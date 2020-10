Žďár se po letech hledání dočkal babyboxu, je umístěn na stěně továrny

Nalezení budovy pro jeho umístění považuje Ludvík Hess, zakladatel babyboxů, za jeden ze svých největších úspěchů. Místo s vhodnými podmínkami a ochotným vlastníkem objektu tam totiž hledal několik let.

„Se žádným městem jsem ještě neměl tolik práce jako se Žďárem. O to víc jsem teď rád, že to nakonec takto dopadlo a vyšel mi vstříc Vladimír Chládek, majitel žďárské firmy Tokoz,“ zdůraznil Hess s tím, že příznivkyní babyboxů je rovněž Chládkova manželka Iveta. „Na její výslovné přání bude tedy i ona systémem okamžitě informována, kdyby někdo děťátko do babyboxu odložil,“ prozradil Ludvík Hess.



Firma MONTEL z Náměště nad Oslavou, která zařízení pro Hessův spolek vyrábí, instaluje i inovuje, pracovala na jeho montáži a zprovoznění již od čtvrtečního rána.

Schránka nahradila jedno z oken v čelní straně budovy továrny. „Museli jsme na místo okna zabudovat již připravený montážní rám, a teprve do něj byl babybox následně umístěn. Vše pak bylo třeba ještě zateplit a obložit,“ popsal za výrobce Zdeněk Juřica. Následně došlo ještě k připojení systému na datovou síť a nastavení veškerého softwaru.



Napojen na recepci podniku, kde je stálá služba

Zařízení nyní dokáže v okamžiku, kdy do něj někdo dítě odloží, o této skutečnosti informovat vybrané osoby nebo instituce několikanásobně jištěnou signalizací.

„Systém bude mimo jiné napojen na počítač v recepci podniku, kde je přítomna stálá služba, která může ihned zavolat záchranku. Provádíme proto samozřejmě také zaškolení personálu,“ popsal Juřica, který má se svou firmou na kontě již 67 vyrobených babyboxů.

Právě přítomnost stálé služby je jedna z hlavních podmínek u míst, která pro zbudování zařízení přicházejí v úvahu. Většina z nich se z tohoto důvodu nachází v areálech nemocnic. Výjimkou ale nejsou ani jiné varianty - například dětský domov, sídla zdravotnických záchranných služeb, polikliniky nebo městské úřady.

Samotné zařízení je jakýmsi provizorním inkubátorem - vyhřívané, klimatizované, s náhradními zdroji energie a moderní signalizací. „Vyjde na částku kolem tří set tisíc korun, včetně nákladů na montáž,“ upřesnil Ludvík Hess. Suma je hrazena prostřednictvím Nadačního fondu pro odložené děti Statim z darů sponzorů a podporovatelů babyboxů.

Vedení města se řešení příliš nezamlouvá

Přestože žďárské zařízení bylo uvedeno do provozu již včera, jeho slavnostní otevření je naplánováno až na 6. listopad, přesně v poledne.

Babyboxy v Česku První babybox byl v České republice uveden do provozu v roce 2005, a to ve vinohradské nemocnici.

Zatím poslední, osmasedmdesátý funguje právě ve Žďáře nad Sázavou. Jen o pár dní dříve bylo zprovozněno zařízení v Praze 8 a historické budově Libeňského zámku.

Vyhřívané schránky daly šanci na nový život již 212 dětem z celé republiky.

Na Vysočině byl první babybox umístěn v roce 2007 v Pelhřimově, následně přibývala i další okresní města.

„Samozřejmě za současné situace to nebude moci pravděpodobně proběhnout tak jako obvykle. Pro nás je to ale určitá forma poděkování právě Vladimíru Chládkovi, který nám umožnil na svou továrnu babybox umístit. V tento den má totiž narozeniny,“ vysvětlil Hess. Návrh termínu vzešel od Chládkovy choti.

Podle samotného ředitele Tokozu nebyl důvod, proč s instalací babyboxu na stěnu podniku nesouhlasit. „Nevidím v tom problém, tato zařízení úspěšně fungují po celé republice a pro nás umístění na budově nepředstavuje žádné výrazné komplikace. Finanční stránku i montáž si zajistil pan Hess. Stálou službu, která může v případě odložení dítěte zavolat záchranku, tady máme, a systém je navíc napojen hned na několik dalších pověřených lidí,“ okomentoval Vladimír Chládek.

Vedení dvacetitisícového Žďáru nad Sázavou se od počátku k variantě zřízení babyboxu ve městě příliš vstřícně nestavělo a preferovalo spíše variantu jeho zbudování v sousedním a o polovinu menším Novém Městě na Moravě, kde je na rozdíl od Žďáru nemocnice.

„Domníváme se, že instalace babyboxu takto mimo zdravotnické zařízení nebo jeho blízkost není zrovna ideálním řešením. Celá problematika je ale velmi složitá a existují na ni různé názory. My se řídíme stanovisky pediatrů a dalších odborníků, které se s myšlenkou babyboxů ne vždy ztotožňují,“ vyjádřil stanovisko městských radních žďárský starosta Martin Mrkos.