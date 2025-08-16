|
OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí
Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h
Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...
Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku
Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...
Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě
Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...
Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí
Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...
Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně
K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...
K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma
To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...
Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...
Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů
Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...
Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu
Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...
Jihlavu šokuje „cirkus v hlavě“. Správa železnic nechala pomalovat opravený most
Žlutá, syté oranžová, do toho nejrůznější malby, nápisy a citáty. Železniční most v jihlavské Havlíčkově ulici šokuje. V minulosti býval klasicky šedivý. Nyní, po generální opravě, exploduje barvami...
Jihlavská nemocnice staví nový pavilon pro rehabilitaci a dlouhodobě nemocné
Areál jihlavské nemocnice čeká výrazná proměna. Začala příprava staveniště pro vybudování parkovacího domu a nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Ten dosud sídlí v zastaralém...
Rekonstrukce bazénu v Jihlavě se zastavila. Stavební dozor má starost o statiku
Rozhodnutím stavebního dozoru investora, kterým je město Jihlava, byla přerušena rozsáhlá rekonstrukce krytého bazénu v Rošického ulici. Problém je s demolicí stávajících bazénů, ve kterých má dojít...
Kolem Zelené hory jsou nové lavičky. Brzy přibudou i odpadkové koše
Pohodlné posezení s vyhlídkou si nyní užívají návštěvníci žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kolem památky UNESCO město nechalo rozmístit nové, moderní lavičky, k...
Muž nechal v autě klíčky, chtěla mu s ním ujet opilá žena. Nabourala do plotu
Náraz do plotu ukončil ve středu po šesté hodině večerní jízdu pětadvacetileté opilé ženy, která chtěla zneužít zaváhání majitele osobního vozidla. Ten totiž v zaparkovaném autě ve Valči na Třebíčsku...
Řidiče mezi Jihlavou a Znojmem na čtvrt roku zpomalí oprava mostu v Rančířově
Pokračující oprava mostu v Rančířově začala ovlivňovat dopravu na páteřní silnici mezi Jihlavou a Znojmem. Dělníci budou na místě čtvrt roku. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově po volné...
Interiér děsný, ale krov perfektní. Proměna školy v sídlo charity už běží
Skoro přesně šestnáct let to trvalo, než budova bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě opět ožila. Nikoliv ale zásluhou studentů a výuky. Před koncem července začaly stavební práce. Historická...
