Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky lidí.

Přepravní společnost ZDAR jim nabídla svezení Robobusem při svém sobotním dni otevřených dveří.

Svezení elektrickým autonomním minibusem zlákalo o víkendu stovky lidí.
Nahlédnout do budoucnosti dopravy mohli zájemci na okružní jízdě po areálu firmy v Jihlavské ulici. Personál na sedadle šoféra sice přítomen byl, ovšem pouze jako bezpečnostní „pojistka“.

„Autobus jinak řídí kolega z kanceláře, kde tam má klasicky sedadlo, volant, pedály a obrazovky, přičemž obraz přenášejí kamery instalované přímo na vozidle,“ objasnil Jaroslav Kilian ze společnosti Roboauto, od níž měl ZDAR stroj na akci zapůjčený.

Stroj má antikolizní systém

Jaroslav Kilian tak mohl coby „dozor“ v kabině jen klidně sedět a sledovat, jak se díky vzdálenému spolupracovníkovi sám točí volant nebo jak elektrický vůz brzdí.

Kdyby náhle vběhl do cesty třeba chodec, uvidí jej pracovník v zázemí na kamerách a může zareagovat. Stroj má ale zároveň i své vlastní antikolizní systémy. Zastavení vozidla by nastalo rovněž v okamžiku, kdy dojde k výpadku signálu.

Ve Žďáře pořídili první elektrobusy, dva moderní vozy nahradí jeden naftový

„Robobus ale umí jezdit už i samostatně. Musí se ale dopředu naprogramovat trasa. Pak ji zvládá absolvovat jenom pomocí GPS, zbytek si hlídá už jen s pomocí kamer, tedy hlavně případné překážky,“ nastínil Kilian.

Autonomní minibus, který mohli návštěvníci vidět v sobotu ve Žďáře, firma Roboauto momentálně v počtu jednoho prototypu testuje, ostatně stejně jako další svá vozidla. „Máme k tomuto účelu na brněnské výstavišti garáž a halu,“ doplnil Kilian. Zmínil také, že na plné nabití vydrží Robobus jezdit přibližně dva až tři dny.

Doprava budoucnosti

Byť bylo pro řadu návštěvníků moderní autonomní vozidlo, ověnčené kamerami, velkou atrakcí, jeho zařazení do běžného provozu ještě úplně v dohlednu není.

„I když se takovéto autobusy už testují, zatím legislativa neumožňuje je běžně používat. Je to ale pro nás jakožto přepravní firmu zajímavá vize a pro veřejnost zase zpestření, možnost poznat něco nového,“ podotkl ředitel firmy ZDAR Richard Latislav.

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

ZDAR teď podle jeho slov zavádí postupně do provozu ve žďárské MHD elektrické autobusy, jimiž nedávno podnik rozšířil svůj vozový park. Do budoucna plánuje i pořízení nových, modernějších autobusů na elektropohon, a to jak pro žďárskou, tak i pro novoměstskou MHD.

