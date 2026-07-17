„Na opravy velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón, celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez daně,“ vyjádřil se brtnický starosta Jan Přibyl (MYHA Brtnice).
V Brtnici jsou sochami ozdobené hned dva mosty. Jeden se nachází na náměstí v blízkosti radnice. Restaurování se však týká skulptur z druhého mostu v Legionářské ulici, jemuž se také říká Židovský nebo Dolní. „Celkem tam je šest soch, dvě z nich jsou kopie,“ upřesnil starosta. Autorem originálů je sochař David Lipart.
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Kvůli restaurování nechalo město sundat sochy svatého Jana Nepomuckého, dále svatého Antonína Paduánského, blahoslavené Juliány a také sousoší Piety. Opraveny budou včetně podstavců. Dvě zbývající kopie původních soch zůstaly stát na přemostění.
Tato díla budou znovu konzervována, restaurování však čeká originální kamenné sokly pod nimi.
Pod vrstvou lišejníku
Sejmuté vápencové sochy již převzal sochař a restaurátor Jan Vodáček. Ve svém ateliéru v Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku je teď čistí od mechů a lišejníků. Jak uvedl, na sochách jsou patrné četné druhotné doplňky a cementové vysprávky.
„Nejsou po sochařské stránce špatné, ty modelace byly kvalitně udělané, ale bohužel jsou tvrdé a neprodyšné,“ okomentoval Jan Vodáček.
Počet aut přejíždějících po zmíněném mostě v Brtnici by se měl brzy snížit, a to díky novému silničnímu obchvatu města, který teď dokončuje Kraj Vysočina. Už nyní je doprava v centru podstatně nižší kvůli letošním uzavírkám. Skrze stavbu křižovatek obchvatu bude také do konce letních prázdnin neprůjezdná silnice z Brtnice na Třebíč.
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Od července je pro běžnou dopravu uzavřen rovněž směr na Jihlavu. Lidé, kteří ve městě žijí či pracují, dostali při souběhu uzavírek povolení jezdit po místní cestě na Uhřínovice, pro zbývající vozidla vede objížďka přes Stonařov.