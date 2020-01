O babybox ve Žďáře se Hess roky snaží marně. Vyzkoušel jsem vše, říká

Nemocnice, kterou využívají obyvatelé Žďáru, se nachází až v deset kilometrů vzdáleném Novém Městě na Moravě s polovičním množstvím obyvatel. Toto město je ale podle Hesse na babybox příliš malé. Pro žďárské zařízení se snaží už léta nalézt vhodné místo. A dosud bez úspěchu.



„S žádným městem jsem ještě neměl tolik práce jako se Žďárem. Dalo by se říci, že jsem vyzkoušel téměř vše. Polikliniku, dům s pečovatelskou službou, policii, azylový dům pro matky s dětmi,“ vyjmenoval Hess.

Hlavní podmínkou pro něj je, aby instituce byla ochotná nechat si schránku pro miminka na svůj pozemek namontovat a měla k dispozici stálou službu.

„To je vše, co potřebuji. Veškeré systémy v babyboxu jsou pak už nastavené tak, že jak někdo miminko dovnitř vloží, automaticky je kontaktována záchranka a dozví se o něm hned několik dalších lidí. Okamžitě se pracuje na tom, aby bylo dítě co nejrychleji v péči zdravotníků,“ vysvětlil Hess.

Schránka je v podstatě inkubátorem - vyhřívaná a klimatizovaná, s mnohonásobně jištěnou signalizací a náhradními zdroji energie. Poté, co systémem přivolaní zdravotníci dítě prohlédnou a odvezou do nejbližší porodnice, jsou kontaktováni sociální pracovníci. Ti se pro dítě snaží co nejdříve nalézt náhradní rodinu.

O schránku projevili zájem hasiči, prostor pro ni už slíbili

Nyní vidí Ludvík Hess naději už jen ve dvou variantách, přičemž jednou z nich je instalace zařízení u stanice žďárských profesionálních hasičů v Jamské ulici.

Babyboxy v Česku V České republice v současné době funguje celkem 76 babyboxů. První byl uveden do provozu v roce 2005 ve vinohradské nemocnici, kde již toto zařízení pomohlo osmadvaceti dětem.

Zatím poslední schránka slouží matkám v zoufalé životní situaci ve Vsetíně, kde byla v areálu nemocnice zprovozněna předloni 12. prosince.

Za dobu svého fungování už babyboxy posloužily dvěma stovkám dětí; zatím poslední miminko bylo odloženo do zařízení v Blansku, a to na počátku letošního roku.

Na Vysočině jako první vznikl babybox v Pelhřimově v roce 2007. Odloženo do něj doposud bylo jedno miminko.

V roce 2009 zahájilo provoz zařízení v jihlavské nemocnici; na kontě má tři děti. O rok později začala schránka fungovat v Nemocnici Třebíč, kde byla využita zatím jednou.

Roku 2012 došlo ke zřízení babyboxu v Havlíčkově Brodě, zachráněno díky němu bylo už celkem pět miminek.

„Ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky byla vždy snaha nalézt řešení, jež neodporuje právní úpravě, zejména zákonu o majetku státu, a koresponduje s posláním hasičů,“ uvedla Nicole Studená, mluvčí generálního ředitelství sboru.

Hasiči poskytnutí prostor u žďárské stanice slíbili. „Další kroky, zejména napojení na operační řízení zdravotnické záchranné služby a nastavení podmínek pro ochranu dítěte v babyboxu, jsou již na provozovateli systému a majiteli samotného babyboxu,“ dodala mluvčí.

V případě, že by k instalaci schránky u hasičské stanice došlo, signál z ní musí být vyveden na operační středisko záchranářů. „Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina je schopna deklarovat standardní postupy jako při každém jiném volání na tísňovou linku 155,“ sdělil k tomu Petr Janáček, mluvčí krajské záchranné služby.

Nejjednodušším řešením by podle Ludvíka Hesse bylo zřízení schránky v objektu žďárské polikliniky. Tam sídlí záchranná služba.

Do Nového Města maminka vlakem s taškou nepojede, říká Hess

„Odtud by mohla být signalizace zavedena i na dispečink do Jihlavy pro případ, že by ve chvíli odložení děťátka na stanici zrovna nebyla posádka. Obdobná situace přece může nastat kdykoli, nalézt dítě je možné v daleko méně komfortních podmínkách než v klimatizovaném a ventilovaném babyboxu,“ míní Hess. Tuto verzi se dle jeho slov nepovedlo úspěšně projednat. Věří ale, že se nakonec dočká uskutečnění.

Vedení Žďáru o žádných vhodných prostorách, jež by mohlo pro umístění zařízení poskytnout, neví. „Veškeré varianty v našich objektech jsme již probrali a nepovedlo se bohužel najít žádnou vyhovující. Podle mě by bylo nejlepší babybox umístit do Nového Města na Moravě, kde je na rozdíl od Žďáru nemocnice a dítě by tam mělo okamžitou odbornou péči,“ míní žďárský místostarosta Josef Klement.



S takovým řešením Ludvík Hess nesouhlasí, Nové Město je prý příliš malé. „V desetitisícovém městě to nemá smysl. Jsou-li polovina obyvatel ženy, z toho uvažujme jen část v produktivním věku, existuje pouze malá pravděpodobnost, že bude některá z nich pomoc babyboxu potřebovat. A že by tam někdo jel ze Žďáru, to si nemyslím - děti obvykle neodkládají ženy v takové finanční situaci, že by měly auto,“ zdůraznil Ludvík Hess. Miminka jsou ve většině případů do schránek odkládána krátce po narození.

„Neumím si představit, že by zoufalá maminka po porodu cestovala s novorozencem v tašce do Nového Města ze Žďáru třeba vlakem,“ dodal zakladatel babyboxů.

Náklady na pořízení babyboxu činí přibližně tři sta tisíc korun včetně montáže. Částka je hrazena prostřednictvím Nadačního fondu pro odložené děti Statim z darů sponzorů a podporovatelů babyboxů. Pro žďárské zařízení jsou finance k dispozici, zbývá tedy už „jen“ nalézt vhodné místo.