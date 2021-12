Jihlava otevře nový azylový dům pro muže, nabídne soukromí v mikrobytech

„Stavebně je vše dokončené. Čekáme už jenom na kolaudaci a pak se můžeme stěhovat,“ řekl David Chlupáček, ředitel SKPJ.

Nová budova nahradí stávající azylový dům v Čajkovského ulici v centru Jihlavy. „Azylový dům tam vznikl na začátku devadesátých let a od té doby se tam nedělaly žádné výrazné opravy, pouze se před třemi lety opravovala koupelna a sprchy. Situace tam je už tragická,“ vysvětlil Chlupáček, proč zhruba před pěti lety vznikl nápad vybudovat nový azylový dům, který by více odpovídal současným trendům a naplňoval by vyšší nároky na soukromí.

V Čajkovského ulici jsou totiž muži ubytováni v pokojích po pěti až šesti lidech. „Kromě lůžka tam nemají žádné soukromí. Nepodporuje to jejich zapojení do života a do společnosti,“ vysvětlil.

Koncept nového azylového domu je postaven úplně jinak. Klienti budou bydlet v malých mikrobytech po jednom.

„Každý byt má kolem deseti metrů čtverečních. Podařilo se nám do této mikrojednotky umístit WC, sprchu i malou pracovní desku s dřezem, varnou konvicí a ledničkou. Pochopitelně je uvnitř i lůžko a šatní skříň,“ popsal ředitel základní vybavení bytu.

Sazba je sto korun na den a noc

Velká kuchyň je společná pro všechny na chodbě. V domově budou mít pracovníci SKPJ stálou službu ve dne v noci.

Azylového ubytování mohou zájemci využít na dobu jednoho roku, ovšem nebude to zdarma.

„Sazba je sto korun na den a noc. Měsíčně tedy přibližně tři tisíce korun. Tuto úhradu nese na svých bedrech klient. Může pochopitelně čerpat sociální dávky, ale cíl je posunout je ke změně, například tím, že si seženou zaměstnání a stálý příjem,“ připomíná Chlupáček.

Azylový dům není úplně pro každého. Sociální pracovníci vyžadují od klientů jistou míru spolupráce, snahy svůj problém řešit, osamostatnit se a začlenit do běžného života. Nutností je i dodržovat vnitřní pravidla, ke kterým patří například zákaz konzumace alkoholu v budově.

„Ve chvíli, kdy to nefunguje, tak se rozcházíme,“ připomněl ředitel a dodal: „V Mlýnské ulici bychom chtěli profilovat právě lidi, kteří jsou schopni najít si práci, fungovat samostatně a zapojit se do společnosti.“

Obavy sousedů? Uvidíme

Blízkost nového azylového domu vyvolává u obyvatel z okolí obavy ze vzájemného soužití. „To víte, že se trochu bojím. Uvidíme, jak to bude fungovat a co tam bude bydlet za lidi. Ale kousek odtud stojí pasťák a problémy s nimi nejsou,“ krčí rameny muž, který v ulici bydlí.

Obavy má i paní Tereza, která bydlí v sousedství azylového domu. „Nadšení tady z toho v ulici rozhodně nejsme. Nevíme, co nás přesně čeká, kdo tam bude bydlet. Žiju tady sama s dítětem a představa, že tu po setmění venčím psa, není úplně příjemná,“ popsala.

Podle ředitele Chlupáčka neobdrželo středisko žádné negativní ohlasy. Upozorňuje i na dobré zkušenosti z azylového domu v Čajkovského ulici. „Jsme tam desítky let a nejsou tam kvůli našim klientům sousedské spory. Není tam ani nárůst kriminální činnosti,“ přirovnal.

Na revitalizaci dlouhou řadu let chátrajícího domu v Mlýnské ulici získalo Středisko křesťanské pomoci Jihlava dotaci ve výši 16 milionů korun.

„Je v tom zahrnut nákup nemovitosti, příprava projektu i samotné stavební práce, které vyšly na necelých 13 milionů korun. Myslím, že to tam teď po obnově velmi prokouklo a troufám si tvrdit, že je to dům s nejhezčí fasádou v ulici,“ míní ředitel David Chlupáček.

Po opravě noclehárna

Plán má středisko i s budovou v Čajkovského ulici, která se po přestěhování azylového domu uvolní. „Chceme tam zřídit to, co v Jihlavě chybí, a to nízkoprahové centrum a noclehárnu. Budou tam pokoje po více lidech, společný záchod, kuchyňka, bude se tam dát vyprat prádlo nebo udělat základní hygienu. Na rozdíl od azylového domu v Mlýnské ulici bude služba na Čajkovského pro lidi, kteří samostatnost nemají, nebo ji mít nechtějí,“ vysvětluje.

Před zprovozněním budou nejprve nutné stavební úpravy. „Máme už stavební povolení. Budova je hodně zanedbaná. Jsou tam ještě staré rozvody,“ připomíná.

Středisko křesťanské pomoci provozuje azylový dům pro muže, zimní noclehárnu v lokalitě Havaj a terénní programy pro lidi bez přístřeší. Jiné jihlavské středisko křesťanské pomoci je zase zaměřeno na ženy a rodiny s dětmi a pro ně provozuje azylové ubytování na Žižkově ulici.