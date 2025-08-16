OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Autor:
  14:30
Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních prázdninách v Telči a společně udělají radost dětem i dospělým. Letos se tak stalo již po devětadvacáté.
Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15.... Hromadný start horkovzdušných balónů na 29. ročníku akce Balóny nad Telčí. (15....

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:05

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:30

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Metro.cz

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Jihlavu šokuje „cirkus v hlavě“. Správa železnic nechala pomalovat opravený most

Premium

Žlutá, syté oranžová, do toho nejrůznější malby, nápisy a citáty. Železniční most v jihlavské Havlíčkově ulici šokuje. V minulosti býval klasicky šedivý. Nyní, po generální opravě, exploduje barvami...

15. srpna 2025

Jihlavská nemocnice staví nový pavilon pro rehabilitaci a dlouhodobě nemocné

Areál jihlavské nemocnice čeká výrazná proměna. Začala příprava staveniště pro vybudování parkovacího domu a nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Ten dosud sídlí v zastaralém...

15. srpna 2025  13:42

Rekonstrukce bazénu v Jihlavě se zastavila. Stavební dozor má starost o statiku

Rozhodnutím stavebního dozoru investora, kterým je město Jihlava, byla přerušena rozsáhlá rekonstrukce krytého bazénu v Rošického ulici. Problém je s demolicí stávajících bazénů, ve kterých má dojít...

15. srpna 2025  11:19,  aktualizováno  12:33

Kolem Zelené hory jsou nové lavičky. Brzy přibudou i odpadkové koše

Pohodlné posezení s vyhlídkou si nyní užívají návštěvníci žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kolem památky UNESCO město nechalo rozmístit nové, moderní lavičky, k...

15. srpna 2025  7:08

Muž nechal v autě klíčky, chtěla mu s ním ujet opilá žena. Nabourala do plotu

Náraz do plotu ukončil ve středu po šesté hodině večerní jízdu pětadvacetileté opilé ženy, která chtěla zneužít zaváhání majitele osobního vozidla. Ten totiž v zaparkovaném autě ve Valči na Třebíčsku...

14. srpna 2025  14:10

Řidiče mezi Jihlavou a Znojmem na čtvrt roku zpomalí oprava mostu v Rančířově

Pokračující oprava mostu v Rančířově začala ovlivňovat dopravu na páteřní silnici mezi Jihlavou a Znojmem. Dělníci budou na místě čtvrt roku. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově po volné...

14. srpna 2025  13:06

Interiér děsný, ale krov perfektní. Proměna školy v sídlo charity už běží

Skoro přesně šestnáct let to trvalo, než budova bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě opět ožila. Nikoliv ale zásluhou studentů a výuky. Před koncem července začaly stavební práce. Historická...

14. srpna 2025  9:53

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

13. srpna 2025  19:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.