tomu nalezené historické materiály včetně dobové pohlednice. Ta dokazuje, že v tom místě lesoparku Heulos býval nejen půvabný altán pro odpočinek korzujících Jihlavanů, ale vedle něj i...

2. července 2026  15:12

Místo hrobů slouží aplikace a strom vzpomínek. Zájem o pohřby do země upadá

Strom vzpomínek Eiwa má kapacitu celkem 1100 míst, z toho 600 je pro uložení...

Netradiční způsob pohřbívání zesnulých mohou zvolit pozůstalí v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Urny s popelem tam lze uložit pod zem, do pomyslných kořenů takzvaného stromu vzpomínek Eiwa....

2. července 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.