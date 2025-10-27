Charita v Brodě staví dům pro matky s dětmi, ten stávající poptávce nestačí

  16:18
Oblastní charita v Havlíčkově Brodě se pustila do dalšího velkého projektu. V Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, buduje nový azylový dům pro matky s dětmi. Stávající prostory v ulici Boženy Němcové už nevyhovují. Vedle domu Panny Marie tak charita zahájila další mnohamilionovou stavbu.
Brodská oblastní charita buduje v rohovém domě v Nádražní ulici, hned vedle kostela svaté Kateřiny, nový azylový dům pro matky s dětmi. (říjen 2025) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Jsme teď největším stavitelem v Brodě,“ směje se ředitelka Charity Veronika Vašíčková. „Už aby byl červenec příštího roku a my měli všechno za sebou. Je to hodně náročné,“ dodává už vážněji.

Vybudovat nový azylový dům je pro oblastní charitu nutnost. Ten stávající s kapacitou dvaceti lůžek nestačí. „Máme neustálý převis žádostí o ubytování,“ říká Vašíčková. Kapacita nového by měla být 28 lůžek. Vznikl by v něm i pokoj pro matku s více než čtyřmi dětmi, který v tom stávajícím chybí.

Současné sídlo azylového domu je navíc potřeba kompletně rekonstruovat, už dávno neplní dnešní standardy. Azylový dům třeba není bezbariérový, toalety má společné na patře, chybí vlastní kuchyňky.

Památkově chráněná budova

Modernizovat současný azylový dům v ulici Boženy Němcové však není možné. „Je to památkově chráněná budova. Stupeň její ochrany je dnes mnohem vyšší, než býval v minulosti. Velká proměna domu proto není z tohoto důvodu možná,“ prozradil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). Dům patří městu, charita je v něm v nájmu.

„Stáli jsme před rozhodnutím, jestli tuto službu ještě v Brodě provozovat. Nakonec jsme se shodli, že ano, že je o tuto službu zájem a je potřebná,“ vysvětluje Vašíčková.

Charita tak hledala nové sídlo. Našla ho v rohovém domě u kostela svaté Kateřiny, kde v minulosti dlouhé roky sídlila třeba cukrárna.

„Trochu nečekaně jsme získali dotaci a museli se do rekonstrukce domu pustit,“ podotkla ředitelka Charity s tím, že zkolaudováno by mělo být do konce prvního pololetí příštího roku. Celkové náklady přesáhnou, včetně koupě domu, 31 milionů korun. 27 milionů uhradí dotace, po dvou milionech přispějí Kraj Vysočina i město Havlíčkův Brod.

Z obchodní akademie má být Dům Panny Marie. Peníze Charita ale stále nemá

Brodští zastupitelé uvolnili peníze jednomyslně. Před samotným hlasováním však někteří z nich vyjádřili k fungování azylového domu určité výhrady.

„S dětmi, jež s matkami žijí v azylovém domě, jako škola máme spoustu ne zrovna příjemných zkušeností. Matky neměly snahu, aby plnily roli mámy. Děti do školy neposílaly, sami jsme jim kupovali pomůcky. Nejsem si jistá, zda je to v pořádku. Na jedné straně bylo velké podbízení, na straně druhé nebyla žádná snaha,“ prohlásila zastupitelka Veronika Prchalová (SNK Broďáci), jež je zároveň dlouholetou ředitelkou sousední základní školy Štáflova.

Nové prostory mají situaci zlepšit

„Souhlasím s tím, že by služba měla vypadat trochu jinak. Pokud charita bude mít nové prostory, věřím, že se mnohé zlepší. Je ale špatné, pokud matka s dětmi putuje z jednoho azylového domu do druhého a vystřídá jich několik v celé republice,“ konstatovala radní Ivana Štrossová (ANO a Ženy za Brod).

Zastupitelům, kteří vyjádřili výhrady, se nelíbilo především chování matek vůči svým vlastním dětem.

Tvrdili, že jim nechávají až příliš volnosti – samy prý před domem kouří a popíjejí kafe, jde jim především o sebe a o potomky se nestarají. „Nikdo nezaručí, že na sobě děti budou pracovat, nemají žádný cíl,“ poznamenala Prchalová.

Podle Veroniky Vašíčkové se sociální pracovnice o matky starají. Učí je, jak být samostatné, učí je vařit, prát, starat se o finance i třeba komunikovat s úřady. Snaží se je přimět, aby si našly vlastní bydlení a svou tíživou situaci se snažily řešit. „Ale nejsou všemocné a jejich neřesti jim nemůžou zakázat. Jsme také limitováni financemi, služba tu není nepřetržitá,“ pravila.

Charita zavírá mateřská centra. Je to proti vašemu poslání, kritizují experti

Věří, že v novém a vhodnějším prostředí k tomu i samotné matky budou mít větší motivaci. Nový azylový dům jim poskytne vše potřebné k tomu, aby měly – maximálně na jeden rok – nejen střechu nad hlavou, ale aby se byly schopné naučit samostatnému a důstojnému životu i s jejich dětmi.

Pro oblastní charitu je to v Havlíčkově Brodě druhý velký projekt, na kterém v současnosti pracuje. Od léta už předělává budovu bývalé obchodní akademie. V ní má vzniknout hlavní sídlo celé organizace. Práce za 44 milionů korun bez DPH musí být rovněž kvůli dotačním podmínkám hotové do konce dubna.

Cílem je opustit veškeré nájmy

Charita v Brodě dosud sídlí v pronajatých prostorách. Její jednotlivé služby jsou „rozházené“ různě po městě na několika adresách. Slibuje si, že po dokončení adaptace budovy sestěhuje vše – kromě azylového domu – pod jednu střechu a do vlastního.

Matky s dětmi a bezdomovci v jednom domě? Je to risk, varuje charita

„Předpokládám, že zhruba v pololetí příštího roku veškeré nájmy opustíme,“ řekla Vašíčková.

Co pak bude s budovou v ulici Boženy Němcové, vedení města dosud netuší. „Máme přibližně rok, abychom nějaké využití vymysleli. V žádném případě bychom ale dům nechtěli prodat,“ ujistil Zbyněk Stejskal. Připustil ale, že možnosti využití budou značně omezené právě kvůli umístění v samém centru města a památkové ochraně, která nedovolí zásadní úpravy.

