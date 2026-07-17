Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cenné barokní sochy zmizely z brtnického mostu, jsou v péči restaurátora

Autor: ,
  8:22

Fotogalerie4

Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor. | foto: turistickamapa.cz

Čtyři cenné barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor. Do jeho dílny byla umělecká díla převezena na začátku července.

„Na opravy velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón, celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez daně,“ vyjádřil se brtnický starosta Jan Přibyl (MYHA Brtnice).

V Brtnici jsou sochami ozdobené hned dva mosty. Jeden se nachází na náměstí v blízkosti radnice. Restaurování se však týká skulptur z druhého mostu v Legionářské ulici, jemuž se také říká Židovský nebo Dolní. „Celkem tam je šest soch, dvě z nich jsou kopie,“ upřesnil starosta. Autorem originálů je sochař David Lipart.

Předchůdce zámku v Brtnici by mohl být o stovky let starší, ukázal průzkum

Kvůli restaurování nechalo město sundat sochy svatého Jana Nepomuckého, dále svatého Antonína Paduánského, blahoslavené Juliány a také sousoší Piety. Opraveny budou včetně podstavců. Dvě zbývající kopie původních soch zůstaly stát na přemostění.

Tato díla budou znovu konzervována, restaurování však čeká originální kamenné sokly pod nimi.

Pod vrstvou lišejníku

Sejmuté vápencové sochy již převzal sochař a restaurátor Jan Vodáček. Ve svém ateliéru v Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku je teď čistí od mechů a lišejníků. Jak uvedl, na sochách jsou patrné četné druhotné doplňky a cementové vysprávky.

Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor.
Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor.
Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor.
Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor.
4 fotografie

„Nejsou po sochařské stránce špatné, ty modelace byly kvalitně udělané, ale bohužel jsou tvrdé a neprodyšné,“ okomentoval Jan Vodáček.

Počet aut přejíždějících po zmíněném mostě v Brtnici by se měl brzy snížit, a to díky novému silničnímu obchvatu města, který teď dokončuje Kraj Vysočina. Už nyní je doprava v centru podstatně nižší kvůli letošním uzavírkám. Skrze stavbu křižovatek obchvatu bude také do konce letních prázdnin neprůjezdná silnice z Brtnice na Třebíč.

V Brtnici opraví náměstí, vedle barokního mostu vznikne i nová lávka

Od července je pro běžnou dopravu uzavřen rovněž směr na Jihlavu. Lidé, kteří ve městě žijí či pracují, dostali při souběhu uzavírek povolení jezdit po místní cestě na Uhřínovice, pro zbývající vozidla vede objížďka přes Stonařov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Pohled, který město nevidělo 44 let. Most přes Sázavu je pryč

Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na...

Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během...

Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků

Premium
O hnízda přišla řada ptáků. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního...

V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...

Huliči jsou pohodáři. Zato ženský, když se ožerou, líčí legendární hostinská Mikina

Premium
Marta Čumrová, které nikdo neřekne jinak než Mikina, patří k lidem, kteří svou...

Říká se jí „malá“ či „maličká Mikina“. Vlastním jménem se jmenuje Marta Čumrová a je legendární, stále aktivní jihlavskou hostinskou, v současnosti služebně jednou z nejstarších. V devadesátých...

Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče, podivuhodná socha je poctou outsiderům

Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je...

Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál...

Terminál už funguje. Skutečným uzlem se ale Jihlava stane až po napojení VRT

Nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava město už teď zlepšuje komfort pro...

Jihlava se stala ukázkou nové éry české dopravy. Avšak cesta k vysokorychlostní trati vyžaduje přesné technické vymezení. Zatímco nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava-město zásadně zlepšuje...

Cenné barokní sochy zmizely z brtnického mostu, jsou v péči restaurátora

Barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října...

Čtyři cenné barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října letošního roku opravovat restaurátor. Do jeho dílny byla umělecká díla převezena na začátku července.

17. července 2026  8:22

Peníze z lomu chtěli jen pro rozvoj své části obce. Světlá řekla ne

Důl vznikl zřejmě krátce po druhé světové válce, v současnosti ho provozuje...

S nečekaným požadavkem se na svém posledním zasedání museli vypořádat zastupitelé Světlé nad Sázavou. Přišla jim žádost, zda by si jedna z místních částí mohla ponechat veškeré peníze z provozu...

16. července 2026  15:13

Ošetřovatel ze zoo se dostal do knihy rekordů, loutku Hurvínka vyráběl 83 hodin

Výroba první plně pohyblivé drátenické figurky Hurvínka trvala autorovi 83...

Rekordů, které se týkají českých dráteníků, nabízí pelhřimovské Muzeum rekordů celou řadu. Ten nejnovější je ale skutečně ojedinělý.

16. července 2026  8:52

Huliči jsou pohodáři. Zato ženský, když se ožerou, líčí legendární hostinská Mikina

Premium
Marta Čumrová, které nikdo neřekne jinak než Mikina, patří k lidem, kteří svou...

Říká se jí „malá“ či „maličká Mikina“. Vlastním jménem se jmenuje Marta Čumrová a je legendární, stále aktivní jihlavskou hostinskou, v současnosti služebně jednou z nejstarších. V devadesátých...

15. července 2026

Demolice mostu u Žďáru stopla vlaky. Na řidiče čeká provizorium a semafory

Mostní provizorium ve Žďáru bylo budováno zhruba tři týdny. Od pondělí jej...

Po provizorním mostě musejí nyní jezdit řidiči cestující po „devatenáctce“ mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Mohutná kovová stavba vyrostla za Žďárem hned vedle původního přemostění, jež...

15. července 2026  8:35

Napadený neměl šanci. Soud potrestal trojici za brutální útok na benzince

ilustrační snímek

Pouhých šest minut stačilo trojici surovců k tomu, aby loni v březnu v Chotěboři na Havlíčkobrodsku brutálně zřídila náhodného muže. Incident, který začal v městském parku a skončil u stojanů čerpací...

14. července 2026  15:37

Biotop, nebo rozšíření bazénu? Žďár řeší, kde postavit nové venkovní koupaliště

Nové koupaliště by mohlo vzniknout rozšířením stávajícího relaxačního centra....

Je to téma každých letních prázdnin. Zvlášť takových, které nadělí horké dny stvořené k rekreaci u vody. I letos tak obyvatelé Žďáru nad Sázavou volají po koupališti, jež ve městě dlouhodobě chybí. A...

14. července 2026  14:07

Řidiči v Novém Městě stojí v kolonách. Začala oprava tahu na Boskovice

Kolony aut se v novoměstské Brněnské ulici tvoří před semafory v obou směrech....

Sotva se obyvatelé Nového Města na Moravě „otřepali“ z uzavírky spojené s budováním okružní křižovatky na Komenského náměstí, stavební léto jim servíruje další dopravní omezení. V pátek začaly opravy...

14. července 2026  8:44,  aktualizováno  9:29

Není dobré dělat ze zvířat celebrity. Šéf zoo o chovu šelem i hluku z festivalů

Premium
Ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák v jihlavské zoologické zahradě začínal v roce...

Proč v Jihlavě neuvidíte africké levharty, ale potkáte tu kriticky ohrožené čínské aligátory? Ředitel místní zoologické zahrady Jan Vašák v rozhovoru mluví o tom, jak se na deseti hektarech buduje...

13. července 2026

Pacienti v Brodě získají přístup ke špičkové chirurgii pro častý typ rakoviny

Ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví zařadilo nemocnici v Havlíčkově Brodě mezi centra vysoce specializované péče pro oblast karcinomu rekta. V Brodě tak budou mít pacienti přístup k nejmodernějším léčebným...

13. července 2026  8:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Česku je vše naplánované, u nás nevíte, co bude za hodinu, říká Armén z Vysočiny

Premium
Čtyřicetiletý Armén strávil řadu let v mnoha zemích východní Evropy, kde hledal...

V Česku začínal jako agenturní zaměstnanec, jehož převážel zaměstnavatel po fabrikách napříč republikou. S tím se ale Armén Tigran Alichanjan (40) nespokojil. Postupně se vypracoval na vedoucí...

12. července 2026

Školní jednotřídka, kde slavný básník vyrůstal a trávil mládí, je jako nová

V této někdejší jednotřídce v Šemíkovicích na Třebíčsku žil Vítězslav Nezval v...

Šemíkovice na Třebíčsku jsou obyčejnou malou vesničkou na samém jihovýchodu Vysočiny. Na významu ji notně přidává spojení s osobou Vítězslava Nezvala. Básník zde vyrůstal a na místo, kde trávil...

12. července 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.