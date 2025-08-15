náhledy
Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních prázdninách v Telči a společně udělají radost dětem i dospělým. Letos se tak stalo již po devětadvacáté.
Autor: Lukáš Vokáč
„Moc se nám tu líbí. Telč sama o sobě je krásná, romantická. Letět nad ní je pohádkové,“ rozplývá se Petra Stejskalová. Je jednatelkou společnosti Aviatik Servis a hlavní pořadatelkou víkendového setkání posádek nazvané Balóny nad Telčí.
O víkendu se jich do historického města sjelo šest.
„Už to není tak masová akce jako v začátcích. Máme už svůj věk a pořádání tak velkých srazů necháváme jiným,“ směje se Stejskalová.
Balóny nad Telčí mívaly v minulosti i mezinárodní účast, jeho součástí bývalo třeba i mistrovství republiky.
„Setkání v Telči bereme jako více komorní. Hlavní je v klidu a v pohodě si zalétat,“ dodává pořadatelka.
A její slova se o víkendu do puntíku vyplnila. Posádek balónů se do Telče sjelo šest.
Společně absolvovali v pátek a sobotu celkem čtyři lety.
Startovalo se od Roštejnského rybníka a ze zámeckého parku. Příprava a nafukování balónů přilákaly stovky lidí.
Posádkám letos přálo počasí. Ranní i večerní lety byly klidné, balóny nesl jen velmi slabý vítr.
„V pátek ráno jsme díky němu udělali kolečko nad centrem Telče. Pak jsme vystoupali výš a vítr nás zanesl směrem na Mrákotín,“ popisovala Petra Stejskalová.
Při večerním letu balóny zamířili k Horní Myslové a Mysleticím, v sobotu ráno pak letěly směrem na Dačice.
„Na Vysočině je krásné létání. Je tady spousta míst vhodných pro start i pro hladké přistání,“ dodala Stejskalová.
