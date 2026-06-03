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Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz

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  10:54
Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za bezmála dva a půl milionu korun rozváží každý den mezi jednotlivými odděleními například jídlo pro pacienty – od snídaní až po večeře – nebo zdravotnický materiál ze skladu a nemocniční lékárny.

Na vytouženého pomocníka čekala nemocnice bezmála jeden rok. „Loni v červenci se auto vysoutěžilo a podepsala se smlouva. Teď už ho konečně máme. Jedná se o nákladní vozidlo do 3,5 tuny na čistě elektrický pohon,“ přiblížil vedoucí dopravy novoměstské nemocnice Pavel Zdražil s tím, že se jedná o skříňovou nástavbu na podvozku Iveco Daily.

Nákladní prostor auta má objem kolem 18 metrů krychlových. „Dojezd automobilu po nabití je 120 kilometrů, což je pro naše potřeby naprosto dostačující. Po areálu nemocnice najezdíme zhruba dvanáct kilometrů denně,“ objasnil Zdražil.

Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v novoměstské nemocnici na zánovní elektrický vůz (na snímku). Nákladní automobil za téměř 2,5 milionu nyní transportuje po areálu jídlo pro pacienty či materiál ze skladů, pro což je elektromobil vhodnější než diesel.
Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v novoměstské nemocnici na zánovní elektrický vůz (na snímku). Nákladní automobil za téměř 2,5 milionu nyní transportuje po areálu jídlo pro pacienty či materiál ze skladů, pro což je elektromobil vhodnější než diesel.
Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v novoměstské nemocnici na zánovní elektrický vůz (na snímku). Nákladní automobil za téměř 2,5 milionu nyní transportuje po areálu jídlo pro pacienty či materiál ze skladů, pro což je elektromobil vhodnější než diesel.
Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v novoměstské nemocnici na zánovní elektrický vůz (na snímku). Nákladní automobil za téměř 2,5 milionu nyní transportuje po areálu jídlo pro pacienty či materiál ze skladů, pro což je elektromobil vhodnější než diesel.
7 fotografií

Letitý předchůdce nového pomocníka – vůz na naftový pohon – byl pořízen již v roce 2007. „Byl už technicky zastaralý. A také nevyhovující pro náš provoz. Auto s naftovým pohonem je vhodné na delší tratě, aby během jízdy došlo k vypalování filtru pevných částic. K jízdě na kratší vzdálenosti je elektromobil určitě výhodnější,“ vysvětlil Zdražil.

Nákladní elektroauto, které je v provozu denně, a to včetně víkendů, má možnost nabíjení přímo v nemocničním komplexu, takže obsluha rozvážkové služby nemusí mířit na veřejné dobíjecí stanice.

„Dají se také nastavit různé výkony motoru i rekuperace, kdy se jízdou částečně dobíjí baterie,“ popsal šéf dopravní služby.

První vlaštovka, další elektromobily mají přibýt

Elektrické iveco je dle jeho slov první vlaštovkou, aby si nemocnice tento typ přepravy vyzkoušela. „Ale už zvažujeme i pořízení menšího dodávkového elektrovozidla pro údržbu,“ nastínil další plány Zdražil.

O tom, zda se od těchto úvah posune novoměstské zdravotnické zařízení i k jejich realizaci, rozhodne podle něj především cena takového pomocníka.

„Nemocnice tímto počinem ukazuje, že dbá o ochranu životního prostředí a čistoty vzduchu ve svém areálu. Nahrazení vozidla s naftovým motorem novým elektroautem přispívá ke snižování uhlíkové stopy nemocničního autoprovozu,“ doplnil Jiří Drdla, technický náměstek novoměstské nemocnice.

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